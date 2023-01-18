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Депутат попросила Минпромторг проинформировать по вопросу дефицита лекарств - РИА Новости, 18.01.2023
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Депутат попросила Минпромторг проинформировать по вопросу дефицита лекарств
Депутат попросила Минпромторг проинформировать по вопросу дефицита лекарств - РИА Новости, 18.01.2023
Депутат попросила Минпромторг проинформировать по вопросу дефицита лекарств
Замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева направила обращение вице-премьеру, главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой проинформировать о РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:41
2023-01-18T12:41
общество
сардана авксентьева
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
россия
лекарства
госдума рф
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева направила обращение вице-премьеру, главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой проинформировать о наличии или отсутствии дефицита лекарств в России, причинах и предпринимаемых в связи с этим мерах, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Последние несколько месяцев средства массовой информации и должностные лица субъектов Российской Федерации фиксируют случаи дефицита в аптеках антибиотиков широкого спектра действий. В частности, утверждается, что перебои поставок возникли с препаратами "Амоксиклав", "Аугментин", "Экоклав","Панклав" и другими лекарствами", - указывает депутат в обращении. В частности, Авксентьева указывает на публикации в СМИ о дефиците детских антибиотиков в Белгородской области в январе 2023 года, а также на такие случаи в Тюменской, Челябинской и других областях. "Обеспечение ценовой доступности и контроль наличия лекарственных средств в аптеках являются одними из основных задач государственной политики в сфере лекарственного обеспечения граждан. Дефицит лекарственных средств, особенно детских, влечет в первую очередь опасность для здоровья граждан, а также ухудшение социальной и политической обстановки в стране, ухудшение психологического состояния общества", - добавила она. Парламентарий просит Мантурова предоставить информацию о "наличии или отсутствии дефицита лекарственных препаратов, на которые в настоящее время есть повышенный спрос", "причинах возникновения дефицита (в случае его наличия), оценку публикаций в СМИ о наличии такого дефицита", а также о предпринимаемых в этой связи действиях. Ранее радио "Говорит Москва" сообщало о дефиците препарата "Акинетон" в Москве. Столичный депздрав позже сообщил, что информация о дефиците препарата "Акинетон" для пациентов с болезнью Паркинсона не соответствует действительности.
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общество, сардана авксентьева, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия, лекарства, госдума рф, партия "новые люди", здоровье - общество
Общество, Сардана Авксентьева, Москва, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Денис Мантуров, Россия, Лекарства, Госдума РФ, Партия "Новые люди", Здоровье - Общество
12:41 18.01.2023
 
Депутат попросила Минпромторг проинформировать по вопросу дефицита лекарств

Депутат Авксентьева попросила Минпромторг проинформировать по вопросу дефицита лекарств

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкСардана Авксентьева выступает на пленарном заседании Государственной Думы России
Сардана Авксентьева выступает на пленарном заседании Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Сардана Авксентьева выступает на пленарном заседании Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева направила обращение вице-премьеру, главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой проинформировать о наличии или отсутствии дефицита лекарств в России, причинах и предпринимаемых в связи с этим мерах, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Последние несколько месяцев средства массовой информации и должностные лица субъектов Российской Федерации фиксируют случаи дефицита в аптеках антибиотиков широкого спектра действий. В частности, утверждается, что перебои поставок возникли с препаратами "Амоксиклав", "Аугментин", "Экоклав","Панклав" и другими лекарствами", - указывает депутат в обращении.
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В частности, Авксентьева указывает на публикации в СМИ о дефиците детских антибиотиков в Белгородской области в январе 2023 года, а также на такие случаи в Тюменской, Челябинской и других областях.
"Обеспечение ценовой доступности и контроль наличия лекарственных средств в аптеках являются одними из основных задач государственной политики в сфере лекарственного обеспечения граждан. Дефицит лекарственных средств, особенно детских, влечет в первую очередь опасность для здоровья граждан, а также ухудшение социальной и политической обстановки в стране, ухудшение психологического состояния общества", - добавила она.
Парламентарий просит Мантурова предоставить информацию о "наличии или отсутствии дефицита лекарственных препаратов, на которые в настоящее время есть повышенный спрос", "причинах возникновения дефицита (в случае его наличия), оценку публикаций в СМИ о наличии такого дефицита", а также о предпринимаемых в этой связи действиях.
Ранее радио "Говорит Москва" сообщало о дефиците препарата "Акинетон" в Москве. Столичный депздрав позже сообщил, что информация о дефиците препарата "Акинетон" для пациентов с болезнью Паркинсона не соответствует действительности.
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ОбществоСардана АвксентьеваМоскваМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровРоссияЛекарстваГосдума РФПартия "Новые люди"Здоровье - Общество
 
 
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