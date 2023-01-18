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В Тверской области в 2023 году модернизируют 15 школ - РИА Новости, 18.01.2023
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Тверская область
https://ria.ru/20230118/modernizatsiya-1845765081.html
В Тверской области в 2023 году модернизируют 15 школ
В Тверской области в 2023 году модернизируют 15 школ - РИА Новости, 18.01.2023
В Тверской области в 2023 году модернизируют 15 школ
В Тверской области в 2023 году модернизируют 15 школ, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:18
2023-01-18T16:18
тверская область
игорь руденя
школы
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ТВЕРЬ, 18 янв – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году модернизируют 15 школ, сообщает пресс-служба регионального правительства.Правительство Тверской области приняло решение о включении в региональный проект по модернизации школ в 2023 году дополнительно пяти школ. Еще 10 школ – участников программы модернизации - были определены в прошлому году. Таким образом, всего в 2015 году в Тверской области проведут модернизацию 15 школ.Проект по модернизации образовательных организаций Верхневолжья стартовал в прошлом году по поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени.По программе модернизации в школах будут проведены работы капитального характера - отремонтируют кровли, фасады, системы горячего и холодного водоснабжения, вентиляции, выполнят другие виды работ.Как считает глава региона, современные школы – одно из ключевых условий для обеспечения качественного образования и воспитания школьников, вне зависимости от места проживания.
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игорь руденя, школы
Тверская область, Игорь Руденя, Школы
16:18 18.01.2023
 

В Тверской области в 2023 году модернизируют 15 школ

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области в 2023 году модернизируют 15 школ
В Тверской области в 2023 году модернизируют 15 школ - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
В Тверской области в 2023 году модернизируют 15 школ
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 18 янв – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году модернизируют 15 школ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Правительство Тверской области приняло решение о включении в региональный проект по модернизации школ в 2023 году дополнительно пяти школ. Еще 10 школ – участников программы модернизации - были определены в прошлому году. Таким образом, всего в 2015 году в Тверской области проведут модернизацию 15 школ.
В медучреждения Тверской области придут работать 137 врачей-целевиков - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 14:11Тверская область
В медучреждения Тверской области придут работать 137 врачей-целевиков
Проект по модернизации образовательных организаций Верхневолжья стартовал в прошлом году по поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени.
По программе модернизации в школах будут проведены работы капитального характера - отремонтируют кровли, фасады, системы горячего и холодного водоснабжения, вентиляции, выполнят другие виды работ.
Как считает глава региона, современные школы – одно из ключевых условий для обеспечения качественного образования и воспитания школьников, вне зависимости от места проживания.
 
Тверская областьИгорь РуденяШколы
 
 
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