https://ria.ru/20230118/lekarstva-1845691655.html

Депутат попросила Минпромторг проинформировать по вопросу дефицита лекарств

Депутат попросила Минпромторг проинформировать по вопросу дефицита лекарств - РИА Новости, 18.01.2023

Депутат попросила Минпромторг проинформировать по вопросу дефицита лекарств

Замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева направила обращение вице-премьеру, главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой проинформировать о РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T12:41

2023-01-18T12:41

2023-01-18T12:41

общество

сардана авксентьева

москва

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

россия

лекарства

госдума рф

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева направила обращение вице-премьеру, главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой проинформировать о наличии или отсутствии дефицита лекарств в России, причинах и предпринимаемых в связи с этим мерах, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Последние несколько месяцев средства массовой информации и должностные лица субъектов Российской Федерации фиксируют случаи дефицита в аптеках антибиотиков широкого спектра действий. В частности, утверждается, что перебои поставок возникли с препаратами "Амоксиклав", "Аугментин", "Экоклав","Панклав" и другими лекарствами", - указывает депутат в обращении. В частности, Авксентьева указывает на публикации в СМИ о дефиците детских антибиотиков в Белгородской области в январе 2023 года, а также на такие случаи в Тюменской, Челябинской и других областях. "Обеспечение ценовой доступности и контроль наличия лекарственных средств в аптеках являются одними из основных задач государственной политики в сфере лекарственного обеспечения граждан. Дефицит лекарственных средств, особенно детских, влечет в первую очередь опасность для здоровья граждан, а также ухудшение социальной и политической обстановки в стране, ухудшение психологического состояния общества", - добавила она. Парламентарий просит Мантурова предоставить информацию о "наличии или отсутствии дефицита лекарственных препаратов, на которые в настоящее время есть повышенный спрос", "причинах возникновения дефицита (в случае его наличия), оценку публикаций в СМИ о наличии такого дефицита", а также о предпринимаемых в этой связи действиях. Ранее радио "Говорит Москва" сообщало о дефиците препарата "Акинетон" в Москве. Столичный депздрав позже сообщил, что информация о дефиците препарата "Акинетон" для пациентов с болезнью Паркинсона не соответствует действительности.

https://ria.ru/20230117/shtrafy-1845466402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, сардана авксентьева, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия, лекарства, госдума рф, партия "новые люди", здоровье - общество