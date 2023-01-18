https://ria.ru/20230118/leopard-1845713804.html
Премьер Польши назвал условие для передачи Украине танков Leopard
Премьер Польши назвал условие для передачи Украине танков Leopard - РИА Новости, 18.01.2023
Премьер Польши назвал условие для передачи Украине танков Leopard
Варшава передаст Киеву танки Leopard только при условии, что так же поступят и другие страны, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:45
2023-01-18T13:45
2023-01-18T17:13
в мире
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 18 янв — РИА Новости. Варшава передаст Киеву танки Leopard только при условии, что так же поступят и другие страны, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Давосе. "Мы ясно сказали, что декларируем передачу до 14 современных танков Leopard, но при условии передачи этих танков другими, чтобы иметь возможность вооружить одну или две бригады", — уточнил чиновник, выступление которого транслирует Польское телевидение. При этом он призвал Германию не уклоняться от поставок оружия Киеву. На прошлой неделе президент Анджей Дуда, находясь во Львове, заявил, что Польша передаст танки в рамках международной коалиции, которая сейчас формируется по инициативе Варшавы. На днях газета Politico писала, что Париж и Варшава подталкивают Берлин к отправке танков Leopard Украине. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт уверял, что немецкая сторона не намерена поставлять Киеву эту технику. Канцлер Олаф Шольц заявил, в свою очередь, что Германия будет и впредь координировать свои действия с союзниками, поспешных решений не будет.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил, что западные поставки не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20230118/moravetskiy-1845620198.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, матеуш моравецкий, польша, украина, германия
В мире, Матеуш Моравецкий, Польша, Украина, Германия
13:45 18.01.2023 (обновлено: 17:13 18.01.2023)
Премьер Польши назвал условие для передачи Украине танков Leopard
Моравецкий: Польша передаст Украине танки Leopard, только если это сделают другие страны
ВАРШАВА, 18 янв — РИА Новости. Варшава передаст Киеву танки Leopard только при условии, что так же поступят и другие страны, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Давосе.
"Мы ясно сказали, что декларируем передачу до 14 современных танков Leopard, но при условии передачи этих танков другими, чтобы иметь возможность вооружить одну или две бригады", — уточнил чиновник, выступление которого транслирует Польское телевидение.
При этом он призвал Германию не уклоняться от поставок оружия Киеву.
"В этой ситуации необычайно важен немецкий вклад. Крупнейшее государство Европейского союза, сильнейшее с экономической точки зрения, не может избегать поддержки Украины. До настоящего времени передано мало оружия", — резюмировал премьер.
На прошлой неделе президент Анджей Дуда, находясь во Львове, заявил, что Польша передаст танки в рамках международной коалиции, которая сейчас формируется по инициативе Варшавы.
На днях газета Politico писала, что Париж и Варшава подталкивают Берлин к отправке танков Leopard Украине. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт уверял, что немецкая сторона не намерена поставлять Киеву эту технику. Канцлер Олаф Шольц заявил, в свою очередь, что Германия будет и впредь координировать свои действия с союзниками, поспешных решений не будет.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил, что западные поставки не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.