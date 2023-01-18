https://ria.ru/20230118/melnik-1845650718.html

Немцы потеряли терпение после новых требований Мельника

Немцы потеряли терпение после новых требований Мельника - РИА Новости, 18.01.2023

Немцы потеряли терпение после новых требований Мельника

Читатели немецкой газеты Die Welt резко высказались о новых требованиях экс-посла Украины в Германии, замглавы МИД Украины Андрея Мельника к новому министру... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T10:42

2023-01-18T10:42

2023-01-18T10:58

в мире

андрей мельник

кристина ламбрехт

украина

германия

сша

бундесвер германии

нато

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt резко высказались о новых требованиях экс-посла Украины в Германии, замглавы МИД Украины Андрея Мельника к новому министру обороны ФРГ Борису Писториусу.Накануне дипломат попросил у немецкой стороны боевые танки, истребители и корабли, заявив, что преемник Кристины Ламбрехт должен действовать более решительно в вопросе поддержки киевского режима.Многие комментаторы заметили, что требования украинских властей уже перешли грань разумного."А дальше что? Подводные лодки и авианосцы или прямое требование ядерных бомб от США? Этот человек опасен. Усадите их уже за стол переговоров", — потребовал пользователь с ником Patrick B."Следовало ожидать, что за каждым выполненным требованием последует не благодарность, а новое, еще более возмутительное требование. Вы правы, следующим шагом будет призыв, чтобы весь бундесвер, или то, что от него осталось, присоединился к борьбе на Украине", — съязвил Guwi."Мне надоели эти требования, это граничит с принуждением. Нам нужны наши налоговые деньги для собственного народа", — считает Brain."Наконец, прекратите подливать масла в огонь и заставьте обе стороны вести переговоры. Оружейные компании и так достаточно зарабатывают", — резюмировал Joerg M.Мельник прославился провокационными высказываниями. Так, он называл немецкого канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", а пособника гитлеровцев Степана Бандеру — "борцом за свободу".В июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский уволил скандального дипломата с должности посла в Германии. В ноябре Мельника назначили заместителем министра иностранных дел.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230118/peregovory-1845627476.html

https://ria.ru/20230118/germaniya-1845619106.html

https://ria.ru/20230118/za-1845617937.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, андрей мельник, кристина ламбрехт, украина, германия, сша, бундесвер германии, нато