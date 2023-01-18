https://ria.ru/20230118/mkkk-1845825185.html

Лавров проведет переговоры с президентом МККК

Лавров проведет переговоры с президентом МККК - РИА Новости, 18.01.2023

Лавров проведет переговоры с президентом МККК

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 января проведет переговоры с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич,... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T19:40

2023-01-18T19:40

2023-01-18T19:44

в мире

россия

международный комитет красного креста (мккк)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

москва

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 января проведет переговоры с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.Сполярич, заступившая на должность президента МККК 1 октября 2022 году, впервые посетит Россию в новом качестве, отметили в министерстве, подчеркнув, что Москва рассчитывает на конструктивную дискуссию по вопросам взаимодействия с Комитетом, в первую очередь в контексте гуманитарных аспектов украинского кризиса."В ходе визита состоятся также встречи Сполярич с представителями ряда других российских ведомств. Настроены на дальнейшее укрепление сотрудничества с МККК", - сообщил российский МИД.

https://ria.ru/20230118/lavrov-1845823450.html

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, международный комитет красного креста (мккк), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, москва