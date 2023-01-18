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Пушилин сообщил о зачистке в Марьинке - РИА Новости, 18.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/marinka-1845705294.html
Пушилин сообщил о зачистке в Марьинке
Пушилин сообщил о зачистке в Марьинке - РИА Новости, 18.01.2023
Пушилин сообщил о зачистке в Марьинке
В городе Марьинка продолжается зачистка, украинские войска перебрасывают туда допрезервы, пытаются закрепиться в частном секторе и на промышленных предприятиях, РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:20
2023-01-18T14:37
специальная военная операция на украине
в мире
россия
денис пушилин
днр
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В городе Марьинка продолжается зачистка, украинские войска перебрасывают туда допрезервы, пытаются закрепиться в частном секторе и на промышленных предприятиях, но российские военные продвигаются, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Марьинское направление: продолжается зачистка противника. Противник продолжает попытки удерживаться в частном секторе, а также на ряде небольших промышленных предприятий", - сказал Пушилин в эфире Первого канала."Сказать, что противник отступает, было бы неправильно. Противник пытается перебрасывать резервы, личный состав, чтобы удержать эти позиции как можно дольше, но наши подразделения продвигаются... Заняли один из опорных пунктов противника. Также есть очередное попадание в плен противника", - подчеркнул он.Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
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в мире, россия, денис пушилин, днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Денис Пушилин, ДНР
13:20 18.01.2023 (обновлено: 14:37 18.01.2023)
 
Пушилин сообщил о зачистке в Марьинке

Пушилин: украинские войска перебрасывают допрезервы в Марьинку, где продолжается зачистка

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В городе Марьинка продолжается зачистка, украинские войска перебрасывают туда допрезервы, пытаются закрепиться в частном секторе и на промышленных предприятиях, но российские военные продвигаются, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Марьинское направление: продолжается зачистка противника. Противник продолжает попытки удерживаться в частном секторе, а также на ряде небольших промышленных предприятий", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
"Сказать, что противник отступает, было бы неправильно. Противник пытается перебрасывать резервы, личный состав, чтобы удержать эти позиции как можно дольше, но наши подразделения продвигаются... Заняли один из опорных пунктов противника. Также есть очередное попадание в плен противника", - подчеркнул он.
Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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