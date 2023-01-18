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ЦБ начал устанавливать курсы рубля еще к девяти валютам - РИА Новости, 18.01.2023
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ЦБ начал устанавливать курсы рубля еще к девяти валютам
ЦБ начал устанавливать курсы рубля еще к девяти валютам - РИА Новости, 18.01.2023
ЦБ начал устанавливать курсы рубля еще к девяти валютам
Банк России с 18 января начал устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам, в том числе к дирхаму ОАЭ, индонезийской рупии и катарскому... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:30
2023-01-18T14:43
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
валюта
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Банк России с 18 января начал устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам, в том числе к дирхаму ОАЭ, индонезийской рупии и катарскому риалу, говорится в сообщении регулятора."Банк России начинает устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам. В перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России, дополнительно включены дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт, катарский риал", - сказано в сообщении.Отмечается, что официальные курсы указанных иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться Банком России начиная с 18 января 2023 года.Таким образом, список иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России ежедневно (по рабочим дням), включает 43 валюты.
https://ria.ru/20230118/sberbank-1845678098.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), валюта
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Валюта
14:30 18.01.2023 (обновлено: 14:43 18.01.2023)
 
ЦБ начал устанавливать курсы рубля еще к девяти валютам

ЦБ начал устанавливать официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка
Государственный флаг России на здании Центрального банка - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Государственный флаг России на здании Центрального банка. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Банк России с 18 января начал устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам, в том числе к дирхаму ОАЭ, индонезийской рупии и катарскому риалу, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России начинает устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам. В перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России, дополнительно включены дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт, катарский риал", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что официальные курсы указанных иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться Банком России начиная с 18 января 2023 года.
Таким образом, список иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России ежедневно (по рабочим дням), включает 43 валюты.
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