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В Магаданской области начались крещенские купания - РИА Новости, 18.01.2023
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В Магаданской области начались крещенские купания
В Магаданской области начались крещенские купания - РИА Новости, 18.01.2023
В Магаданской области начались крещенские купания
Крещенские купания начались в пяти поселках Магаданской области, в Магадане в этом году купания в бухте Гертнера не организовывали из-за тонкого ледового поля. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T09:23
2023-01-18T09:23
магаданская область
праздник крещения господня
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАГАДАН, 18 янв - РИА Новости. Крещенские купания начались в пяти поселках Магаданской области, в Магадане в этом году купания в бухте Гертнера не организовывали из-за тонкого ледового поля. По данным МЧС, купели будут организованы в поселках Ола, Палатка, Сеймчан и Большая Гарманда. Ближайший населённый пункт к Магадану - поселок Ола в 80 километрах от города. "Здесь на реке Ола крещенские купания будут проходить на протяжении двух дней. На месте иордани дежурят сотрудники МЧС. Поставили палатку отапливаемую, там раздевалка. И ночью мы тоже дежурим, двое суток. До завтрашнего дня, двенадцати часов ночи", - рассказал РИА Новости руководитель Ольского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Магаданской области Виталий Чернов. Он уточнил, что температура воздуха на въезде в поселок Ола, где проходят купания, около 30 градусов мороза по Цельсию. Температура воды в реке Ола - плюс четыре градуса по Цельсию.
https://ria.ru/20230118/kupaniya-1845634255.html
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магаданская область, праздник крещения господня, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Магаданская область, Праздник Крещения Господня, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:23 18.01.2023
 
В Магаданской области начались крещенские купания

В Магаданской области начались крещенские купания в минус 30 градусов

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкСвященнослужитель совершает обряд освящения воды в праздник Крещения
Священнослужитель совершает обряд освящения воды в праздник Крещения - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Священнослужитель совершает обряд освящения воды в праздник Крещения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 18 янв - РИА Новости. Крещенские купания начались в пяти поселках Магаданской области, в Магадане в этом году купания в бухте Гертнера не организовывали из-за тонкого ледового поля.
По данным МЧС, купели будут организованы в поселках Ола, Палатка, Сеймчан и Большая Гарманда. Ближайший населённый пункт к Магадану - поселок Ола в 80 километрах от города.
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16 января, 11:23
"Здесь на реке Ола крещенские купания будут проходить на протяжении двух дней. На месте иордани дежурят сотрудники МЧС. Поставили палатку отапливаемую, там раздевалка. И ночью мы тоже дежурим, двое суток. До завтрашнего дня, двенадцати часов ночи", - рассказал РИА Новости руководитель Ольского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Магаданской области Виталий Чернов.
Он уточнил, что температура воздуха на въезде в поселок Ола, где проходят купания, около 30 градусов мороза по Цельсию. Температура воды в реке Ола - плюс четыре градуса по Цельсию.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 09:16Религия
Глава Якутии окунулся в Крещенскую купель в минус 53 градуса
 
Магаданская областьПраздник Крещения ГосподняМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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