https://ria.ru/20230118/medvedev-1845653478.html

Медведев назвал условия для новых переговоров с Украиной

Медведев назвал условия для новых переговоров с Украиной - РИА Новости, 18.01.2023

Медведев назвал условия для новых переговоров с Украиной

Новые переговоры между Москвой и Киевом возможны при признании "результатов самоопределения народа бывших территорий Украины" с последующим созданием новых... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T10:55

2023-01-18T10:55

2023-01-18T12:32

специальная военная операция на украине

политика

дмитрий медведев

украина

россия

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Новые переговоры между Москвой и Киевом возможны при признании "результатов самоопределения народа бывших территорий Украины" с последующим созданием новых международных правил, заявил зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.Он заметил, что между Россией и "враждебными ей странами" существуют разногласия в интерпретации как минимум двух их семи принципов, содержащихся в Уставе ООН. Речь идет о принципе самоопределения наций и принципе добросовестного исполнения международных обязательств.Медведев пояснил, что России необходимо "признание или как минимум молчаливое принятие результатов самоопределения народа бывших территорий Украины", которые сейчас воплощены в российской Конституции, а также "выработка специальных международных норм".Пресс-секретарь Владимира Зеленского ранее заявил, что Украина не отказывается от переговоров с Россией, но говорит о том, что они должны основываться на определенном количестве принципов, в том числе выплате репараций.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "не будет никакого "Минска-3". При этом западные страны все чаще выступают за то, чтобы Киев продолжал боевые действия, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.В Кремле также подчеркивали, что мирное соглашение должно учитывать вхождение новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20230118/peregovory-1845627476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, дмитрий медведев, украина, россия