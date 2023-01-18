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В Минфине заявили о разногласиях по законопроекту о майнинге - РИА Новости, 18.01.2023
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В Минфине заявили о разногласиях по законопроекту о майнинге
В Минфине заявили о разногласиях по законопроекту о майнинге - РИА Новости, 18.01.2023
В Минфине заявили о разногласиях по законопроекту о майнинге
Вопрос с отзывом правительства на законопроект, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют, пока "забуксовал", по нему есть разногласия не... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:57
2023-01-18T11:57
экономика
алексей моисеев
ольга скоробогатова
антон силуанов
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вопрос с отзывом правительства на законопроект, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют, пока "забуксовал", по нему есть разногласия не только с Банком России, но и с правоохранительными органами, заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы. "Нет, забуксовали опять", - ответил он на вопрос о том, есть ли понимание, когда правительство даст отзыв на законопроект о майнинге. "Там опять у нас возникли разногласия. Сейчас не только с ЦБ, но и с правоохраной тоже. Планируется ряд совещаний по этому поводу, надеюсь до чего-то удастся договориться", - добавил Моисеев. В начале декабря прошлого года Моисеев сказал журналистам, что у ЦБ появилась новая позиция в вопросе регулирования криптовалют - ЦБ выступает фактически за тотальное лицензирование майнинга криптовалют, однако Минфин с такой позицией не согласен. Помимо этого, в середине декабря первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что ЦБ РФ планирует попробовать использование криптовалюты для международных расчетов в рамках экспериментального правового режима. В конце декабря глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал, что позиции министерства и ЦБ расходятся в вопросе регулирования криптовалюты, однако ее возможно использовать для трансграничных расчетов.
https://ria.ru/20221230/zakonoproekt-1842317907.html
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экономика, алексей моисеев, ольга скоробогатова, антон силуанов, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
Экономика, Алексей Моисеев, Ольга Скоробогатова, Антон Силуанов, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ
11:57 18.01.2023
 
В Минфине заявили о разногласиях по законопроекту о майнинге

Заместитель министра финансов Моисеев: проект о майнинге "забуксовал" из-за разногласий

© РИА Новости / Евгений Козырев / Перейти в медиабанкСтойка с асиками на одной из майнинговых ферм
Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Евгений Козырев
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Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вопрос с отзывом правительства на законопроект, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют, пока "забуксовал", по нему есть разногласия не только с Банком России, но и с правоохранительными органами, заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы.
"Нет, забуксовали опять", - ответил он на вопрос о том, есть ли понимание, когда правительство даст отзыв на законопроект о майнинге.
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Эксперт рассказал, как закон о майнинге повлияет на рынок криптовалюты
"Там опять у нас возникли разногласия. Сейчас не только с ЦБ, но и с правоохраной тоже. Планируется ряд совещаний по этому поводу, надеюсь до чего-то удастся договориться", - добавил Моисеев.
В начале декабря прошлого года Моисеев сказал журналистам, что у ЦБ появилась новая позиция в вопросе регулирования криптовалют - ЦБ выступает фактически за тотальное лицензирование майнинга криптовалют, однако Минфин с такой позицией не согласен.
Помимо этого, в середине декабря первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что ЦБ РФ планирует попробовать использование криптовалюты для международных расчетов в рамках экспериментального правового режима.
В конце декабря глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал, что позиции министерства и ЦБ расходятся в вопросе регулирования криптовалюты, однако ее возможно использовать для трансграничных расчетов.
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ЭкономикаАлексей МоисеевОльга СкоробогатоваАнтон СилуановРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФ
 
 
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