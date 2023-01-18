Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе откроют производство lego-кирпича благодаря господдержке - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230118/lego-kirpich-1845648749.html
В Кузбассе откроют производство lego-кирпича благодаря господдержке
В Кузбассе откроют производство lego-кирпича благодаря господдержке - РИА Новости, 18.01.2023
В Кузбассе откроют производство lego-кирпича благодаря господдержке
Первое производство Lego-кирпича откроют в Кузбассе благодаря господдержке, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T10:34
2023-01-18T11:06
кемеровская область
сергей цивилев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845656596_0:83:933:608_1920x0_80_0_0_77d43a0e85597fec5abb56620a83da8d.jpg
КЕМЕРОВО, 18 янв – РИА Новости. Первое производство Lego-кирпича откроют в Кузбассе благодаря господдержке, сообщает пресс-служба правительства региона. "Первое в регионе производство lego-кирпича будет запущено в 2023 году в Тайгинском городском округе. Проект по выпуску инновационного строительного материала получил грант в размере почти 500 тысяч рублей по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", – говорится в сообщении. Уточняется, что на средства гранта молодой предприниматель из Тайги приобрел станки, конвейер, бетоносмеситель и другое оборудование. Оформить необходимые документы и подать заявку на получение господдержки помогли в центре "Мой бизнес". На новом производстве планируется ежегодно выпускать не менее 240 тысяч единиц lego-кирпича. Этот строительный материал, который по форме напоминает конструктор, укладывается быстрее и проще обычного кирпича. Благодаря специальному креплению одного lego-кирпича к другому получается гладкая поверхность, которую не нужно выравнивать и штукатурить. "Строительная отрасль Кузбасса активно развивается. Снижать темпы и повышать стоимость объектов из-за отсутствия или дефицита каких-либо материалов — недопустимо. Уже сегодня большая часть используемых стройматериалов в регионе — местного производства, нам необходимо развивать еще больше заводов инновационных качественных и экологичных стройматериалов. Для этого мы готовы оказывать бизнесу всестороннюю поддержку", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. Всего в 2022 году грантовая господдержка была оказана 70 предпринимателям Кузбасса на общую сумму 41,7 миллиона рублей. В текущем году объем выделенных на эти цели средств будет увеличен до 60,5 миллиона рублей. Получить грант в размере от 100 до 500 тысяч рублей могут молодые предприниматели в возрасте до 25 лет включительно, состоящие в реестре МСП, а также социальные предприниматели, включенные в реестр. При этом они не должны иметь задолженности по налогам или сборам, по возврату в бюджет субсидий или бюджетных инвестиций. Предпринимательский стаж значения не имеет. Все заявители на получение гранта должны пройти специализированное обучение по основам предпринимательской деятельности в центре "Мой бизнес", здесь же им готовы оказать помощь в составлении бизнес-планов и заявок на получение господдержки.
https://ria.ru/20230117/detsad-1845427138.html
https://ria.ru/20230112/agrolitsey-1844384003.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845656596_0:0:933:700_1920x0_80_0_0_e11a5e2f23b2959d19870d4ae6cba271.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кемеровская область, сергей цивилев
Кемеровская область, Сергей Цивилев
10:34 18.01.2023 (обновлено: 11:06 18.01.2023)
 

В Кузбассе откроют производство lego-кирпича благодаря господдержке

© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаПервое производство Lego-кирпича откроют в Кузбассе
Первое производство Lego-кирпича откроют в Кузбассе
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Первое производство Lego-кирпича откроют в Кузбассе
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 18 янв – РИА Новости. Первое производство Lego-кирпича откроют в Кузбассе благодаря господдержке, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Первое в регионе производство lego-кирпича будет запущено в 2023 году в Тайгинском городском округе. Проект по выпуску инновационного строительного материала получил грант в размере почти 500 тысяч рублей по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на средства гранта молодой предприниматель из Тайги приобрел станки, конвейер, бетоносмеситель и другое оборудование. Оформить необходимые документы и подать заявку на получение господдержки помогли в центре "Мой бизнес".
На новом производстве планируется ежегодно выпускать не менее 240 тысяч единиц lego-кирпича. Этот строительный материал, который по форме напоминает конструктор, укладывается быстрее и проще обычного кирпича. Благодаря специальному креплению одного lego-кирпича к другому получается гладкая поверхность, которую не нужно выравнивать и штукатурить.
Капитальный ремонт детсада по губернаторской программе Мой новый детский сад в Кузбассе
17 января, 12:48
В Кузбассе отремонтируют девять детсадов в 2023 году
"Строительная отрасль Кузбасса активно развивается. Снижать темпы и повышать стоимость объектов из-за отсутствия или дефицита каких-либо материалов — недопустимо. Уже сегодня большая часть используемых стройматериалов в регионе — местного производства, нам необходимо развивать еще больше заводов инновационных качественных и экологичных стройматериалов. Для этого мы готовы оказывать бизнесу всестороннюю поддержку", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.
Всего в 2022 году грантовая господдержка была оказана 70 предпринимателям Кузбасса на общую сумму 41,7 миллиона рублей. В текущем году объем выделенных на эти цели средств будет увеличен до 60,5 миллиона рублей.
Получить грант в размере от 100 до 500 тысяч рублей могут молодые предприниматели в возрасте до 25 лет включительно, состоящие в реестре МСП, а также социальные предприниматели, включенные в реестр. При этом они не должны иметь задолженности по налогам или сборам, по возврату в бюджет субсидий или бюджетных инвестиций. Предпринимательский стаж значения не имеет. Все заявители на получение гранта должны пройти специализированное обучение по основам предпринимательской деятельности в центре "Мой бизнес", здесь же им готовы оказать помощь в составлении бизнес-планов и заявок на получение господдержки.
Открытие агролицея в Кузбассе
12 января, 13:44
В Кузбассе открыли первый в Сибири агролицей
 
Кемеровская областьСергей Цивилев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала