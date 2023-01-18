https://ria.ru/20230118/korruptsiya-1845724222.html

Премьер Польши считает, что Россия пыталась коррумпировать евродепутатов

Премьер Польши считает, что Россия пыталась коррумпировать евродепутатов - РИА Новости, 18.01.2023

Премьер Польши считает, что Россия пыталась коррумпировать евродепутатов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в Давосе на Всемирном экономическом форуме, озвучил появляющиеся в кулуарах мероприятия слухи о якобы... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:18

2023-01-18T14:18

2023-01-18T14:18

в мире

россия

польша

европарламент

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 18 янв – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в Давосе на Всемирном экономическом форуме, озвучил появляющиеся в кулуарах мероприятия слухи о якобы попытках России "коррумпировать депутатов Европейского парламента", при этом он не привел источники этих сообщений, а также какие-либо доказательства. "То есть не только Марокко и Катар, но также и Россия пыталась коррумпировать евродепутатов", - сказал польский премьер. В начале декабря прошлого года полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск. Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. Позже стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Также бельгийские СМИ утверждают, что помимо Катара на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко.

https://ria.ru/20230118/polsha-1845715320.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, польша, европарламент, матеуш моравецкий