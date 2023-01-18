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Минобороны опубликовало документы о прорыве блокады Ленинграда - РИА Новости, 18.01.2023
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Минобороны опубликовало документы о прорыве блокады Ленинграда
Минобороны опубликовало документы о прорыве блокады Ленинграда - РИА Новости, 18.01.2023
Минобороны опубликовало документы о прорыве блокады Ленинграда
Ровно 80 лет назад, 18 января 1943 года, к югу от Ладожского озера в районе Рабочего поселка №5 батальон капитана Собакина сомкнулся с наступающим с... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T00:39
2023-01-18T00:59
ленинград
ладожское озеро
россия
блокада ленинграда (1941-1944)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ровно 80 лет назад, 18 января 1943 года, к югу от Ладожского озера в районе Рабочего поселка №5 батальон капитана Собакина сомкнулся с наступающим с противоположной стороны батальоном капитана Демидова — это стало первой встречей войск Ленинградского и Волховского фронтов в ходе наступательной операции "Искра", целью которой был прорыв блокады Ленинграда. К 80-летию памятного события в Telegram-канале Минобороны России были опубликованы документы о стратегической операции "Искра" из фондов Центрального архива военного ведомства. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни" — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. После прорыва блокады 18 января 1943 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год до ее полного снятия 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода. С 12 по 18 января 1943 года в ходе операции "Искра" советские войска уничтожили более 13 тысяч гитлеровцев, разгромив несколько дивизий и полков противника. Около 1200 немецко-фашистских захватчиков были взят в плен. Успешное завершение операции "Искра" стало переломным моментом в битве за Ленинград: Красная Армия деблокировала город, соединила его сухопутным коридором с "большой землей", устранив угрозу соединения немецких и финских войск - инициатива полностью перешла в руки советского командования.Тщательная подготовкаПубликацией документов об операции "Искра", в частности, широкой общественности представлены приказ Ставки Верховного Главнокомандования командующим войсками Ленинградского и Волховского фронтов от 8 декабря 1942 года, в котором ставилась стратегическая задача по прорыву блокады Ленинграда. "Совместными усилиями Волховского и Ленинградского фронтов разгромить группировку противника в районе Липке, Гэйтолово, Московская Дубровка, Шлиссельбург таким образом, чтобы разбить осаду гор. Ленинграда, к исходу января 1943 года операцию закончить", - сказано в документе.Из приказа войскам Ленинградского фронта от 11 января 1943 года №8 следует, что 67-й армии следовало перейти в решительное наступление, разгромить противостоящую группировку противника и выйти на соединение с войсками Волховского фронта, с боями прорывающимися навстречу, "и тем самым разбить осаду города Ленинграда".Войска тщательно готовились: тренировались действовать в условиях определенного участка фронта, намеченного для прорыва блокады, с учетом точного рельефа местности, на которой предстоит действовать. Для этого потребовалось научить личный состав быстро преодолевать водные преграды точно следовать за огневым валом артиллерии, "плотно прижимаясь к разрывам своих снарядов". Занятия проводились с учетом нового Боевого устава пехоты (БУП) от 1942 года."Во многих резервных соединениях №63 ГСД, 86 СД, 34 ОЛБ и других были организованы занятия по форсированию Невы пехотными подразделениями, с одновременным перебрасываем артиллерии и других средств материального обеспечения. С каждым занятием все более сокращалось время с целью добиться стремительности броска. Таким же образом, проводились занятия, тренирующие личный состав резервных соединений стремительно атаковать оборону противника, следуя за огневым валом и на местности такой же, на какой предстояло сражаться", - говорится в материалах."Искра" зажгласьНа опубликованной схеме положения войск перед прорывом блокады обозначены позиции противника на 7 января 1943 года. На карте становится виден замысел операции — проломить "крышку" котла вокруг города к востоку от Ленинграда в районе Шлиссельбургской губы.По данным политдонесения о боевых действиях 67-й армии Ленинградского фронта, ночью 12 января советская авиация начала массированные бомбардировки позиций немецкой артиллерии. В 9.30 к ударам подключилась артиллерия. Артподготовка длилась порядка двух часов. Вслед за огневым валом пошла пехота. "Они прижимались к огневому валу так плотно, что понесли незначительные потери от своего огня. Зато почти не было потерь от огня противника", - говорится в донесении."Артиллерийская обработка переднего края и глубины обороны противника прошла эффективно, что позволило пехоте на целом ряде направлений ворваться в расположение противника без значительных потерь", - добавляется в донесении.Как уточнили в военном ведомстве, к исходу первого дня операции "Искра" войска Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке корабельной артиллерии Балтийского флота продвинулись навстречу друг другу на шесть километров.С самого начала операции "Искра" успешно действовали инженерные части 67-й армии. Саперы шли в боевых порядках пехоты и оказывали всяческую помощь стрелкам в успешном продвижении вперед. Они разминировали до 25 тысяч мин.За проявленные при прорыве блокады героизм, смелость и мужество орденами и медалями были награждены около 19 тысяч советских воинов, 25 из них стали Героями Советского Союза.Воодушевляющий пример показал своим бойцам тяжелораненый младший командир одного из подразделений 342 стрелкового полка 136 стрелковой дивизии Соколин. При переправе через Неву он был тяжело ранен, но несмотря на это продолжил командовать своим пулеметным расчетом. Своими действиями он показал пример пулеметчикам, которые, будучи ранеными, также не оставили своих позиций.Сразу в нескольких документах описан подвиг связиста 270-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии."Бессмертным подвигом увековечил свое имя красноармеец-связист 270-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии Молодцов, добровольно вызвавшись подавить огонь немецкого дзота. Израсходовав все гранаты, Молодцов убедился, что дзот продолжает вести огонь, нанося урон нашим боевым порядкам. Тогда бессмертный герой решился на крайнюю меру. Забравшись на дзот, он своим телом заблокировал амбразуру. Красноармеец Молодцов погиб, ценой своей жизни дав возможность нашим подразделениям вырваться вперед и врасплох захватить тяжелую 305-мм немецкую батарею", - говорится в документах.Опубликованные документы также дают представление о военных преступлениях нацистов. В политдонесении о боях 67-й армии Ленинградского фронта, задокументировано применение гитлеровцами "живого щита"."Остатки двух разбитых немецких полков пытались из Шлиссельбурга прорваться на Синявино. Впереди шел танк, за ним автомашина с минометами. Перед колонной пехоты немцы гнали наших пленных и гражданское население, которое кричало: "Не стреляйте, мы свои", - сказано в донесении.Победа советского оружияИз более 1000 сдавшихся в плен после разгрома гитлервоцев большинство единодушно признали превосходство русского оружия и военного искусства в ходе операции "Искра"."Сталинский орган" (так немцы называют "Катюшу") имеет чрезвычайно большой моральный эффект. После налета солдаты становятся меланхоличными. Эффект "сталинского органа" равняется эффекту воздействия шестиствольного миномета", - следует из показаний командира 1-го батальона 401-го полка 170-й гренадерской дивизии капитана Штейнера.Унтер-офицер 3-го дивизиона 227-го артполка 227-й дивизии Веллер признавался, что, будучи артиллеристом, никогда еще не видел такого сокрушительного огня, "русская артиллерия решила в первые часы наступления его исход".
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ленинград, ладожское озеро, россия, блокада ленинграда (1941-1944)
Ленинград, Ладожское озеро, Россия, Блокада Ленинграда (1941-1944)
00:39 18.01.2023 (обновлено: 00:59 18.01.2023)
 
Минобороны опубликовало документы о прорыве блокады Ленинграда

Минобороны опубликовало документы о стратегической операции "Искра"

© РИА Новости / Григорий Чертов / Перейти в медиабанкВстреча бойцов Волховского и Ленинградского фронтов во время операции по прорыву блокады Ленинграда
Встреча бойцов Волховского и Ленинградского фронтов во время операции по прорыву блокады Ленинграда - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Григорий Чертов
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Встреча бойцов Волховского и Ленинградского фронтов во время операции по прорыву блокады Ленинграда. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ровно 80 лет назад, 18 января 1943 года, к югу от Ладожского озера в районе Рабочего поселка №5 батальон капитана Собакина сомкнулся с наступающим с противоположной стороны батальоном капитана Демидова — это стало первой встречей войск Ленинградского и Волховского фронтов в ходе наступательной операции "Искра", целью которой был прорыв блокады Ленинграда.
К 80-летию памятного события в Telegram-канале Минобороны России были опубликованы документы о стратегической операции "Искра" из фондов Центрального архива военного ведомства.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни" — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. После прорыва блокады 18 января 1943 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год до ее полного снятия 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
С 12 по 18 января 1943 года в ходе операции "Искра" советские войска уничтожили более 13 тысяч гитлеровцев, разгромив несколько дивизий и полков противника. Около 1200 немецко-фашистских захватчиков были взят в плен. Успешное завершение операции "Искра" стало переломным моментом в битве за Ленинград: Красная Армия деблокировала город, соединила его сухопутным коридором с "большой землей", устранив угрозу соединения немецких и финских войск - инициатива полностью перешла в руки советского командования.

Тщательная подготовка

Публикацией документов об операции "Искра", в частности, широкой общественности представлены приказ Ставки Верховного Главнокомандования командующим войсками Ленинградского и Волховского фронтов от 8 декабря 1942 года, в котором ставилась стратегическая задача по прорыву блокады Ленинграда.
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"Совместными усилиями Волховского и Ленинградского фронтов разгромить группировку противника в районе Липке, Гэйтолово, Московская Дубровка, Шлиссельбург таким образом, чтобы разбить осаду гор. Ленинграда, к исходу января 1943 года операцию закончить", - сказано в документе.
Из приказа войскам Ленинградского фронта от 11 января 1943 года №8 следует, что 67-й армии следовало перейти в решительное наступление, разгромить противостоящую группировку противника и выйти на соединение с войсками Волховского фронта, с боями прорывающимися навстречу, "и тем самым разбить осаду города Ленинграда".
Войска тщательно готовились: тренировались действовать в условиях определенного участка фронта, намеченного для прорыва блокады, с учетом точного рельефа местности, на которой предстоит действовать. Для этого потребовалось научить личный состав быстро преодолевать водные преграды точно следовать за огневым валом артиллерии, "плотно прижимаясь к разрывам своих снарядов". Занятия проводились с учетом нового Боевого устава пехоты (БУП) от 1942 года.
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"Во многих резервных соединениях №63 ГСД, 86 СД, 34 ОЛБ и других были организованы занятия по форсированию Невы пехотными подразделениями, с одновременным перебрасываем артиллерии и других средств материального обеспечения. С каждым занятием все более сокращалось время с целью добиться стремительности броска. Таким же образом, проводились занятия, тренирующие личный состав резервных соединений стремительно атаковать оборону противника, следуя за огневым валом и на местности такой же, на какой предстояло сражаться", - говорится в материалах.

"Искра" зажглась

На опубликованной схеме положения войск перед прорывом блокады обозначены позиции противника на 7 января 1943 года. На карте становится виден замысел операции — проломить "крышку" котла вокруг города к востоку от Ленинграда в районе Шлиссельбургской губы.
По данным политдонесения о боевых действиях 67-й армии Ленинградского фронта, ночью 12 января советская авиация начала массированные бомбардировки позиций немецкой артиллерии. В 9.30 к ударам подключилась артиллерия. Артподготовка длилась порядка двух часов. Вслед за огневым валом пошла пехота. "Они прижимались к огневому валу так плотно, что понесли незначительные потери от своего огня. Зато почти не было потерь от огня противника", - говорится в донесении.
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"Артиллерийская обработка переднего края и глубины обороны противника прошла эффективно, что позволило пехоте на целом ряде направлений ворваться в расположение противника без значительных потерь", - добавляется в донесении.
Как уточнили в военном ведомстве, к исходу первого дня операции "Искра" войска Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке корабельной артиллерии Балтийского флота продвинулись навстречу друг другу на шесть километров.
С самого начала операции "Искра" успешно действовали инженерные части 67-й армии. Саперы шли в боевых порядках пехоты и оказывали всяческую помощь стрелкам в успешном продвижении вперед. Они разминировали до 25 тысяч мин.
"Обезвреживать мины в данных условиях было необычайно трудно, ибо они покрылись снегом и обнаружить их было не так просто. Но саперы проявили смекалку и применили на этот раз новый метод разминирования: метод подрыва минных полей взрывчатыми веществами. Это обеспечило быстрое разминирование. Затем они расчищали путь пехоте от заграждений противника. Наконец, саперы проделали большую работу по созданию путей сообщения между правым и левым берегами реки. На участке 268 СД они сделали специальные спуски для продвижения машин. С помощью саперов были переправлены через реку танки", - указано в политдонесении.
За проявленные при прорыве блокады героизм, смелость и мужество орденами и медалями были награждены около 19 тысяч советских воинов, 25 из них стали Героями Советского Союза.
Воодушевляющий пример показал своим бойцам тяжелораненый младший командир одного из подразделений 342 стрелкового полка 136 стрелковой дивизии Соколин. При переправе через Неву он был тяжело ранен, но несмотря на это продолжил командовать своим пулеметным расчетом. Своими действиями он показал пример пулеметчикам, которые, будучи ранеными, также не оставили своих позиций.
Сразу в нескольких документах описан подвиг связиста 270-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии.
"Бессмертным подвигом увековечил свое имя красноармеец-связист 270-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии Молодцов, добровольно вызвавшись подавить огонь немецкого дзота. Израсходовав все гранаты, Молодцов убедился, что дзот продолжает вести огонь, нанося урон нашим боевым порядкам. Тогда бессмертный герой решился на крайнюю меру. Забравшись на дзот, он своим телом заблокировал амбразуру. Красноармеец Молодцов погиб, ценой своей жизни дав возможность нашим подразделениям вырваться вперед и врасплох захватить тяжелую 305-мм немецкую батарею", - говорится в документах.
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Опубликованные документы также дают представление о военных преступлениях нацистов. В политдонесении о боях 67-й армии Ленинградского фронта, задокументировано применение гитлеровцами "живого щита".
"Остатки двух разбитых немецких полков пытались из Шлиссельбурга прорваться на Синявино. Впереди шел танк, за ним автомашина с минометами. Перед колонной пехоты немцы гнали наших пленных и гражданское население, которое кричало: "Не стреляйте, мы свои", - сказано в донесении.

Победа советского оружия

Из более 1000 сдавшихся в плен после разгрома гитлервоцев большинство единодушно признали превосходство русского оружия и военного искусства в ходе операции "Искра".
"Сталинский орган" (так немцы называют "Катюшу") имеет чрезвычайно большой моральный эффект. После налета солдаты становятся меланхоличными. Эффект "сталинского органа" равняется эффекту воздействия шестиствольного миномета", - следует из показаний командира 1-го батальона 401-го полка 170-й гренадерской дивизии капитана Штейнера.
Унтер-офицер 3-го дивизиона 227-го артполка 227-й дивизии Веллер признавался, что, будучи артиллеристом, никогда еще не видел такого сокрушительного огня, "русская артиллерия решила в первые часы наступления его исход".
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