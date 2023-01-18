https://ria.ru/20230118/medved-1845797850.html

В Приморье медведь напал на лыжника

В Приморье медведь напал на лыжника - РИА Новости, 18.01.2023

В Приморье медведь напал на лыжника

Медведь напал на мужчину в городе Партизанске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель единой дежурно-диспетчерской службы Партизанского округа. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T17:39

2023-01-18T17:39

2023-01-18T17:39

партизанск

приморский край

происшествия

животные

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв - РИА Новости. Медведь напал на мужчину в городе Партизанске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель единой дежурно-диспетчерской службы Партизанского округа. "Мужчина надел лыжи и пошёл прогуляться. И неожиданно медведь напал на него в районе Первой шахты в Партизанске... У мужчины рваная рана головы, рук и ног, он в больнице", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что происшествие случилось в районе частного сектора, где "уже начинается лес". После хищник ушёл. Мужчине удалось добраться домой, откуда его и увезли в больницу.

https://ria.ru/20230111/berloga-1844126838.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

партизанск, приморский край, происшествия, животные, россия