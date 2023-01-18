https://ria.ru/20230118/microsoft-1845634940.html

Microsoft планирует сократить до 11 тысяч сотрудников, пишут СМИ

Microsoft планирует сократить до 11 тысяч сотрудников, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2023

Microsoft планирует сократить до 11 тысяч сотрудников, пишут СМИ

Американская корпорация Microsoft планирует сократить около 5% штата, то есть примерно 10-11 тысяч сотрудников, передает телеканал Sky News. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T09:23

2023-01-18T09:23

2023-01-18T09:23

билл гейтс

вашингтон (штат)

microsoft corporation

в мире

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Американская корпорация Microsoft планирует сократить около 5% штата, то есть примерно 10-11 тысяч сотрудников, передает телеканал Sky News. "Sky News стало известно, что американский гигант программного обеспечения может объявить о планах сократить значительное число должностей по всему миру в течение нескольких дней", - пишет издание. Телеканал уточняет, что Microsoft, в которой работает более 220 тысяч человек, собирается сократить около 5% своего штата, что составит до 11 тысяч рабочих мест. Как уточняет Sky News, к таким мерам компанию подтолкнуло ухудшение экономической ситуации. "Хотя большинство инвесторов рассматривают Microsoft как крупный стабильный бизнес, способный выдержать любую бурю, у компании есть уязвимые места, некоторые из которых могут быть усугублены макроэкономическим спадом", - оценивают аналитики Guggenheim. Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности Microsoft разработала операционную систему Windows.

https://ria.ru/20230106/rezervy-1843231209.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

билл гейтс, вашингтон (штат), microsoft corporation, в мире