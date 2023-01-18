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В МИД Украины рассказали, что нужно для мира по "формуле Зеленского" - РИА Новости, 18.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/mir-1845787931.html
В МИД Украины рассказали, что нужно для мира по "формуле Зеленского"
В МИД Украины рассказали, что нужно для мира по "формуле Зеленского" - РИА Новости, 18.01.2023
В МИД Украины рассказали, что нужно для мира по "формуле Зеленского"
Представитель МИД Украины Олег Николенко считает, что для реализации мира по формуле Владимира Зеленского Киеву нужна победа на поле боя. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T17:17
2023-01-18T17:40
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
олег николенко
сергей лавров
украина
россия
киев
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко считает, что для реализации мира по формуле Владимира Зеленского Киеву нужна победа на поле боя. "Украина получила широкую международную поддержку формулы мира Зеленского. Это – комплексный документ из десяти пунктов, воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для неповторения российской агрессии в будущем. Нравится это кому-то в Кремле или нет, но России придется выполнять мирную формулу", - написал Николенко на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Так он прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что речи о переговорах с Владимиром Зеленским быть не может. По словам Николенко, чтобы ускорить наступление мира, МИД Украины и его глава Дмитрий Кулеба продолжат работать над обеспечением сил обороны страны всей необходимой международной помощью: танками, системами противоракетной и противовоздушной обороны, ракетами большой дальности, боеприпасами, тренировками и финансами. "Украина победит, а Россия – проиграет. О другом не может быть и речи", - подчеркнул он. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Украинский лидер добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230118/ukraina-1845776419.html
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владимир зеленский, олег николенко, сергей лавров, украина, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Олег Николенко, Сергей Лавров, Украина, Россия, Киев
17:17 18.01.2023 (обновлено: 17:40 18.01.2023)
 
В МИД Украины рассказали, что нужно для мира по "формуле Зеленского"

В МИД Украины считают, что для мира по формуле Зеленского нужна победа на поле боя

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Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко считает, что для реализации мира по формуле Владимира Зеленского Киеву нужна победа на поле боя.
"Украина получила широкую международную поддержку формулы мира Зеленского. Это – комплексный документ из десяти пунктов, воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для неповторения российской агрессии в будущем. Нравится это кому-то в Кремле или нет, но России придется выполнять мирную формулу", - написал Николенко на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Так он прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что речи о переговорах с Владимиром Зеленским быть не может.
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 16:42Специальная военная операция на Украине
Киев может прекратить боевые действия в любой момент, заявил Гаврилов
По словам Николенко, чтобы ускорить наступление мира, МИД Украины и его глава Дмитрий Кулеба продолжат работать над обеспечением сил обороны страны всей необходимой международной помощью: танками, системами противоракетной и противовоздушной обороны, ракетами большой дальности, боеприпасами, тренировками и финансами.
"Украина победит, а Россия – проиграет. О другом не может быть и речи", - подчеркнул он.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Украинский лидер добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
Украину некому спасти, кроме нее самой
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийОлег НиколенкоСергей ЛавровУкраинаРоссияКиев
 
 
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