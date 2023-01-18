https://ria.ru/20230118/kreschenie-1845627846.html
Празднование Крещения Господня в Москве. Прямая трансляция
Празднование Крещения Господня в Москве. Прямая трансляция - РИА Новости, 18.01.2023
Празднование Крещения Господня в Москве. Прямая трансляция
В Москве православные празднуют Крещение Господне ледяными купаниями. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T23:41
2023-01-18T23:41
2023-01-18T23:41
москва
праздник крещения господня
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В Москве православные празднуют Крещение Господне ледяными купаниями.
москва
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Традиционные купания на Крещение Господне
LIVE: Традиционные купания на Крещение Господне
2023-01-18T23:41
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PT119M01S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, праздник крещения господня, видео
Москва, Праздник Крещения Господня
Празднование Крещения Господня в Москве. Прямая трансляция
В Москве православные празднуют Крещение Господне ледяными купаниями.
2023-01-18T23:41
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PT119M01S
Празднование Крещения Господня в Москве. Прямая трансляция
В Москве православные празднуют Крещение Господне ледяными купаниями.