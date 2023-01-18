https://ria.ru/20230118/lego-kirpich-1845648749.html

В Кузбассе откроют производство lego-кирпича благодаря господдержке

В Кузбассе откроют производство lego-кирпича благодаря господдержке - РИА Новости, 18.01.2023

В Кузбассе откроют производство lego-кирпича благодаря господдержке

Первое производство Lego-кирпича откроют в Кузбассе благодаря господдержке, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T10:34

2023-01-18T10:34

2023-01-18T11:06

кемеровская область

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 18 янв – РИА Новости. Первое производство Lego-кирпича откроют в Кузбассе благодаря господдержке, сообщает пресс-служба правительства региона. "Первое в регионе производство lego-кирпича будет запущено в 2023 году в Тайгинском городском округе. Проект по выпуску инновационного строительного материала получил грант в размере почти 500 тысяч рублей по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", – говорится в сообщении. Уточняется, что на средства гранта молодой предприниматель из Тайги приобрел станки, конвейер, бетоносмеситель и другое оборудование. Оформить необходимые документы и подать заявку на получение господдержки помогли в центре "Мой бизнес". На новом производстве планируется ежегодно выпускать не менее 240 тысяч единиц lego-кирпича. Этот строительный материал, который по форме напоминает конструктор, укладывается быстрее и проще обычного кирпича. Благодаря специальному креплению одного lego-кирпича к другому получается гладкая поверхность, которую не нужно выравнивать и штукатурить. "Строительная отрасль Кузбасса активно развивается. Снижать темпы и повышать стоимость объектов из-за отсутствия или дефицита каких-либо материалов — недопустимо. Уже сегодня большая часть используемых стройматериалов в регионе — местного производства, нам необходимо развивать еще больше заводов инновационных качественных и экологичных стройматериалов. Для этого мы готовы оказывать бизнесу всестороннюю поддержку", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. Всего в 2022 году грантовая господдержка была оказана 70 предпринимателям Кузбасса на общую сумму 41,7 миллиона рублей. В текущем году объем выделенных на эти цели средств будет увеличен до 60,5 миллиона рублей. Получить грант в размере от 100 до 500 тысяч рублей могут молодые предприниматели в возрасте до 25 лет включительно, состоящие в реестре МСП, а также социальные предприниматели, включенные в реестр. При этом они не должны иметь задолженности по налогам или сборам, по возврату в бюджет субсидий или бюджетных инвестиций. Предпринимательский стаж значения не имеет. Все заявители на получение гранта должны пройти специализированное обучение по основам предпринимательской деятельности в центре "Мой бизнес", здесь же им готовы оказать помощь в составлении бизнес-планов и заявок на получение господдержки.

https://ria.ru/20230117/detsad-1845427138.html

https://ria.ru/20230112/agrolitsey-1844384003.html

кемеровская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемеровская область, сергей цивилев