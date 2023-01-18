https://ria.ru/20230118/medvedev-1845653478.html
Медведев назвал условия для новых переговоров с Украиной
Медведев назвал условия для новых переговоров с Украиной - РИА Новости, 18.01.2023
Медведев назвал условия для новых переговоров с Украиной
Новые переговоры между Москвой и Киевом возможны при признании "результатов самоопределения народа бывших территорий Украины" с последующим созданием новых... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T10:55
2023-01-18T10:55
2023-01-18T12:32
специальная военная операция на украине
политика
дмитрий медведев
украина
россия
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Новые переговоры между Москвой и Киевом возможны при признании "результатов самоопределения народа бывших территорий Украины" с последующим созданием новых международных правил, заявил зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.Он заметил, что между Россией и "враждебными ей странами" существуют разногласия в интерпретации как минимум двух их семи принципов, содержащихся в Уставе ООН. Речь идет о принципе самоопределения наций и принципе добросовестного исполнения международных обязательств.Медведев пояснил, что России необходимо "признание или как минимум молчаливое принятие результатов самоопределения народа бывших территорий Украины", которые сейчас воплощены в российской Конституции, а также "выработка специальных международных норм".Пресс-секретарь Владимира Зеленского ранее заявил, что Украина не отказывается от переговоров с Россией, но говорит о том, что они должны основываться на определенном количестве принципов, в том числе выплате репараций.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "не будет никакого "Минска-3". При этом западные страны все чаще выступают за то, чтобы Киев продолжал боевые действия, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.В Кремле также подчеркивали, что мирное соглашение должно учитывать вхождение новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20230118/peregovory-1845627476.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, дмитрий медведев, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Политика, Дмитрий Медведев, Украина, Россия
10:55 18.01.2023 (обновлено: 12:32 18.01.2023)
Медведев назвал условия для новых переговоров с Украиной
Медведев: для переговоров с Украиной нужны признание референдумов и выработка новых правил
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Новые переговоры между Москвой и Киевом возможны при признании "результатов самоопределения народа бывших территорий Украины" с последующим созданием новых международных правил, заявил зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Он заметил, что между Россией
и "враждебными ей странами" существуют разногласия в интерпретации как минимум двух их семи принципов, содержащихся в Уставе ООН
. Речь идет о принципе самоопределения наций и принципе добросовестного исполнения международных обязательств.
"Потому для новых переговоров необходимо не столько единообразное понимание принципов международного права, сколько согласие по двум правовым аспектам", — говорится в записи в Telegram-канале политика.
Медведев пояснил, что России необходимо "признание или как минимум молчаливое принятие результатов самоопределения народа бывших территорий Украины", которые сейчас воплощены в российской Конституции, а также "выработка специальных международных норм".
Пресс-секретарь Владимира Зеленского
ранее заявил, что Украина не отказывается от переговоров с Россией, но говорит о том, что они должны основываться на определенном количестве принципов, в том числе выплате репараций.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "не будет никакого "Минска-3". При этом западные страны все чаще выступают за то, чтобы Киев продолжал боевые действия, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.
В Кремле также подчеркивали, что мирное соглашение должно учитывать вхождение новых регионов в состав России.