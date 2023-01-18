https://ria.ru/20230118/microsoft-1845634940.html
Microsoft планирует сократить до 11 тысяч сотрудников, пишут СМИ
Microsoft планирует сократить до 11 тысяч сотрудников, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2023
Microsoft планирует сократить до 11 тысяч сотрудников, пишут СМИ
Американская корпорация Microsoft планирует сократить около 5% штата, то есть примерно 10-11 тысяч сотрудников, передает телеканал Sky News. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T09:23
2023-01-18T09:23
2023-01-18T09:23
билл гейтс
вашингтон (штат)
microsoft corporation
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Американская корпорация Microsoft планирует сократить около 5% штата, то есть примерно 10-11 тысяч сотрудников, передает телеканал Sky News. "Sky News стало известно, что американский гигант программного обеспечения может объявить о планах сократить значительное число должностей по всему миру в течение нескольких дней", - пишет издание. Телеканал уточняет, что Microsoft, в которой работает более 220 тысяч человек, собирается сократить около 5% своего штата, что составит до 11 тысяч рабочих мест. Как уточняет Sky News, к таким мерам компанию подтолкнуло ухудшение экономической ситуации. "Хотя большинство инвесторов рассматривают Microsoft как крупный стабильный бизнес, способный выдержать любую бурю, у компании есть уязвимые места, некоторые из которых могут быть усугублены макроэкономическим спадом", - оценивают аналитики Guggenheim. Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности Microsoft разработала операционную систему Windows.
https://ria.ru/20230106/rezervy-1843231209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билл гейтс, вашингтон (штат), microsoft corporation, в мире
Билл Гейтс, Вашингтон (штат), Microsoft Corporation, В мире
Microsoft планирует сократить до 11 тысяч сотрудников, пишут СМИ
Sky News: Microsoft может сократить до 11 тысяч сотрудников из-за экономической ситуации
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Американская корпорация Microsoft планирует сократить около 5% штата, то есть примерно 10-11 тысяч сотрудников, передает
телеканал Sky News.
"Sky News стало известно, что американский гигант программного обеспечения может объявить о планах сократить значительное число должностей по всему миру в течение нескольких дней", - пишет издание.
Телеканал уточняет, что Microsoft, в которой работает более 220 тысяч человек, собирается сократить около 5% своего штата, что составит до 11 тысяч рабочих мест.
Как уточняет Sky News, к таким мерам компанию подтолкнуло ухудшение экономической ситуации.
"Хотя большинство инвесторов рассматривают Microsoft как крупный стабильный бизнес, способный выдержать любую бурю, у компании есть уязвимые места, некоторые из которых могут быть усугублены макроэкономическим спадом", - оценивают аналитики Guggenheim.
Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом
и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон
. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности Microsoft разработала операционную систему Windows.