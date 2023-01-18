Рейтинг@Mail.ru
Россия сделала все для мирного решения ситуации на Донбассе, заявил Путин - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/mir-1845715744.html
Россия сделала все для мирного решения ситуации на Донбассе, заявил Путин
Россия сделала все для мирного решения ситуации на Донбассе, заявил Путин - РИА Новости, 18.01.2023
Россия сделала все для мирного решения ситуации на Донбассе, заявил Путин
Россия сделала все для урегулирования ситуации вокруг Донбасса мирными средствами, но это по определению было невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:51
2023-01-18T14:13
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
донбасс
ленинград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845361579_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_20769bba720918ae9b65d6b0d5f7ca41.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Россия сделала все для урегулирования ситуации вокруг Донбасса мирными средствами, но это по определению было невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда. Он отметил, что Россия не могла не отреагировать на события, происходившие на Украине с 2014 года, в том числе на истребление русскоязычного населения. "Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз с нами такое происходит и случается. Тем не менее, мы сделали все возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно", - констатировал Путин.Как пояснил Путин, в это время "противник готовился к тому, чтобы перевести весь этот конфликт в острую и горячую фазу". "Ничего нам не оставалось, кроме того, что мы делаем сейчас", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донбасс
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845361579_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b63af84cd5fd0a55a2a31be7cc3d37d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, донбасс, ленинград
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Донбасс, Ленинград
13:51 18.01.2023 (обновлено: 14:13 18.01.2023)
 
Россия сделала все для мирного решения ситуации на Донбассе, заявил Путин

Путин заявил, что Россия сделала все для решения ситуации на Донбассе мирными средствами

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкТанк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне СВО
Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Россия сделала все для урегулирования ситуации вокруг Донбасса мирными средствами, но это по определению было невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.
Он отметил, что Россия не могла не отреагировать на события, происходившие на Украине с 2014 года, в том числе на истребление русскоязычного населения.
"Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз с нами такое происходит и случается. Тем не менее, мы сделали все возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно", - констатировал Путин.
Как пояснил Путин, в это время "противник готовился к тому, чтобы перевести весь этот конфликт в острую и горячую фазу". "Ничего нам не оставалось, кроме того, что мы делаем сейчас", - резюмировал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияДонбассЛенинград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала