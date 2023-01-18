https://ria.ru/20230118/marinka-1845705294.html

Пушилин сообщил о зачистке в Марьинке

Пушилин сообщил о зачистке в Марьинке - РИА Новости, 18.01.2023

Пушилин сообщил о зачистке в Марьинке

В городе Марьинка продолжается зачистка, украинские войска перебрасывают туда допрезервы, пытаются закрепиться в частном секторе и на промышленных предприятиях, РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:20

2023-01-18T13:20

2023-01-18T14:37

специальная военная операция на украине

в мире

россия

денис пушилин

днр

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В городе Марьинка продолжается зачистка, украинские войска перебрасывают туда допрезервы, пытаются закрепиться в частном секторе и на промышленных предприятиях, но российские военные продвигаются, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Марьинское направление: продолжается зачистка противника. Противник продолжает попытки удерживаться в частном секторе, а также на ряде небольших промышленных предприятий", - сказал Пушилин в эфире Первого канала."Сказать, что противник отступает, было бы неправильно. Противник пытается перебрасывать резервы, личный состав, чтобы удержать эти позиции как можно дольше, но наши подразделения продвигаются... Заняли один из опорных пунктов противника. Также есть очередное попадание в плен противника", - подчеркнул он.Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.

https://ria.ru/20230118/soledar-1845707955.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, денис пушилин, днр