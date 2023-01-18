https://ria.ru/20230118/leopard-1845713804.html

Премьер Польши назвал условие для передачи Украине танков Leopard

Премьер Польши назвал условие для передачи Украине танков Leopard - РИА Новости, 18.01.2023

Премьер Польши назвал условие для передачи Украине танков Leopard

Варшава передаст Киеву танки Leopard только при условии, что так же поступят и другие страны, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:45

2023-01-18T13:45

2023-01-18T17:13

в мире

матеуш моравецкий

польша

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ВАРШАВА, 18 янв — РИА Новости. Варшава передаст Киеву танки Leopard только при условии, что так же поступят и другие страны, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Давосе. "Мы ясно сказали, что декларируем передачу до 14 современных танков Leopard, но при условии передачи этих танков другими, чтобы иметь возможность вооружить одну или две бригады", — уточнил чиновник, выступление которого транслирует Польское телевидение. При этом он призвал Германию не уклоняться от поставок оружия Киеву. На прошлой неделе президент Анджей Дуда, находясь во Львове, заявил, что Польша передаст танки в рамках международной коалиции, которая сейчас формируется по инициативе Варшавы. На днях газета Politico писала, что Париж и Варшава подталкивают Берлин к отправке танков Leopard Украине. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт уверял, что немецкая сторона не намерена поставлять Киеву эту технику. Канцлер Олаф Шольц заявил, в свою очередь, что Германия будет и впредь координировать свои действия с союзниками, поспешных решений не будет.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил, что западные поставки не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20230118/moravetskiy-1845620198.html

https://ria.ru/20230118/ukraina-1845683011.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, матеуш моравецкий, польша, украина, германия