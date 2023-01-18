https://ria.ru/20230118/mayning-1845674814.html

В Минфине заявили о разногласиях по законопроекту о майнинге

В Минфине заявили о разногласиях по законопроекту о майнинге - РИА Новости, 18.01.2023

В Минфине заявили о разногласиях по законопроекту о майнинге

Вопрос с отзывом правительства на законопроект, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют, пока "забуксовал", по нему есть разногласия не... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:57

2023-01-18T11:57

2023-01-18T11:57

экономика

алексей моисеев

ольга скоробогатова

антон силуанов

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вопрос с отзывом правительства на законопроект, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют, пока "забуксовал", по нему есть разногласия не только с Банком России, но и с правоохранительными органами, заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы. "Нет, забуксовали опять", - ответил он на вопрос о том, есть ли понимание, когда правительство даст отзыв на законопроект о майнинге. "Там опять у нас возникли разногласия. Сейчас не только с ЦБ, но и с правоохраной тоже. Планируется ряд совещаний по этому поводу, надеюсь до чего-то удастся договориться", - добавил Моисеев. В начале декабря прошлого года Моисеев сказал журналистам, что у ЦБ появилась новая позиция в вопросе регулирования криптовалют - ЦБ выступает фактически за тотальное лицензирование майнинга криптовалют, однако Минфин с такой позицией не согласен. Помимо этого, в середине декабря первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что ЦБ РФ планирует попробовать использование криптовалюты для международных расчетов в рамках экспериментального правового режима. В конце декабря глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал, что позиции министерства и ЦБ расходятся в вопросе регулирования криптовалюты, однако ее возможно использовать для трансграничных расчетов.

https://ria.ru/20221230/zakonoproekt-1842317907.html

https://ria.ru/20221228/mayning-1841936346.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, алексей моисеев, ольга скоробогатова, антон силуанов, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф