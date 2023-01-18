https://ria.ru/20230118/luna-1845614913.html
Российские ученые разработали специальный корабль для спасения космонавтов
Российские ученые разработали специальный корабль для спасения космонавтов - РИА Новости, 18.01.2023
Российские ученые разработали специальный корабль для спасения космонавтов
Российские разработчики запатентовали корабль-спасатель, который мог бы забирать космонавтов, если у них произойдет ЧП во время полета к Луне или другому... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T03:57
2023-01-18T03:57
2023-01-18T05:11
наука
луна
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Российские разработчики запатентовали корабль-спасатель, который мог бы забирать космонавтов, если у них произойдет ЧП во время полета к Луне или другому объекту Солнечной системы, следует из документа, размещенного на сайте Роспатента.Корабль, по замыслу разработчиков, будет состоять из сферического радиационного убежища, к которому по обеим сторонам будут пристыкованы разгонные блоки. Их планируется установить так, чтобы двигатели блоков смотрели в противоположном направлении. Сами "разгонники" предлагается сделать на основе уже существующих разгонных блоков "Бриз-М".Как следует из представленной схемы, убежище будет выводиться на орбиту на ракете "Ангара-А5", разгонные же блоки можно будет выводить на "Протоне-М" (в связке с этой ракетой "Бриз-М" обычно используется для выведения на орбиту спутников). Сборка спасателя будет происходить уже на околоземной орбите, после чего корабль будет отправляться к Луне.После спасения космонавты будут в убежище возвращаться на околоземную орбиту, переходить здесь на корабль "Союз" и уже на нем спускаться на Землю."Задача… состоит в том, чтобы во время миссии спасения космонавтов, терпящих бедствия, ускорить полет к ним и обеспечить гарантированную защиту космонавтов от солнечных вспышек и радиационных поясов Земли в течении полета,… результатом является гарантированная защита космонавтов и оборудования от космической радиации в течение полета, а также сокращение времени и затрат для подготовки и старта в миссии спасения космонавтов, терпящих бедствия", - уточняют разработчики.
https://ria.ru/20221210/korabl-1837708153.html
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РИА Новости
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луна, земля, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), бриз-м, ангара (ракета), протон-м
Наука, Луна, Земля, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Бриз-М, Ангара (ракета), Протон-М
03:57 18.01.2023 (обновлено: 05:11 18.01.2023)
Российские ученые разработали специальный корабль для спасения космонавтов
В России разработали корабль для спасения космонавтов, терпящих бедствие на пути к Луне
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Российские разработчики запатентовали корабль-спасатель, который мог бы забирать космонавтов, если у них произойдет ЧП во время полета к Луне или другому объекту Солнечной системы, следует из документа, размещенного на сайте Роспатента.
"Изобретение относится к средствам стыковки и защиты от космической радиации (солнечных вспышек, частиц радиационных поясов Земли), а также уменьшения опасности от метеороидов и космического мусора. Предлагаемый орбитальный корабль-спасатель (ОК-С) является многоразовым пилотируемым средством, применяемым для спасения экипажа при полете к Луне и, возможно, в другие области Солнечной системы", - говорится в документе.
Корабль, по замыслу разработчиков, будет состоять из сферического радиационного убежища, к которому по обеим сторонам будут пристыкованы разгонные блоки. Их планируется установить так, чтобы двигатели блоков смотрели в противоположном направлении. Сами "разгонники" предлагается сделать на основе уже существующих разгонных блоков "Бриз-М".
Как следует из представленной схемы, убежище будет выводиться на орбиту на ракете "Ангара-А5", разгонные же блоки можно будет выводить на "Протоне-М" (в связке с этой ракетой "Бриз-М" обычно используется для выведения на орбиту спутников). Сборка спасателя будет происходить уже на околоземной орбите, после чего корабль будет отправляться к Луне.
После спасения космонавты будут в убежище возвращаться на околоземную орбиту, переходить здесь на корабль "Союз" и уже на нем спускаться на Землю.
"Задача… состоит в том, чтобы во время миссии спасения космонавтов, терпящих бедствия, ускорить полет к ним и обеспечить гарантированную защиту космонавтов от солнечных вспышек и радиационных поясов Земли в течении полета,… результатом является гарантированная защита космонавтов и оборудования от космической радиации в течение полета, а также сокращение времени и затрат для подготовки и старта в миссии спасения космонавтов, терпящих бедствия", - уточняют разработчики.