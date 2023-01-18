19:40 18.01.2023 (обновлено: 19:44 18.01.2023)
Лавров проведет переговоры с президентом МККК
Глава МИД России Лавров проведет переговоры с президентом МККК Сполярич 20 января
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 января проведет переговоры с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"На 20 января запланирована встреча министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич", - говорится в заявлении министерства.
Сполярич, заступившая на должность президента МККК 1 октября 2022 году, впервые посетит Россию в новом качестве, отметили в министерстве, подчеркнув, что Москва рассчитывает на конструктивную дискуссию по вопросам взаимодействия с Комитетом, в первую очередь в контексте гуманитарных аспектов украинского кризиса.
"В ходе визита состоятся также встречи Сполярич с представителями ряда других российских ведомств. Настроены на дальнейшее укрепление сотрудничества с МККК", - сообщил российский МИД.
Вчера, 19:35Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом