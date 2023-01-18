https://ria.ru/20230118/kurs-1845729278.html

ЦБ начал устанавливать курсы рубля еще к девяти валютам

ЦБ начал устанавливать курсы рубля еще к девяти валютам - РИА Новости, 18.01.2023

ЦБ начал устанавливать курсы рубля еще к девяти валютам

Банк России с 18 января начал устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам, в том числе к дирхаму ОАЭ, индонезийской рупии и катарскому... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:30

2023-01-18T14:30

2023-01-18T14:43

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

валюта

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Банк России с 18 января начал устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам, в том числе к дирхаму ОАЭ, индонезийской рупии и катарскому риалу, говорится в сообщении регулятора."Банк России начинает устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам. В перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России, дополнительно включены дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт, катарский риал", - сказано в сообщении.Отмечается, что официальные курсы указанных иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться Банком России начиная с 18 января 2023 года.Таким образом, список иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России ежедневно (по рабочим дням), включает 43 валюты.

https://ria.ru/20230118/sberbank-1845678098.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), валюта