https://ria.ru/20230118/lisa-1845626801.html

В Москве начали чаще появляться лисы

В Москве начали чаще появляться лисы - РИА Новости, 18.01.2023

В Москве начали чаще появляться лисы

Московских лис стали чаще наблюдать в городе из-за начавшегося у них брачного периода, сотрудникам детских садов, школ, больниц стоит быть внимательней в это... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T08:23

2023-01-18T08:23

2023-01-18T08:23

москва

общество

сергей бурмистров

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Московских лис стали чаще наблюдать в городе из-за начавшегося у них брачного периода, сотрудникам детских садов, школ, больниц стоит быть внимательней в это время и не дать лисам заселиться в укромные места на их территориях, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. "Сейчас мы фиксируем увеличение количества обращений по поводу того, что на городской территории стали чаще видеть лисиц. Это связано с тем, что у лис в конце января - феврале идет брачный период и они много перемещаются по городу, не боясь людей, ищут себе пару и заодно присматривают себе жилье для выведения потомства. И порой находят его в таких укромных местах, как детские сады, школы, больницы. Поэтому сотрудникам этих общественных пространств стоит не допускать наличие доступной кормовой базы, а также следует внимательно обследовать территорию и не допустить заселения лис", - рассказал Бурмистров. При этом специалист напомнил, что лиса - это дикое животное, поэтому нельзя подходить к ней близко и тем более пытаться погладить или покормить.

https://ria.ru/20230104/vidy-1841489216.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, общество, сергей бурмистров