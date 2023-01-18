Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал "формулу мира" Зеленского несуразной - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/mir-1845673281.html
Лавров назвал "формулу мира" Зеленского несуразной
Лавров назвал "формулу мира" Зеленского несуразной - РИА Новости, 18.01.2023
Лавров назвал "формулу мира" Зеленского несуразной
Глава МИД России Сергей Лавров назвал несуразной "формулу мира", предложенную Владимиром Зеленским, так как в ней смешиваются разные темы — от энергетической и... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:52
2023-01-18T12:20
специальная военная операция на украине
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
владимир зеленский
сергей лавров
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал несуразной "формулу мира", предложенную Владимиром Зеленским, так как в ней смешиваются разные темы — от энергетической и продовольственной безопасности до вывода российских войск и трибунала. В конце прошлого года глава киевского режима во время обращения к лидерам стран G7 озвучил шаги, которые, по его мнению, приблизят мир на территории Украины. В частности, он предложил продолжить "достигнутую солидарность" в поставках вооружений и выполнить "формулу мира", предложенную Киевом ранее. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на саммите G20 заявил, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию украинского лидера о нежелании вести переговоры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
https://ria.ru/20230118/ukraina-1845666034.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, владимир зеленский, сергей лавров, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Россия, Украина
11:52 18.01.2023 (обновлено: 12:20 18.01.2023)
 
Лавров назвал "формулу мира" Зеленского несуразной

Глава МИД России Лавров назвал формулу мира, предложенную Зеленским, несуразной

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал несуразной "формулу мира", предложенную Владимиром Зеленским, так как в ней смешиваются разные темы — от энергетической и продовольственной безопасности до вывода российских войск и трибунала.
В конце прошлого года глава киевского режима во время обращения к лидерам стран G7 озвучил шаги, которые, по его мнению, приблизят мир на территории Украины. В частности, он предложил продолжить "достигнутую солидарность" в поставках вооружений и выполнить "формулу мира", предложенную Киевом ранее.
"Зеленский выдвигает какие-то совершенно несуразные инициативы, план из десяти пунктов, где навалено все, что можно: продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние РФ, трибунал, осуждение и так далее", — сказал он в ходе пресс-конференции.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на саммите G20 заявил, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию украинского лидера о нежелании вести переговоры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 11:32Специальная военная операция на Украине
Лавров уличил западные страны в лукавстве по теме конфликта на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреВладимир ЗеленскийСергей ЛавровРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала