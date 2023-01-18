https://ria.ru/20230118/lisa-1845626801.html
В Москве начали чаще появляться лисы
В Москве начали чаще появляться лисы - РИА Новости, 18.01.2023
В Москве начали чаще появляться лисы
Московских лис стали чаще наблюдать в городе из-за начавшегося у них брачного периода, сотрудникам детских садов, школ, больниц стоит быть внимательней в это... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T08:23
2023-01-18T08:23
2023-01-18T08:23
москва
общество
сергей бурмистров
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Московских лис стали чаще наблюдать в городе из-за начавшегося у них брачного периода, сотрудникам детских садов, школ, больниц стоит быть внимательней в это время и не дать лисам заселиться в укромные места на их территориях, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. "Сейчас мы фиксируем увеличение количества обращений по поводу того, что на городской территории стали чаще видеть лисиц. Это связано с тем, что у лис в конце января - феврале идет брачный период и они много перемещаются по городу, не боясь людей, ищут себе пару и заодно присматривают себе жилье для выведения потомства. И порой находят его в таких укромных местах, как детские сады, школы, больницы. Поэтому сотрудникам этих общественных пространств стоит не допускать наличие доступной кормовой базы, а также следует внимательно обследовать территорию и не допустить заселения лис", - рассказал Бурмистров. При этом специалист напомнил, что лиса - это дикое животное, поэтому нельзя подходить к ней близко и тем более пытаться погладить или покормить.
https://ria.ru/20230104/vidy-1841489216.html
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, общество, сергей бурмистров
Москва, Общество, Сергей Бурмистров
В Москве начали чаще появляться лисы
В Москве начали чаще появляться лисы из-за брачного периода
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Московских лис стали чаще наблюдать в городе из-за начавшегося у них брачного периода, сотрудникам детских садов, школ, больниц стоит быть внимательней в это время и не дать лисам заселиться в укромные места на их территориях, сообщил
РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
"Сейчас мы фиксируем увеличение количества обращений по поводу того, что на городской территории стали чаще видеть лисиц. Это связано с тем, что у лис в конце января - феврале идет брачный период и они много перемещаются по городу, не боясь людей, ищут себе пару и заодно присматривают себе жилье для выведения потомства. И порой находят его в таких укромных местах, как детские сады, школы, больницы. Поэтому сотрудникам этих общественных пространств стоит не допускать наличие доступной кормовой базы, а также следует внимательно обследовать территорию и не допустить заселения лис", - рассказал Бурмистров.
При этом специалист напомнил, что лиса - это дикое животное, поэтому нельзя подходить к ней близко и тем более пытаться погладить или покормить.