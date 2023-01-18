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Отношения России и арабского мира развиваются по восходящей, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2023
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Отношения России и арабского мира развиваются по восходящей, заявил Лавров
Отношения России и арабского мира развиваются по восходящей, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2023
Отношения России и арабского мира развиваются по восходящей, заявил Лавров
Отношения России и стран арабского мира развиваются по восходящей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:57
2023-01-18T12:57
в мире
сергей лавров
россия
египет
алжир (провинция)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Отношения России и стран арабского мира развиваются по восходящей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас развиваются отношения с арабским миром по восходящей… У нас много глобальных проектов, в Египте, конечно же, атомная станция, создается промышленная зона с российским участием, много проектов в Алжире, с Марокко есть перспективные планы", - сказал он в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции. По словам российского министра, никто из арабских стран не присоединился к санкциям в отношении РФ, "несмотря на жесточайшее давление со стороны Запада". "Я вижу понимание нашей позиции, понимание того, что это далеко не только, и не совсем даже про Украину, а именно про борьбу за новый миропорядок", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20230118/slova-1845694978.html
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в мире, сергей лавров, россия, египет, алжир (провинция)
В мире, Сергей Лавров, Россия, Египет, Алжир (провинция)
12:57 18.01.2023
 
Отношения России и арабского мира развиваются по восходящей, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: у России и арабского мира много глобальных проектов и планов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Отношения России и стран арабского мира развиваются по восходящей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас развиваются отношения с арабским миром по восходящей… У нас много глобальных проектов, в Египте, конечно же, атомная станция, создается промышленная зона с российским участием, много проектов в Алжире, с Марокко есть перспективные планы", - сказал он в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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Лавров назвал главные слова 2022 года
По словам российского министра, никто из арабских стран не присоединился к санкциям в отношении РФ, "несмотря на жесточайшее давление со стороны Запада".
"Я вижу понимание нашей позиции, понимание того, что это далеко не только, и не совсем даже про Украину, а именно про борьбу за новый миропорядок", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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В миреСергей ЛавровРоссияЕгипетАлжир (провинция)
 
 
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