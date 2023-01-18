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Лавров рассказал о торговом обороте России и Китая - РИА Новости, 18.01.2023
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Лавров рассказал о торговом обороте России и Китая
Лавров рассказал о торговом обороте России и Китая - РИА Новости, 18.01.2023
Лавров рассказал о торговом обороте России и Китая
Половина торгового оборота между Россией и Китаем обслуживается в юанях и рублях, эта доля быстро растет и будет расти еще больше, заявил в среду министр... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:45
2023-01-18T13:45
экономика
сергей лавров
китай
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Половина торгового оборота между Россией и Китаем обслуживается в юанях и рублях, эта доля быстро растет и будет расти еще больше, заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы, не делая движений, которые могли бы подорвать наши отношения (с Китаем - ред.) в практическом плане и навредить экономическим операторам, постепенно движемся с КНР в сторону сокращения зависимости от западных инструментов и западных ненадежных партнеров в целом. Половина нашего торгового оборота обслуживается в юанях и рублях, эта доля быстро растет и будет расти еще больше", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.
https://ria.ru/20230103/kitay-1842912054.html
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экономика, сергей лавров, китай, россия
Экономика, Сергей Лавров, Китай, Россия
13:45 18.01.2023
 
Лавров рассказал о торговом обороте России и Китая

Глава МИД Лавров: половина торгового оборота России и Китая идет в юанях и рублях

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Половина торгового оборота между Россией и Китаем обслуживается в юанях и рублях, эта доля быстро растет и будет расти еще больше, заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы, не делая движений, которые могли бы подорвать наши отношения (с Китаем - ред.) в практическом плане и навредить экономическим операторам, постепенно движемся с КНР в сторону сокращения зависимости от западных инструментов и западных ненадежных партнеров в целом. Половина нашего торгового оборота обслуживается в юанях и рублях, эта доля быстро растет и будет расти еще больше", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
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