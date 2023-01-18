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СМИ: Финляндию попросят присоединиться к поставкам танков Leopard Украине - РИА Новости, 18.01.2023
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СМИ: Финляндию попросят присоединиться к поставкам танков Leopard Украине
СМИ: Финляндию попросят присоединиться к поставкам танков Leopard Украине - РИА Новости, 18.01.2023
СМИ: Финляндию попросят присоединиться к поставкам танков Leopard Украине
Великобритания и Польша объявят об отправке тяжелого вооружения на Украину в четверг, ожидая, что к инициативе присоединятся другие страны, и попросят Финляндию РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T19:32
2023-01-18T19:32
в мире
финляндия
оружие
украина
бен уоллес
великобритания
нато
польша
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 янв - РИА Новости. Великобритания и Польша объявят об отправке тяжелого вооружения на Украину в четверг, ожидая, что к инициативе присоединятся другие страны, и попросят Финляндию предоставить несколько танков Leopard, а также участвовать в создании базы технического обслуживания, сообщает в среду финская газета Ilta-Lehti. В четверг на эстонской военной базе Тапа пройдет встреча министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с министрами обороны Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. "В Тапа объявят о поставках на Украину новых тяжелых вооружений. На практике это, например, бронетранспортеры и штурмовые машины", - сообщает газета со ссылкой на источники в НАТО. Издание уточняет, что ожидается присоединение Финляндии к поставкам танков Leopard Украине. "Другие страны ожидают, что Финляндия предоставит Украине несколько танков Leopard и примет участие в создании организации технического обслуживания танков", - сообщает газета. Техническое обслуживание танков будет находиться либо полностью на Украине, либо частично на польской стороне, уточняют источники финского СМИ. Военные Украины будут готовиться в странах JEF (Объединенные экспедиционные силы) и НАТО, уточняет газета. В пятницу в немецком Рамштайне соберутся министры обороны 50 стран, в том числе Ллойд Остин из США, говорится в сообщении. "Заявлениями в четверг об отправке помощи Великобритания, Польша и другие хотят создать максимальное давление, чтобы другие страны также пообещали в пятницу предоставить боевую технику Украине", - говорится в сообщении. Издание подчеркивает, что министр обороны Финляндии Микко Савола примет участие в пятничной встрече, но официальное решение об отправке Leopard Украине не принято.
https://ria.ru/20230118/nato-1845811087.html
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в мире, финляндия, оружие, украина, бен уоллес, великобритания, нато, польша
В мире, Финляндия, Оружие, Украина, Бен Уоллес, Великобритания, НАТО, Польша
19:32 18.01.2023
 
СМИ: Финляндию попросят присоединиться к поставкам танков Leopard Украине

Ilta-Lehti: Британия и Польша попросят Финляндию предоставить несколько танков Leopard

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 янв - РИА Новости. Великобритания и Польша объявят об отправке тяжелого вооружения на Украину в четверг, ожидая, что к инициативе присоединятся другие страны, и попросят Финляндию предоставить несколько танков Leopard, а также участвовать в создании базы технического обслуживания, сообщает в среду финская газета Ilta-Lehti.
В четверг на эстонской военной базе Тапа пройдет встреча министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с министрами обороны Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.
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"В Тапа объявят о поставках на Украину новых тяжелых вооружений. На практике это, например, бронетранспортеры и штурмовые машины", - сообщает газета со ссылкой на источники в НАТО.
Издание уточняет, что ожидается присоединение Финляндии к поставкам танков Leopard Украине.
"Другие страны ожидают, что Финляндия предоставит Украине несколько танков Leopard и примет участие в создании организации технического обслуживания танков", - сообщает газета.
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Техническое обслуживание танков будет находиться либо полностью на Украине, либо частично на польской стороне, уточняют источники финского СМИ. Военные Украины будут готовиться в странах JEF (Объединенные экспедиционные силы) и НАТО, уточняет газета.
В пятницу в немецком Рамштайне соберутся министры обороны 50 стран, в том числе Ллойд Остин из США, говорится в сообщении. "Заявлениями в четверг об отправке помощи Великобритания, Польша и другие хотят создать максимальное давление, чтобы другие страны также пообещали в пятницу предоставить боевую технику Украине", - говорится в сообщении.
Издание подчеркивает, что министр обороны Финляндии Микко Савола примет участие в пятничной встрече, но официальное решение об отправке Leopard Украине не принято.
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