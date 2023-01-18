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Лавров проведет переговоры с президентом МККК - РИА Новости, 18.01.2023
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Лавров проведет переговоры с президентом МККК
Лавров проведет переговоры с президентом МККК - РИА Новости, 18.01.2023
Лавров проведет переговоры с президентом МККК
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 января проведет переговоры с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич,... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T19:40
2023-01-18T19:44
в мире
россия
международный комитет красного креста (мккк)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
москва
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 января проведет переговоры с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.Сполярич, заступившая на должность президента МККК 1 октября 2022 году, впервые посетит Россию в новом качестве, отметили в министерстве, подчеркнув, что Москва рассчитывает на конструктивную дискуссию по вопросам взаимодействия с Комитетом, в первую очередь в контексте гуманитарных аспектов украинского кризиса."В ходе визита состоятся также встречи Сполярич с представителями ряда других российских ведомств. Настроены на дальнейшее укрепление сотрудничества с МККК", - сообщил российский МИД.
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в мире, россия, международный комитет красного креста (мккк), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, москва
В мире, Россия, Международный комитет Красного Креста (МККК), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Москва
19:40 18.01.2023 (обновлено: 19:44 18.01.2023)
 
Лавров проведет переговоры с президентом МККК

Глава МИД России Лавров проведет переговоры с президентом МККК Сполярич 20 января

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 января проведет переговоры с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"На 20 января запланирована встреча министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич", - говорится в заявлении министерства.
Сполярич, заступившая на должность президента МККК 1 октября 2022 году, впервые посетит Россию в новом качестве, отметили в министерстве, подчеркнув, что Москва рассчитывает на конструктивную дискуссию по вопросам взаимодействия с Комитетом, в первую очередь в контексте гуманитарных аспектов украинского кризиса.
"В ходе визита состоятся также встречи Сполярич с представителями ряда других российских ведомств. Настроены на дальнейшее укрепление сотрудничества с МККК", - сообщил российский МИД.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 19:35
Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом
 
В миреРоссияМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровМосква
 
 
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