https://ria.ru/20230118/mir-1845715744.html
Россия сделала все для мирного решения ситуации на Донбассе, заявил Путин
Россия сделала все для мирного решения ситуации на Донбассе, заявил Путин - РИА Новости, 18.01.2023
Россия сделала все для мирного решения ситуации на Донбассе, заявил Путин
Россия сделала все для урегулирования ситуации вокруг Донбасса мирными средствами, но это по определению было невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:51
2023-01-18T13:51
2023-01-18T14:13
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
донбасс
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Россия сделала все для урегулирования ситуации вокруг Донбасса мирными средствами, но это по определению было невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда. Он отметил, что Россия не могла не отреагировать на события, происходившие на Украине с 2014 года, в том числе на истребление русскоязычного населения. "Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз с нами такое происходит и случается. Тем не менее, мы сделали все возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно", - констатировал Путин.Как пояснил Путин, в это время "противник готовился к тому, чтобы перевести весь этот конфликт в острую и горячую фазу". "Ничего нам не оставалось, кроме того, что мы делаем сейчас", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир путин, россия, донбасс, ленинград
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Донбасс, Ленинград
13:51 18.01.2023 (обновлено: 14:13 18.01.2023)
Россия сделала все для мирного решения ситуации на Донбассе, заявил Путин
Путин заявил, что Россия сделала все для решения ситуации на Донбассе мирными средствами
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Россия сделала все для урегулирования ситуации вокруг Донбасса мирными средствами, но это по определению было невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.
Он отметил, что Россия не могла не отреагировать на события, происходившие на Украине
с 2014 года, в том числе на истребление русскоязычного населения.
"Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз с нами такое происходит и случается. Тем не менее, мы сделали все возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно", - констатировал Путин.
Как пояснил Путин, в это время "противник готовился к тому, чтобы перевести весь этот конфликт в острую и горячую фазу". "Ничего нам не оставалось, кроме того, что мы делаем сейчас", - резюмировал он.