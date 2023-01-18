СМИ: Финляндию попросят присоединиться к поставкам танков Leopard Украине
Ilta-Lehti: Британия и Польша попросят Финляндию предоставить несколько танков Leopard
Флаг Финляндии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 18 янв - РИА Новости. Великобритания и Польша объявят об отправке тяжелого вооружения на Украину в четверг, ожидая, что к инициативе присоединятся другие страны, и попросят Финляндию предоставить несколько танков Leopard, а также участвовать в создании базы технического обслуживания, сообщает в среду финская газета Ilta-Lehti.
В четверг на эстонской военной базе Тапа пройдет встреча министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с министрами обороны Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.
"В Тапа объявят о поставках на Украину новых тяжелых вооружений. На практике это, например, бронетранспортеры и штурмовые машины", - сообщает газета со ссылкой на источники в НАТО.
Издание уточняет, что ожидается присоединение Финляндии к поставкам танков Leopard Украине.
"Другие страны ожидают, что Финляндия предоставит Украине несколько танков Leopard и примет участие в создании организации технического обслуживания танков", - сообщает газета.
Техническое обслуживание танков будет находиться либо полностью на Украине, либо частично на польской стороне, уточняют источники финского СМИ. Военные Украины будут готовиться в странах JEF (Объединенные экспедиционные силы) и НАТО, уточняет газета.
В пятницу в немецком Рамштайне соберутся министры обороны 50 стран, в том числе Ллойд Остин из США, говорится в сообщении. "Заявлениями в четверг об отправке помощи Великобритания, Польша и другие хотят создать максимальное давление, чтобы другие страны также пообещали в пятницу предоставить боевую технику Украине", - говорится в сообщении.
Издание подчеркивает, что министр обороны Финляндии Микко Савола примет участие в пятничной встрече, но официальное решение об отправке Leopard Украине не принято.