https://ria.ru/20230118/lavrov-1845823450.html

Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом

Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом - РИА Новости, 18.01.2023

Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Минск, где в четверг примет участие в совместном заседании коллегии МИД РФ и Белоруссии, передает... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T19:35

2023-01-18T19:35

2023-01-18T19:35

сергей лавров

белоруссия

россия

минск

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg

МИНСК, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Минск, где в четверг примет участие в совместном заседании коллегии МИД РФ и Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. У главы российского внешнеполитического ведомства также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и переговоры с белорусским коллегой Сергеем Алейником. Совместные заседания коллегий дипведомств двух стран проводятся ежегодно, начиная с 2000 г. Предыдущее совместное заседание коллегий МИД России и МИД Белоруссии прошло в ноябре 2021 года в Москве.

https://ria.ru/20230117/ratifikatsiya-1845462322.html

белоруссия

россия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сергей лавров, белоруссия, россия, минск, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)