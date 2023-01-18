https://ria.ru/20230118/luna-1845614913.html

Российские ученые разработали специальный корабль для спасения космонавтов

Российские ученые разработали специальный корабль для спасения космонавтов - РИА Новости, 18.01.2023

Российские ученые разработали специальный корабль для спасения космонавтов

Российские разработчики запатентовали корабль-спасатель, который мог бы забирать космонавтов, если у них произойдет ЧП во время полета к Луне или другому... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T03:57

2023-01-18T03:57

2023-01-18T05:11

наука

луна

земля

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

бриз-м

ангара (ракета)

протон-м

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Российские разработчики запатентовали корабль-спасатель, который мог бы забирать космонавтов, если у них произойдет ЧП во время полета к Луне или другому объекту Солнечной системы, следует из документа, размещенного на сайте Роспатента.Корабль, по замыслу разработчиков, будет состоять из сферического радиационного убежища, к которому по обеим сторонам будут пристыкованы разгонные блоки. Их планируется установить так, чтобы двигатели блоков смотрели в противоположном направлении. Сами "разгонники" предлагается сделать на основе уже существующих разгонных блоков "Бриз-М".Как следует из представленной схемы, убежище будет выводиться на орбиту на ракете "Ангара-А5", разгонные же блоки можно будет выводить на "Протоне-М" (в связке с этой ракетой "Бриз-М" обычно используется для выведения на орбиту спутников). Сборка спасателя будет происходить уже на околоземной орбите, после чего корабль будет отправляться к Луне.После спасения космонавты будут в убежище возвращаться на околоземную орбиту, переходить здесь на корабль "Союз" и уже на нем спускаться на Землю."Задача… состоит в том, чтобы во время миссии спасения космонавтов, терпящих бедствия, ускорить полет к ним и обеспечить гарантированную защиту космонавтов от солнечных вспышек и радиационных поясов Земли в течении полета,… результатом является гарантированная защита космонавтов и оборудования от космической радиации в течение полета, а также сокращение времени и затрат для подготовки и старта в миссии спасения космонавтов, терпящих бедствия", - уточняют разработчики.

https://ria.ru/20221210/korabl-1837708153.html

луна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луна, земля, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), бриз-м, ангара (ракета), протон-м