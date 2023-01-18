https://ria.ru/20230118/konflikt-1845774031.html

Гаврилов: США пытаются сделать конфликт на Украине более ожесточенным

Гаврилов: США пытаются сделать конфликт на Украине более ожесточенным - РИА Новости, 18.01.2023

Гаврилов: США пытаются сделать конфликт на Украине более ожесточенным

США делают все для придания конфликту на Украине более ожесточенного характера, заявил в среду глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T16:37

2023-01-18T16:37

2023-01-18T16:52

специальная военная операция на украине

политика

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константин гаврилов

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обсе

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ВЕНА, 18 янв - РИА Новости. США делают все для придания конфликту на Украине более ожесточенного характера, заявил в среду глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. "Вашингтон делает все для придания конфликту более ожесточенного характера. Украина стала полигоном для испытания западного оружия, предоставив США и его союзникам возможность изучить, как их вооружения и военная техника ведут себя при интенсивном использовании в реальных боевых условиях. Сегодня представители западных разведок цинично заявляют, что задействование американских РСЗО М142 HIMARS на Украине позволило им извлечь некие "ценные уроки", - заявил Гаврилов. Он добавил, что из этих систем "украинские военные и иностранные наемники массово убивают мирное население Донбасса".По словам Гаврилова, год назад Россией была выдвинута инициатива о гарантиях безопасности, юридическое оформление которой "позволило бы избежать обострения военно-политических проблем на континенте"."Мы выступили категорически против того, чтобы государства Запада в нарушение военно-политических обязательств ОБСЕ рассматривали стабильность в Евро-Атлантике через призму усиления ударных подразделений на рубежах Союзного государства, увеличения поставок вооружения и военной техники киевскому режиму, повышения военной мобильности на европейском "театре военных действий" и экспансии НАТО. Однако вместо того, чтобы отреагировать на наши озабоченности, западные собеседники дали команду "фас", и киевский режим приступил к массированным обстрелам Донбасса", - заявил Гаврилов.В конце 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Москва также заявила, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января 2022 года на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе (12 января) и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (13 января). В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В них, в частности, говорилось, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности. Вашингтон был готов обсуждать с Москвой следующие вопросы: механизм для неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше; взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине; альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающие и новые виды ядерного оружия, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности; дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе. Запад также подчеркнул, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.В начале марта 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получила гарантий безопасности от США и НАТО. Захарова уточнила, что Россия получила отказ по вопросам, которые для страны являются "не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными".

https://ria.ru/20230118/evrosoyuz-1845668347.html

https://ria.ru/20230118/vef-1845540571.html

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, украина, константин гаврилов, сша, россия, обсе