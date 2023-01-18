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"Как было, уже не будет". Лавров объяснил антироссийскую стратегию Запада - РИА Новости, 18.01.2023
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"Как было, уже не будет". Лавров объяснил антироссийскую стратегию Запада
"Как было, уже не будет". Лавров объяснил антироссийскую стратегию Запада - РИА Новости, 18.01.2023
"Как было, уже не будет". Лавров объяснил антироссийскую стратегию Запада
Глава МИД Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам 2022 года. За три часа он рассказал журналистам о целях спецоперации на Украине, друзьях Москвы и... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:54
2023-01-18T16:36
сергей лавров
владимир путин
россия
украина
москва
брикс
евросоюз
нато
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Глава МИД Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам 2022 года. За три часа он рассказал журналистам о целях спецоперации на Украине, друзьях Москвы и планах, которые вынашивают США ради сохранения мирового господства. О том, каким министр иностранных дел видит прошлое и будущее России, — в материале РИА Новости.О войне Запада с РоссиейПо словам Лаврова, западные партнеры врут, когда говорят, что не воюют с Россией, а только помогают Украине восстановить территориальную целостность. Министр считает, что США поставили на кон очень многое. В том числе они перешли к нелегитимным методам доминирования и уже разрушили такие механизмы, как свободный рынок и неприкосновенность частной собственности."Санкции, противоречащие западным постулатам, используются против России, но вскоре могут быть использованы против любого государства, которое отказывается выполнять американские приказы", — подчеркнул Лавров.Апофеозом западной политики, по его мнению, стала совместная декларация НАТО и ЕС, в которой говорится о готовности применения всех средств для защиты интересов "золотого миллиарда". Лавров увидел в этом намерение "безжалостно" выкачивать ресурсы из остального мира.Если Гитлер в середине прошлого века пытался решить "еврейский вопрос", то современные американские и европейские политики занялись "русским вопросом". В том числе добиваются стратегического поражения Москвы и рассуждают о "деколонизации"."Санкции против России декларируются на то, чтобы народ России совершил революцию, никто скрывать этого не собирается. Остервенелая попытка всеми правдами и неправдами сохранить доминирование подтверждает, что Вашингтон пытается остановить формирование многополярного мира, которое происходит естественным путем", — указал Лавров.О спецоперацииБоевые действия на Украине стали ответом на гибридную войну, развязанную Западом против России. А цели СВО определяются коренными интересами Москвы, отметил глава МИД."На Украине, как и на любой территории, граничащей с Россией, не должно быть военной инфраструктуры, угрожающей нашему государству, не должно быть дискриминации, гонений против наших соотечественников, оказавшихся гражданами украинского государства, но хотят сохранить свой язык, культуру, возможность воспитывать в этой культуре своих детей, о чем сказано в Конституции Украины", — уточнил Лавров.Западные кураторы киевских властей не позволяют вести переговоры о мире. "Все лето и начало осени западные представители заявляли, что рано переходить к переговорам, надо дать больше оружия, Зеленский выдвигает несуразные инициативы, где навалено все что можно: покаяние России, трибунал, осуждение. О переговорах с Зеленским не может быть речи, потому что он на законодательном уровне запретил переговоры с Россией", — объяснил министр.По его словам, Запад использует Украину для разрушения системы безопасности, которая годами выстраивалась в Европе. Обсуждать только украинский кризис бессмысленно, Москва хочет выйти на серьезный разговор по всему спектру проблем."Так, как было, уже не будет. Это мы давно уже сказали: не будет больше ситуаций, когда вы нам лжете, подписываете документы, отказываетесь их выполнять, как с декларацией ОБСЕ в Астане, Советом Россия — НАТО, соглашением о регулировании ситуации на Украине, подписанным Германией, Францией и Польшей, Минскими соглашениями... Все это время нам врали в лицо", — подчеркнул Лавров.Россия и КитайСотрудничество Москвы и Пекина складывается прекрасно, уверен глава МИД. "Это не альянс и не союз, но это крепче союза. Отношения доверительные, уважительные и опирающиеся на баланс интересов", — пояснил он.В частности, страны координируют действия в ООН, ШОС и БРИКС, в рамках китайской инициативы "Один пояс — один путь", проводят совместные военные учения. А попытки американцев и европейцев сдерживать одновременно Россию и Китай — ошибка."США не смогли бы это сделать в одиночку. Неслучайно то, что они поработили Европу, делают это с Японией, захотят вовлечь туда Индонезию, Канаду, Южную Корею. Чтобы проводить свой курс доминирования в сдерживании России и Китая, сил США не хватает. Для этого нужна полная мобилизация западного лагеря", — полагает Лавров.Конечно, Китай гораздо глубже интегрирован в процессы глобализации, поэтому там сложнее избавиться от западного влияния. Однако Запад уже обозначил неприемлемые для китайцев и международного права условия по Тайваню, поэтому в Пекине понимают: оставаться в западной системе — значит рисковать коренными интересами.Вместо поиска консенсуса создаются военные блоки, например AUKUS, в рамках которого Япония идет по пути милитаризации. Параллельно Запад пытается вбить клин между Индией и КНР.О друзьях и партнерахВ то же время Россия активно сотрудничает со странами Азии, Африки и Латинской Америки. При этом Москва старается выстраивать такое взаимодействие, которое пойдет всем во благо. На это не смогут повлиять те, кто хочет управлять миром.В частности, арабы — давние и верные друзья России, понимающие, что Москва борется за новый демократический миропорядок. Лавров напомнил, как западные дипломаты потребовали от Лиги арабских государств либо отменить его выступление в Каире и публично осудить Россию, либо хотя бы не фотографироваться с российским министром. Арабы на это не согласились.В Латинской Америке для России тоже все складывается позитивно. Лавров упомянул о недавнем разговоре Владимира Путина и президента Бразилии Лулы да Силвы. Аргентина собирается вступить в БРИКС. "Ни одно государство Латинской Америки, за исключением Багамских островов, не присоединилось к антироссийским санкциям", — отметил глава МИД.Бывший СССРМинистр подчеркнул, что Москва никогда не запрещала своим партнерам сотрудничать с другими странами, как это делает Запад. При этом Лавров уважает способность, к примеру, Грузии противостоять давлению США и Евросоюза.Руководитель внешнеполитического ведомства подробно остановился на армяно-азербайджанском конфликте и блокаде Лачинского коридора, из-за чего карабахские армяне больше месяца не получают лекарства и продовольствие. "Вчера или позавчера состоялась встреча представителя Азербайджана с представителями Карабаха, с участием командующего российским контингентом. Я думаю, что вопрос в ближайшее время будет отрегулирован", — сообщил Лавров.По его словам, Баку считает, что армяне под видом гуманитарных грузов ввозят в самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику мины, на которых подрываются азербайджанские солдаты. У российских миротворцев есть все необходимое для проверки подозрительных автомобилей, отметил министр.Он предупредил Ереван, что размещение европейской наблюдательной миссии на границе с Азербайджаном может привести к нежелательным последствиям для армян, если это не согласуют с Баку. Лавров напомнил, что ОДКБ готова отправить в регион своих представителей, однако Армения отказывает в этом.
https://ria.ru/20220601/ukraina-1792051821.html
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сергей лавров, владимир путин, россия, украина, москва, брикс, евросоюз, нато
Сергей Лавров, Владимир Путин, Россия, Украина, Москва, БРИКС, Евросоюз, НАТО
15:54 18.01.2023 (обновлено: 16:36 18.01.2023)
 

"Как было, уже не будет". Лавров объяснил антироссийскую стратегию Запада

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Глава МИД Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам 2022 года. За три часа он рассказал журналистам о целях спецоперации на Украине, друзьях Москвы и планах, которые вынашивают США ради сохранения мирового господства. О том, каким министр иностранных дел видит прошлое и будущее России, — в материале РИА Новости.

О войне Запада с Россией

По словам Лаврова, западные партнеры врут, когда говорят, что не воюют с Россией, а только помогают Украине восстановить территориальную целостность. Министр считает, что США поставили на кон очень многое. В том числе они перешли к нелегитимным методам доминирования и уже разрушили такие механизмы, как свободный рынок и неприкосновенность частной собственности.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
"Санкции, противоречащие западным постулатам, используются против России, но вскоре могут быть использованы против любого государства, которое отказывается выполнять американские приказы", — подчеркнул Лавров.
Апофеозом западной политики, по его мнению, стала совместная декларация НАТО и ЕС, в которой говорится о готовности применения всех средств для защиты интересов "золотого миллиарда". Лавров увидел в этом намерение "безжалостно" выкачивать ресурсы из остального мира.
Если Гитлер в середине прошлого века пытался решить "еврейский вопрос", то современные американские и европейские политики занялись "русским вопросом". В том числе добиваются стратегического поражения Москвы и рассуждают о "деколонизации".
"Санкции против России декларируются на то, чтобы народ России совершил революцию, никто скрывать этого не собирается. Остервенелая попытка всеми правдами и неправдами сохранить доминирование подтверждает, что Вашингтон пытается остановить формирование многополярного мира, которое происходит естественным путем", — указал Лавров.
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"Дело не в Украине". Запад не оставляет России выбора

О спецоперации

Боевые действия на Украине стали ответом на гибридную войну, развязанную Западом против России. А цели СВО определяются коренными интересами Москвы, отметил глава МИД.
"На Украине, как и на любой территории, граничащей с Россией, не должно быть военной инфраструктуры, угрожающей нашему государству, не должно быть дискриминации, гонений против наших соотечественников, оказавшихся гражданами украинского государства, но хотят сохранить свой язык, культуру, возможность воспитывать в этой культуре своих детей, о чем сказано в Конституции Украины", — уточнил Лавров.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкТанк Т-72 Вооруженных сил России в зоне СВО
Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Танк Т-72 Вооруженных сил России в зоне СВО
Западные кураторы киевских властей не позволяют вести переговоры о мире. "Все лето и начало осени западные представители заявляли, что рано переходить к переговорам, надо дать больше оружия, Зеленский выдвигает несуразные инициативы, где навалено все что можно: покаяние России, трибунал, осуждение. О переговорах с Зеленским не может быть речи, потому что он на законодательном уровне запретил переговоры с Россией", — объяснил министр.
По его словам, Запад использует Украину для разрушения системы безопасности, которая годами выстраивалась в Европе. Обсуждать только украинский кризис бессмысленно, Москва хочет выйти на серьезный разговор по всему спектру проблем.
"Так, как было, уже не будет. Это мы давно уже сказали: не будет больше ситуаций, когда вы нам лжете, подписываете документы, отказываетесь их выполнять, как с декларацией ОБСЕ в Астане, Советом Россия — НАТО, соглашением о регулировании ситуации на Украине, подписанным Германией, Францией и Польшей, Минскими соглашениями... Все это время нам врали в лицо", — подчеркнул Лавров.
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Россия и Китай

Сотрудничество Москвы и Пекина складывается прекрасно, уверен глава МИД. "Это не альянс и не союз, но это крепче союза. Отношения доверительные, уважительные и опирающиеся на баланс интересов", — пояснил он.
В частности, страны координируют действия в ООН, ШОС и БРИКС, в рамках китайской инициативы "Один пояс — один путь", проводят совместные военные учения. А попытки американцев и европейцев сдерживать одновременно Россию и Китай — ошибка.
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия РФ Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
"США не смогли бы это сделать в одиночку. Неслучайно то, что они поработили Европу, делают это с Японией, захотят вовлечь туда Индонезию, Канаду, Южную Корею. Чтобы проводить свой курс доминирования в сдерживании России и Китая, сил США не хватает. Для этого нужна полная мобилизация западного лагеря", — полагает Лавров.
Конечно, Китай гораздо глубже интегрирован в процессы глобализации, поэтому там сложнее избавиться от западного влияния. Однако Запад уже обозначил неприемлемые для китайцев и международного права условия по Тайваню, поэтому в Пекине понимают: оставаться в западной системе — значит рисковать коренными интересами.
Вместо поиска консенсуса создаются военные блоки, например AUKUS, в рамках которого Япония идет по пути милитаризации. Параллельно Запад пытается вбить клин между Индией и КНР.
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О друзьях и партнерах

В то же время Россия активно сотрудничает со странами Азии, Африки и Латинской Америки. При этом Москва старается выстраивать такое взаимодействие, которое пойдет всем во благо. На это не смогут повлиять те, кто хочет управлять миром.
В частности, арабы — давние и верные друзья России, понимающие, что Москва борется за новый демократический миропорядок. Лавров напомнил, как западные дипломаты потребовали от Лиги арабских государств либо отменить его выступление в Каире и публично осудить Россию, либо хотя бы не фотографироваться с российским министром. Арабы на это не согласились.
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС
В Латинской Америке для России тоже все складывается позитивно. Лавров упомянул о недавнем разговоре Владимира Путина и президента Бразилии Лулы да Силвы. Аргентина собирается вступить в БРИКС. "Ни одно государство Латинской Америки, за исключением Багамских островов, не присоединилось к антироссийским санкциям", — отметил глава МИД.

Бывший СССР

Министр подчеркнул, что Москва никогда не запрещала своим партнерам сотрудничать с другими странами, как это делает Запад. При этом Лавров уважает способность, к примеру, Грузии противостоять давлению США и Евросоюза.
Руководитель внешнеполитического ведомства подробно остановился на армяно-азербайджанском конфликте и блокаде Лачинского коридора, из-за чего карабахские армяне больше месяца не получают лекарства и продовольствие. "Вчера или позавчера состоялась встреча представителя Азербайджана с представителями Карабаха, с участием командующего российским контингентом. Я думаю, что вопрос в ближайшее время будет отрегулирован", — сообщил Лавров.
© РИА Новости / Давид Каграманян / Перейти в медиабанкМужчина у пустых прилавков в одном из продуктовых магазинов в Степанакерте на фоне ситуации вокруг Лачинского коридора
Мужчина у пустых прилавков в одном из продуктовых магазинов в Степанакерте, на фоне ситуации вокруг Лачинского коридора - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Давид Каграманян
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Мужчина у пустых прилавков в одном из продуктовых магазинов в Степанакерте на фоне ситуации вокруг Лачинского коридора
По его словам, Баку считает, что армяне под видом гуманитарных грузов ввозят в самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику мины, на которых подрываются азербайджанские солдаты. У российских миротворцев есть все необходимое для проверки подозрительных автомобилей, отметил министр.
Он предупредил Ереван, что размещение европейской наблюдательной миссии на границе с Азербайджаном может привести к нежелательным последствиям для армян, если это не согласуют с Баку. Лавров напомнил, что ОДКБ готова отправить в регион своих представителей, однако Армения отказывает в этом.
Трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Франции Эммануэля Макрона в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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