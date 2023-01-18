https://ria.ru/20230118/lollobrigida-1845720333.html
Прощание с Джиной Лоллобриджидой проходит в Риме
Прощание с Джиной Лоллобриджидой проходит в Риме - РИА Новости, 18.01.2023
Прощание с Джиной Лоллобриджидой проходит в Риме
Прощание с итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой, скончавшейся в понедельник на 96-м году жизни, проходит на Капитолийском холме в Риме, передает... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:34
2023-01-18T14:34
2023-01-18T14:34
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РИМ, 18 янв – РИА Новости. Прощание с итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой, скончавшейся в понедельник на 96-м году жизни, проходит на Капитолийском холме в Риме, передает корреспондент РИА Новости. Памятная церемония организована в одном из залов Капитолийских музеев, в Зале бюстов. Около десяти часов по местному времени среди первых с великой актрисой простился мэр Рима Роберто Гуалтьери. В самом помещении, богато украшенном цветами, находятся крупный телеэкран, на котором транслируются фрагменты фильмов с участием Лоллобриджиды. По бокам закрытого гроба с телом актрисы стоят две ее фотографии. Рядом ее сын Андреа принимает соболезнования. Похороны актрисы состоятся в четверг в церкви на центральной римской площади Пьяцца-дель-Пополо. Похоронена она будет в своем родном городке Субиако под Римом, где местные власти готовят для нее монументальную гробницу.Лоллобриджида, кинематографическая карьера которой началась в 1946 году, до последнего времени проживала на своей вилле на Аппиевой дороге в Риме. Кинозрителю она наиболее известна по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан" и "Собор Парижской Богоматери".
https://ria.ru/20230117/lollobrigida-1845390369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, джина лоллобриджида, рим, кино и сериалы, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Джина Лоллобриджида, Рим, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды
Прощание с Джиной Лоллобриджидой проходит в Риме
В Риме проходит прощание с Джиной Лоллобриджидой, скончавшейся 16 января
РИМ, 18 янв – РИА Новости. Прощание с итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой, скончавшейся в понедельник на 96-м году жизни, проходит на Капитолийском холме в Риме, передает корреспондент РИА Новости.
Памятная церемония организована в одном из залов Капитолийских музеев, в Зале бюстов. Около десяти часов по местному времени среди первых с великой актрисой простился мэр Рима Роберто Гуалтьери.
В самом помещении, богато украшенном цветами, находятся крупный телеэкран, на котором транслируются фрагменты фильмов с участием Лоллобриджиды. По бокам закрытого гроба с телом актрисы стоят две ее фотографии. Рядом ее сын Андреа принимает соболезнования.
Похороны актрисы состоятся в четверг в церкви на центральной римской площади Пьяцца-дель-Пополо. Похоронена она будет в своем родном городке Субиако под Римом, где местные власти готовят для нее монументальную гробницу.
Лоллобриджида, кинематографическая карьера которой началась в 1946 году, до последнего времени проживала на своей вилле на Аппиевой дороге в Риме. Кинозрителю она наиболее известна по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан" и "Собор Парижской Богоматери".