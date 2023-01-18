https://ria.ru/20230118/mishustin-1845748325.html
Выплаты участникам СВО и их семьям должны идти в срок, заявил Мишустин
Выплаты участникам СВО и их семьям должны идти в срок, заявил Мишустин - РИА Новости, 18.01.2023
Выплаты участникам СВО и их семьям должны идти в срок, заявил Мишустин
Все выплаты участникам специальной военной операции и их семьям должны осуществляться в полном объеме и в срок, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:23
2023-01-18T15:23
2023-01-18T15:23
михаил мишустин
россия
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Все выплаты участникам специальной военной операции и их семьям должны осуществляться в полном объеме и в срок, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он провел в среду заседание координационного совета при правительстве по обеспечению вооруженных сил. По его словам, в приоритете остаются вопросы социальной помощи семьям военнослужащих. "Все выплаты должны осуществляться своевременно и в должном объеме", - сказал премьер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, общество
Михаил Мишустин, Россия, Общество
Выплаты участникам СВО и их семьям должны идти в срок, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: выплаты участникам СВО и их семьям должны идти в полном объеме и в срок