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Премьер Польши считает, что Россия пыталась коррумпировать евродепутатов - РИА Новости, 18.01.2023
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Премьер Польши считает, что Россия пыталась коррумпировать евродепутатов
Премьер Польши считает, что Россия пыталась коррумпировать евродепутатов - РИА Новости, 18.01.2023
Премьер Польши считает, что Россия пыталась коррумпировать евродепутатов
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в Давосе на Всемирном экономическом форуме, озвучил появляющиеся в кулуарах мероприятия слухи о якобы... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:18
2023-01-18T14:18
в мире
россия
польша
европарламент
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 18 янв – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в Давосе на Всемирном экономическом форуме, озвучил появляющиеся в кулуарах мероприятия слухи о якобы попытках России "коррумпировать депутатов Европейского парламента", при этом он не привел источники этих сообщений, а также какие-либо доказательства. "То есть не только Марокко и Катар, но также и Россия пыталась коррумпировать евродепутатов", - сказал польский премьер. В начале декабря прошлого года полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск. Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. Позже стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Также бельгийские СМИ утверждают, что помимо Катара на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко.
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в мире, россия, польша, европарламент, матеуш моравецкий
В мире, Россия, Польша, Европарламент, Матеуш Моравецкий
14:18 18.01.2023
 
Премьер Польши считает, что Россия пыталась коррумпировать евродепутатов

Премьер Польши Моравецкий утверждает, что Россия пыталась коррумпировать евродепутатов

© AP Photo / Markus SchreiberПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 янв – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в Давосе на Всемирном экономическом форуме, озвучил появляющиеся в кулуарах мероприятия слухи о якобы попытках России "коррумпировать депутатов Европейского парламента", при этом он не привел источники этих сообщений, а также какие-либо доказательства.
"Это огромный скандал, с которым мы имеем дело. Появляются голоса, которые я здесь услышал, что есть также и российский след, который находят в Страсбурге и Брюсселе", - заявил Моравецкий, выступление которого транслировало Польское телевидение.
"То есть не только Марокко и Катар, но также и Россия пыталась коррумпировать евродепутатов", - сказал польский премьер.
В начале декабря прошлого года полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск.
Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. Позже стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Также бельгийские СМИ утверждают, что помимо Катара на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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В миреРоссияПольшаЕвропарламентМатеуш Моравецкий
 
 
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