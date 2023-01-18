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Microsoft планирует сократить до 11 тысяч сотрудников, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2023
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Microsoft планирует сократить до 11 тысяч сотрудников, пишут СМИ
Microsoft планирует сократить до 11 тысяч сотрудников, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2023
Microsoft планирует сократить до 11 тысяч сотрудников, пишут СМИ
Американская корпорация Microsoft планирует сократить около 5% штата, то есть примерно 10-11 тысяч сотрудников, передает телеканал Sky News. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T09:23
2023-01-18T09:23
билл гейтс
вашингтон (штат)
microsoft corporation
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Американская корпорация Microsoft планирует сократить около 5% штата, то есть примерно 10-11 тысяч сотрудников, передает телеканал Sky News. "Sky News стало известно, что американский гигант программного обеспечения может объявить о планах сократить значительное число должностей по всему миру в течение нескольких дней", - пишет издание. Телеканал уточняет, что Microsoft, в которой работает более 220 тысяч человек, собирается сократить около 5% своего штата, что составит до 11 тысяч рабочих мест. Как уточняет Sky News, к таким мерам компанию подтолкнуло ухудшение экономической ситуации. "Хотя большинство инвесторов рассматривают Microsoft как крупный стабильный бизнес, способный выдержать любую бурю, у компании есть уязвимые места, некоторые из которых могут быть усугублены макроэкономическим спадом", - оценивают аналитики Guggenheim. Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности Microsoft разработала операционную систему Windows.
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билл гейтс, вашингтон (штат), microsoft corporation, в мире
Билл Гейтс, Вашингтон (штат), Microsoft Corporation, В мире
09:23 18.01.2023
 
Microsoft планирует сократить до 11 тысяч сотрудников, пишут СМИ

Sky News: Microsoft может сократить до 11 тысяч сотрудников из-за экономической ситуации

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в медиабанкОфис Microsoft
Офис Microsoft - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Офис Microsoft. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Американская корпорация Microsoft планирует сократить около 5% штата, то есть примерно 10-11 тысяч сотрудников, передает телеканал Sky News.
"Sky News стало известно, что американский гигант программного обеспечения может объявить о планах сократить значительное число должностей по всему миру в течение нескольких дней", - пишет издание.
Телеканал уточняет, что Microsoft, в которой работает более 220 тысяч человек, собирается сократить около 5% своего штата, что составит до 11 тысяч рабочих мест.
Как уточняет Sky News, к таким мерам компанию подтолкнуло ухудшение экономической ситуации.
"Хотя большинство инвесторов рассматривают Microsoft как крупный стабильный бизнес, способный выдержать любую бурю, у компании есть уязвимые места, некоторые из которых могут быть усугублены макроэкономическим спадом", - оценивают аналитики Guggenheim.
Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности Microsoft разработала операционную систему Windows.
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