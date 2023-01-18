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Глава Якутии окунулся в крещенскую купель в минус 53 градуса - РИА Новости, 18.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230118/kupaniya-1845634255.html
Глава Якутии окунулся в крещенскую купель в минус 53 градуса
Глава Якутии окунулся в крещенскую купель в минус 53 градуса - РИА Новости, 18.01.2023
Глава Якутии окунулся в крещенскую купель в минус 53 градуса
Глава Якутии Айсен Николаев окунулся в крещенскую купель на реке Лене в Якутске, где в среду температура воздуха опустилась до минус 53 градусов по Цельсию. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T09:16
2023-01-18T12:03
религия
айсен николаев
якутск
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ЯКУТСК, 18 янв — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев окунулся в крещенскую купель на реке Лене в Якутске, где в среду температура воздуха опустилась до минус 53 градусов по Цельсию. Все последние годы в республике организуют купания на Крещение. Исключением стал только 2021-й, когда Якутская епархия не стала освящать купели из-за тяжелой эпидемиологической ситуации.В Якутске с 2008 года первым среди горожан окунается в купель Николаев — глава республики и бывший мэр города. По словам руководителя региона, это второй случай, когда он окунулся в купель при минус 50 градусах за стенами палатки."Вода прохладная. Хотя здесь очищали, лед легкий был, когда я первый входил, но ничего, нормально", — добавил он. Крещенские купания в Якутске и 16 районах республики пройдут с 18 по 20 января, для участников развернут круглосуточные посты безопасности.
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айсен николаев, якутск
Религия, Айсен Николаев, Якутск
09:16 18.01.2023 (обновлено: 12:03 18.01.2023)
 
Глава Якутии окунулся в крещенскую купель в минус 53 градуса

Глава Якутии Николаев окунулся в крещенскую купель на реке Лене в минус 53 градуса

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкКрещенская купель
Крещенская купель - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Крещенская купель. Архивное фото
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ЯКУТСК, 18 янв — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев окунулся в крещенскую купель на реке Лене в Якутске, где в среду температура воздуха опустилась до минус 53 градусов по Цельсию.
Все последние годы в республике организуют купания на Крещение. Исключением стал только 2021-й, когда Якутская епархия не стала освящать купели из-за тяжелой эпидемиологической ситуации.
В Якутске с 2008 года первым среди горожан окунается в купель Николаев — глава республики и бывший мэр города.

"Мы окунаемся на крещенские купания с тех пор, как в свое время владыка Зосима эту традицию в Якутске основал. Это, если не ошибаюсь, был 2005 или 2006 год. Тогда я, работая в правительстве, помогал в организации этого действия, с тех пор не пропускаю. Для меня это уже не просто ритуал, а духовное событие, которое обязательно здесь вместе с верующими, православным духовенством", — рассказал он журналистам.

По словам руководителя региона, это второй случай, когда он окунулся в купель при минус 50 градусах за стенами палатки.
"Вода прохладная. Хотя здесь очищали, лед легкий был, когда я первый входил, но ничего, нормально", — добавил он.
Крещенские купания в Якутске и 16 районах республики пройдут с 18 по 20 января, для участников развернут круглосуточные посты безопасности.
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Проголосовали:27094
16 января, 11:23
 
РелигияАйсен НиколаевЯкутск
 
 
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