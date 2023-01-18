https://ria.ru/20230118/medved-1845797850.html
В Приморье медведь напал на лыжника
В Приморье медведь напал на лыжника - РИА Новости, 18.01.2023
В Приморье медведь напал на лыжника
Медведь напал на мужчину в городе Партизанске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель единой дежурно-диспетчерской службы Партизанского округа. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T17:39
2023-01-18T17:39
2023-01-18T17:39
партизанск
приморский край
происшествия
животные
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155344/99/1553449941_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c0662ba417df7bd26ef3b07a0c48b50f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 янв - РИА Новости. Медведь напал на мужчину в городе Партизанске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель единой дежурно-диспетчерской службы Партизанского округа. "Мужчина надел лыжи и пошёл прогуляться. И неожиданно медведь напал на него в районе Первой шахты в Партизанске... У мужчины рваная рана головы, рук и ног, он в больнице", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что происшествие случилось в районе частного сектора, где "уже начинается лес". После хищник ушёл. Мужчине удалось добраться домой, откуда его и увезли в больницу.
https://ria.ru/20230111/berloga-1844126838.html
партизанск
приморский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155344/99/1553449941_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_18ce4c30afe21c35a50d5a15a1840ba2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
партизанск, приморский край, происшествия, животные, россия
Партизанск, Приморский край, Происшествия, Животные, Россия
В Приморье медведь напал на лыжника
Мужчина из приморского Партизанска оказался в больнице после нападения медведя
ВЛАДИВОСТОК, 18 янв - РИА Новости. Медведь напал на мужчину в городе Партизанске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель единой дежурно-диспетчерской службы Партизанского округа.
"Мужчина надел лыжи и пошёл прогуляться. И неожиданно медведь напал на него в районе Первой шахты в Партизанске... У мужчины рваная рана головы, рук и ног, он в больнице", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что происшествие случилось в районе частного сектора, где "уже начинается лес". После хищник ушёл. Мужчине удалось добраться домой, откуда его и увезли в больницу.