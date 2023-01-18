https://ria.ru/20230118/kupaniya-1845634255.html

Глава Якутии окунулся в крещенскую купель в минус 53 градуса

Глава Якутии окунулся в крещенскую купель в минус 53 градуса - РИА Новости, 18.01.2023

Глава Якутии окунулся в крещенскую купель в минус 53 градуса

Глава Якутии Айсен Николаев окунулся в крещенскую купель на реке Лене в Якутске, где в среду температура воздуха опустилась до минус 53 градусов по Цельсию. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T09:16

2023-01-18T09:16

2023-01-18T12:03

религия

айсен николаев

якутск

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ЯКУТСК, 18 янв — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев окунулся в крещенскую купель на реке Лене в Якутске, где в среду температура воздуха опустилась до минус 53 градусов по Цельсию. Все последние годы в республике организуют купания на Крещение. Исключением стал только 2021-й, когда Якутская епархия не стала освящать купели из-за тяжелой эпидемиологической ситуации.В Якутске с 2008 года первым среди горожан окунается в купель Николаев — глава республики и бывший мэр города. По словам руководителя региона, это второй случай, когда он окунулся в купель при минус 50 градусах за стенами палатки."Вода прохладная. Хотя здесь очищали, лед легкий был, когда я первый входил, но ничего, нормально", — добавил он. Крещенские купания в Якутске и 16 районах республики пройдут с 18 по 20 января, для участников развернут круглосуточные посты безопасности.

якутск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

айсен николаев, якутск