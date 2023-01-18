https://ria.ru/20230118/kupaniya-1845635086.html

В Магаданской области начались крещенские купания

В Магаданской области начались крещенские купания - РИА Новости, 18.01.2023

В Магаданской области начались крещенские купания

Крещенские купания начались в пяти поселках Магаданской области, в Магадане в этом году купания в бухте Гертнера не организовывали из-за тонкого ледового поля. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T09:23

2023-01-18T09:23

2023-01-18T09:23

магаданская область

праздник крещения господня

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАГАДАН, 18 янв - РИА Новости. Крещенские купания начались в пяти поселках Магаданской области, в Магадане в этом году купания в бухте Гертнера не организовывали из-за тонкого ледового поля. По данным МЧС, купели будут организованы в поселках Ола, Палатка, Сеймчан и Большая Гарманда. Ближайший населённый пункт к Магадану - поселок Ола в 80 километрах от города. "Здесь на реке Ола крещенские купания будут проходить на протяжении двух дней. На месте иордани дежурят сотрудники МЧС. Поставили палатку отапливаемую, там раздевалка. И ночью мы тоже дежурим, двое суток. До завтрашнего дня, двенадцати часов ночи", - рассказал РИА Новости руководитель Ольского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Магаданской области Виталий Чернов. Он уточнил, что температура воздуха на въезде в поселок Ола, где проходят купания, около 30 градусов мороза по Цельсию. Температура воды в реке Ола - плюс четыре градуса по Цельсию.

https://ria.ru/20230118/kupaniya-1845634255.html

магаданская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

магаданская область, праздник крещения господня, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)