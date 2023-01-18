https://ria.ru/20230118/leopard-1845822855.html

СМИ: Финляндию попросят присоединиться к поставкам танков Leopard Украине

СМИ: Финляндию попросят присоединиться к поставкам танков Leopard Украине - РИА Новости, 18.01.2023

СМИ: Финляндию попросят присоединиться к поставкам танков Leopard Украине

Великобритания и Польша объявят об отправке тяжелого вооружения на Украину в четверг, ожидая, что к инициативе присоединятся другие страны, и попросят Финляндию РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T19:32

2023-01-18T19:32

2023-01-18T19:32

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 янв - РИА Новости. Великобритания и Польша объявят об отправке тяжелого вооружения на Украину в четверг, ожидая, что к инициативе присоединятся другие страны, и попросят Финляндию предоставить несколько танков Leopard, а также участвовать в создании базы технического обслуживания, сообщает в среду финская газета Ilta-Lehti. В четверг на эстонской военной базе Тапа пройдет встреча министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с министрами обороны Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. "В Тапа объявят о поставках на Украину новых тяжелых вооружений. На практике это, например, бронетранспортеры и штурмовые машины", - сообщает газета со ссылкой на источники в НАТО. Издание уточняет, что ожидается присоединение Финляндии к поставкам танков Leopard Украине. "Другие страны ожидают, что Финляндия предоставит Украине несколько танков Leopard и примет участие в создании организации технического обслуживания танков", - сообщает газета. Техническое обслуживание танков будет находиться либо полностью на Украине, либо частично на польской стороне, уточняют источники финского СМИ. Военные Украины будут готовиться в странах JEF (Объединенные экспедиционные силы) и НАТО, уточняет газета. В пятницу в немецком Рамштайне соберутся министры обороны 50 стран, в том числе Ллойд Остин из США, говорится в сообщении. "Заявлениями в четверг об отправке помощи Великобритания, Польша и другие хотят создать максимальное давление, чтобы другие страны также пообещали в пятницу предоставить боевую технику Украине", - говорится в сообщении. Издание подчеркивает, что министр обороны Финляндии Микко Савола примет участие в пятничной встрече, но официальное решение об отправке Leopard Украине не принято.

https://ria.ru/20230118/nato-1845811087.html

https://ria.ru/20230118/oruzhie-1845782179.html

https://ria.ru/20230118/sms-1845822042.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, финляндия, оружие, украина, бен уоллес, великобритания, нато, польша