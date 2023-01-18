В Минфине заявили о разногласиях по законопроекту о майнинге
Заместитель министра финансов Моисеев: проект о майнинге "забуксовал" из-за разногласий
Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вопрос с отзывом правительства на законопроект, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют, пока "забуксовал", по нему есть разногласия не только с Банком России, но и с правоохранительными органами, заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы.
"Нет, забуксовали опять", - ответил он на вопрос о том, есть ли понимание, когда правительство даст отзыв на законопроект о майнинге.
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"Там опять у нас возникли разногласия. Сейчас не только с ЦБ, но и с правоохраной тоже. Планируется ряд совещаний по этому поводу, надеюсь до чего-то удастся договориться", - добавил Моисеев.
В начале декабря прошлого года Моисеев сказал журналистам, что у ЦБ появилась новая позиция в вопросе регулирования криптовалют - ЦБ выступает фактически за тотальное лицензирование майнинга криптовалют, однако Минфин с такой позицией не согласен.
Помимо этого, в середине декабря первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что ЦБ РФ планирует попробовать использование криптовалюты для международных расчетов в рамках экспериментального правового режима.
В конце декабря глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал, что позиции министерства и ЦБ расходятся в вопросе регулирования криптовалюты, однако ее возможно использовать для трансграничных расчетов.
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