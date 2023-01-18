https://ria.ru/20230118/moravetskiy-1845620198.html

Поляки обрушились на Моравецкого из-за слов об Украине

Поляки обрушились на Моравецкого из-за слов об Украине - РИА Новости, 18.01.2023

Поляки обрушились на Моравецкого из-за слов об Украине

Читатели польского портала wPolityce отреагировали на высказывания премьера Матеуша Моравецкого о военных поставках Украине. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T06:40

2023-01-18T06:40

2023-01-18T06:42

в мире

матеуш моравецкий

олаф шольц

украина

польша

германия

нато

евросоюз

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Читатели польского портала wPolityce отреагировали на высказывания премьера Матеуша Моравецкого о военных поставках Украине.Ранее Моравецкий призвал правительство Германии передать Киеву тяжелое вооружение, в том числе танки. Обращаясь к немецким политикам в Берлине, он заявил, что "поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне".Заявление политика вызвало резкую реакцию читателей в комментариях."Моравецкий, ты премьер Польши, а не Украины. Проблемы Украины не должны тебя беспокоить. Займись тем, для чего тебя избирали. Прекрати втягивать нас в эту опасную игру", - заявил пользователь Polak 335."Хватит призывать к войне, займись Польшей, где ты все развалил", - потребовал RYJA CI WYKRZYWILO od tego."У нашего премьера совсем прохудился чердак. Кто ему велел нести такую чушь? Он не годится ни на какую должность, это опасный для Польши человек, это безумец", - констатировал pis zawiódł.""Право и справедливость" (правящая партия. – ред.) вместо того, чтобы призывать к переговорам для прекращения конфликта ежедневно его разжигает, дает оружие, технику Украине и хочет втянуть другие государства в Третью мировую войну", - указал kl."Я никак не пойму, Германия – это наш враг, которого мы ежедневно пинаем, или союзник, которого приглашаем к взаимодействию? Какова нынешняя линия партии и правительства партии? Потому что патриотически настроенные поляки в растерянности, что им делать с немцами: пинать или хвалить? Прошу указаний!" - сыронизировал а@Suweren_Polak."Германия и ЕС блокируют наши фонды, шантажируют Польшу, незаконно насаждая у нас свою анархо-судократию. И что делает польский премьер? Протестует? Нет, он едет в Берлин и скандалит из-за Украины. Хватит уже этого цирка!" - возмутился Soldier1."Украина еще никогда не имела такого преданного камердинера, как премьер-министр Польши. Браво!" - добавил ollo.Ранее газета Politico писала, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт уверял, что Берлин не намерен поставлять Киеву танки Leopard 2. Канцлер Олаф Шольц заявил в свою очередь, что Германия будет и впредь координировать свои действия с союзниками, поспешных решений не будет.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, матеуш моравецкий, олаф шольц, украина, польша, германия, нато, евросоюз, сергей лавров