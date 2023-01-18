https://ria.ru/20230118/kurs-1845729278.html
ЦБ начал устанавливать курсы рубля еще к девяти валютам
ЦБ начал устанавливать курсы рубля еще к девяти валютам - РИА Новости, 18.01.2023
ЦБ начал устанавливать курсы рубля еще к девяти валютам
Банк России с 18 января начал устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам, в том числе к дирхаму ОАЭ, индонезийской рупии и катарскому... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:30
2023-01-18T14:30
2023-01-18T14:43
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
валюта
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Банк России с 18 января начал устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам, в том числе к дирхаму ОАЭ, индонезийской рупии и катарскому риалу, говорится в сообщении регулятора."Банк России начинает устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам. В перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России, дополнительно включены дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт, катарский риал", - сказано в сообщении.Отмечается, что официальные курсы указанных иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться Банком России начиная с 18 января 2023 года.Таким образом, список иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России ежедневно (по рабочим дням), включает 43 валюты.
https://ria.ru/20230118/sberbank-1845678098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), валюта
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Валюта
14:30 18.01.2023 (обновлено: 14:43 18.01.2023)
ЦБ начал устанавливать курсы рубля еще к девяти валютам
ЦБ начал устанавливать официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Банк России с 18 января начал устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам, в том числе к дирхаму ОАЭ, индонезийской рупии и катарскому риалу, говорится в сообщении
регулятора.
"Банк России начинает устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам. В перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России, дополнительно включены дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт, катарский риал", - сказано в сообщении.
Отмечается, что официальные курсы указанных иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться Банком России начиная с 18 января 2023 года.
Таким образом, список иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России ежедневно (по рабочим дням), включает 43 валюты.