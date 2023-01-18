https://ria.ru/20230118/mishustin-1845748325.html

Выплаты участникам СВО и их семьям должны идти в срок, заявил Мишустин

Выплаты участникам СВО и их семьям должны идти в срок, заявил Мишустин - РИА Новости, 18.01.2023

Выплаты участникам СВО и их семьям должны идти в срок, заявил Мишустин

Все выплаты участникам специальной военной операции и их семьям должны осуществляться в полном объеме и в срок, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T15:23

2023-01-18T15:23

2023-01-18T15:23

михаил мишустин

россия

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Все выплаты участникам специальной военной операции и их семьям должны осуществляться в полном объеме и в срок, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он провел в среду заседание координационного совета при правительстве по обеспечению вооруженных сил. По его словам, в приоритете остаются вопросы социальной помощи семьям военнослужащих. "Все выплаты должны осуществляться своевременно и в должном объеме", - сказал премьер.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил мишустин, россия, общество