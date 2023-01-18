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Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом - РИА Новости, 18.01.2023
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Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом
Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом - РИА Новости, 18.01.2023
Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Минск, где в четверг примет участие в совместном заседании коллегии МИД РФ и Белоруссии, передает... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T19:35
2023-01-18T19:35
сергей лавров
белоруссия
россия
минск
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МИНСК, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Минск, где в четверг примет участие в совместном заседании коллегии МИД РФ и Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. У главы российского внешнеполитического ведомства также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и переговоры с белорусским коллегой Сергеем Алейником. Совместные заседания коллегий дипведомств двух стран проводятся ежегодно, начиная с 2000 г. Предыдущее совместное заседание коллегий МИД России и МИД Белоруссии прошло в ноябре 2021 года в Москве.
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сергей лавров, белоруссия, россия, минск, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Лавров, Белоруссия, Россия, Минск, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
19:35 18.01.2023
 
Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом

Глава МИД России Лавров прибыл в Минск, где встретится с президентом Белоруссии Лукашенко

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Минск, где в четверг примет участие в совместном заседании коллегии МИД РФ и Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
У главы российского внешнеполитического ведомства также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и переговоры с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
Совместные заседания коллегий дипведомств двух стран проводятся ежегодно, начиная с 2000 г. Предыдущее совместное заседание коллегий МИД России и МИД Белоруссии прошло в ноябре 2021 года в Москве.
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Сергей ЛавровБелоруссияРоссияМинскВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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