https://ria.ru/20230118/lavrov-1845696264.html
Отношения России и арабского мира развиваются по восходящей, заявил Лавров
Отношения России и арабского мира развиваются по восходящей, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2023
Отношения России и арабского мира развиваются по восходящей, заявил Лавров
Отношения России и стран арабского мира развиваются по восходящей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:57
2023-01-18T12:57
2023-01-18T12:57
в мире
сергей лавров
россия
египет
алжир (провинция)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Отношения России и стран арабского мира развиваются по восходящей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас развиваются отношения с арабским миром по восходящей… У нас много глобальных проектов, в Египте, конечно же, атомная станция, создается промышленная зона с российским участием, много проектов в Алжире, с Марокко есть перспективные планы", - сказал он в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции. По словам российского министра, никто из арабских стран не присоединился к санкциям в отношении РФ, "несмотря на жесточайшее давление со стороны Запада". "Я вижу понимание нашей позиции, понимание того, что это далеко не только, и не совсем даже про Украину, а именно про борьбу за новый миропорядок", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20230118/slova-1845694978.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия, египет, алжир (провинция)
В мире, Сергей Лавров, Россия, Египет, Алжир (провинция)
Отношения России и арабского мира развиваются по восходящей, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: у России и арабского мира много глобальных проектов и планов