https://ria.ru/20230118/lavrov-1845696264.html

Отношения России и арабского мира развиваются по восходящей, заявил Лавров

Отношения России и арабского мира развиваются по восходящей, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2023

Отношения России и арабского мира развиваются по восходящей, заявил Лавров

Отношения России и стран арабского мира развиваются по восходящей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T12:57

2023-01-18T12:57

2023-01-18T12:57

в мире

сергей лавров

россия

египет

алжир (провинция)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Отношения России и стран арабского мира развиваются по восходящей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас развиваются отношения с арабским миром по восходящей… У нас много глобальных проектов, в Египте, конечно же, атомная станция, создается промышленная зона с российским участием, много проектов в Алжире, с Марокко есть перспективные планы", - сказал он в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции. По словам российского министра, никто из арабских стран не присоединился к санкциям в отношении РФ, "несмотря на жесточайшее давление со стороны Запада". "Я вижу понимание нашей позиции, понимание того, что это далеко не только, и не совсем даже про Украину, а именно про борьбу за новый миропорядок", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20230118/slova-1845694978.html

https://ria.ru/20230118/irak-1845691999.html

россия

египет

алжир (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, россия, египет, алжир (провинция)