https://ria.ru/20230118/mir-1845673281.html
Лавров назвал "формулу мира" Зеленского несуразной
Лавров назвал "формулу мира" Зеленского несуразной - РИА Новости, 18.01.2023
Лавров назвал "формулу мира" Зеленского несуразной
Глава МИД России Сергей Лавров назвал несуразной "формулу мира", предложенную Владимиром Зеленским, так как в ней смешиваются разные темы — от энергетической и... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:52
2023-01-18T11:52
2023-01-18T12:20
специальная военная операция на украине
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
владимир зеленский
сергей лавров
россия
украина
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал несуразной "формулу мира", предложенную Владимиром Зеленским, так как в ней смешиваются разные темы — от энергетической и продовольственной безопасности до вывода российских войск и трибунала. В конце прошлого года глава киевского режима во время обращения к лидерам стран G7 озвучил шаги, которые, по его мнению, приблизят мир на территории Украины. В частности, он предложил продолжить "достигнутую солидарность" в поставках вооружений и выполнить "формулу мира", предложенную Киевом ранее. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на саммите G20 заявил, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию украинского лидера о нежелании вести переговоры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
https://ria.ru/20230118/ukraina-1845666034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, владимир зеленский, сергей лавров, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Россия, Украина
11:52 18.01.2023 (обновлено: 12:20 18.01.2023)
Лавров назвал "формулу мира" Зеленского несуразной
Глава МИД России Лавров назвал формулу мира, предложенную Зеленским, несуразной
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал несуразной "формулу мира", предложенную Владимиром Зеленским, так как в ней смешиваются разные темы — от энергетической и продовольственной безопасности до вывода российских войск и трибунала.
В конце прошлого года глава киевского режима во время обращения к лидерам стран G7 озвучил шаги, которые, по его мнению, приблизят мир на территории Украины. В частности, он предложил продолжить "достигнутую солидарность" в поставках вооружений и выполнить "формулу мира", предложенную Киевом ранее.
"Зеленский выдвигает какие-то совершенно несуразные инициативы, план из десяти пунктов, где навалено все, что можно: продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние РФ, трибунал, осуждение и так далее", — сказал он в ходе пресс-конференции.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на саммите G20 заявил, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию украинского лидера о нежелании вести переговоры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.