https://ria.ru/20230118/kit-1845639840.html
Погибшего в Японии восьмиметрового кита препарируют в научных целях
Погибшего в Японии восьмиметрового кита препарируют в научных целях - РИА Новости, 18.01.2023
Погибшего в Японии восьмиметрового кита препарируют в научных целях
Восьмиметрового кита, который на прошлой неделе заплыл в устье реки в городской черте Осаки в Японии и там погиб через два дня, будут препарировать в научных... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T09:53
2023-01-18T09:53
2023-01-18T09:53
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ТОКИО, 18 янв – РИА Новости. Восьмиметрового кита, который на прошлой неделе заплыл в устье реки в городской черте Осаки в Японии и там погиб через два дня, будут препарировать в научных целях, сообщило агентство Киодо. Кита отгрузили на судно для проведения научных исследований, затем останки будут утоплены в море. На прошлой неделе в устье реки Ёдогава в городской черте Осаки был обнаружен 8-метровый кит – явление крайне редкое. Предположительно, он погнался за добычей и заблудился. Жители дали киту имя Ёдо-тян – уменьшительно-ласкательное от названия реки. Однако через несколько дней он перестал подавать признаки жизни, прибывшие на место специалисты убедились в том, что он издох. После этого вопрос о том, что делать с китовой тушей и кто должен за нее отвечать, рассматривался администрацией города.
https://ria.ru/20230104/vidy-1841489216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, осака (город), в мире
Япония, Осака (город), В мире
Погибшего в Японии восьмиметрового кита препарируют в научных целях
Восьмиметрового кита, погибшего в устье реки в Осаке, препарируют в научных целях