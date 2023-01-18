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В Приморье медведь напал на лыжника - РИА Новости, 18.01.2023
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В Приморье медведь напал на лыжника
В Приморье медведь напал на лыжника - РИА Новости, 18.01.2023
В Приморье медведь напал на лыжника
Медведь напал на мужчину в городе Партизанске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель единой дежурно-диспетчерской службы Партизанского округа. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T17:39
2023-01-18T17:39
партизанск
приморский край
происшествия
животные
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв - РИА Новости. Медведь напал на мужчину в городе Партизанске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель единой дежурно-диспетчерской службы Партизанского округа. "Мужчина надел лыжи и пошёл прогуляться. И неожиданно медведь напал на него в районе Первой шахты в Партизанске... У мужчины рваная рана головы, рук и ног, он в больнице", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что происшествие случилось в районе частного сектора, где "уже начинается лес". После хищник ушёл. Мужчине удалось добраться домой, откуда его и увезли в больницу.
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партизанск, приморский край, происшествия, животные, россия
Партизанск, Приморский край, Происшествия, Животные, Россия
17:39 18.01.2023
 
В Приморье медведь напал на лыжника

Мужчина из приморского Партизанска оказался в больнице после нападения медведя

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бурый медведь. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв - РИА Новости. Медведь напал на мужчину в городе Партизанске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель единой дежурно-диспетчерской службы Партизанского округа.
"Мужчина надел лыжи и пошёл прогуляться. И неожиданно медведь напал на него в районе Первой шахты в Партизанске... У мужчины рваная рана головы, рук и ног, он в больнице", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что происшествие случилось в районе частного сектора, где "уже начинается лес". После хищник ушёл. Мужчине удалось добраться домой, откуда его и увезли в больницу.
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ПартизанскПриморский крайПроисшествияЖивотныеРоссия
 
 
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