https://ria.ru/20230118/lollobrigida-1845720333.html

Прощание с Джиной Лоллобриджидой проходит в Риме

Прощание с Джиной Лоллобриджидой проходит в Риме - РИА Новости, 18.01.2023

Прощание с Джиной Лоллобриджидой проходит в Риме

Прощание с итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой, скончавшейся в понедельник на 96-м году жизни, проходит на Капитолийском холме в Риме, передает... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:34

2023-01-18T14:34

2023-01-18T14:34

культура

новости культуры

джина лоллобриджида

рим

кино и сериалы

знаменитости

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96433/82/964338286_0:381:1474:1210_1920x0_80_0_0_9da863da2e2456f382ba43e1f5945532.jpg

РИМ, 18 янв – РИА Новости. Прощание с итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой, скончавшейся в понедельник на 96-м году жизни, проходит на Капитолийском холме в Риме, передает корреспондент РИА Новости. Памятная церемония организована в одном из залов Капитолийских музеев, в Зале бюстов. Около десяти часов по местному времени среди первых с великой актрисой простился мэр Рима Роберто Гуалтьери. В самом помещении, богато украшенном цветами, находятся крупный телеэкран, на котором транслируются фрагменты фильмов с участием Лоллобриджиды. По бокам закрытого гроба с телом актрисы стоят две ее фотографии. Рядом ее сын Андреа принимает соболезнования. Похороны актрисы состоятся в четверг в церкви на центральной римской площади Пьяцца-дель-Пополо. Похоронена она будет в своем родном городке Субиако под Римом, где местные власти готовят для нее монументальную гробницу.Лоллобриджида, кинематографическая карьера которой началась в 1946 году, до последнего времени проживала на своей вилле на Аппиевой дороге в Риме. Кинозрителю она наиболее известна по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан" и "Собор Парижской Богоматери".

https://ria.ru/20230117/lollobrigida-1845390369.html

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, джина лоллобриджида, рим, кино и сериалы, знаменитости, звезды