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Погибшего в Японии восьмиметрового кита препарируют в научных целях - РИА Новости, 18.01.2023
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Погибшего в Японии восьмиметрового кита препарируют в научных целях
Погибшего в Японии восьмиметрового кита препарируют в научных целях - РИА Новости, 18.01.2023
Погибшего в Японии восьмиметрового кита препарируют в научных целях
Восьмиметрового кита, который на прошлой неделе заплыл в устье реки в городской черте Осаки в Японии и там погиб через два дня, будут препарировать в научных... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T09:53
2023-01-18T09:53
япония
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в мире
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ТОКИО, 18 янв – РИА Новости. Восьмиметрового кита, который на прошлой неделе заплыл в устье реки в городской черте Осаки в Японии и там погиб через два дня, будут препарировать в научных целях, сообщило агентство Киодо. Кита отгрузили на судно для проведения научных исследований, затем останки будут утоплены в море. На прошлой неделе в устье реки Ёдогава в городской черте Осаки был обнаружен 8-метровый кит – явление крайне редкое. Предположительно, он погнался за добычей и заблудился. Жители дали киту имя Ёдо-тян – уменьшительно-ласкательное от названия реки. Однако через несколько дней он перестал подавать признаки жизни, прибывшие на место специалисты убедились в том, что он издох. После этого вопрос о том, что делать с китовой тушей и кто должен за нее отвечать, рассматривался администрацией города.
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Дарья Буймова
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япония, осака (город), в мире
Япония, Осака (город), В мире
09:53 18.01.2023
 
Погибшего в Японии восьмиметрового кита препарируют в научных целях

Восьмиметрового кита, погибшего в устье реки в Осаке, препарируют в научных целях

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГорбатые киты
Горбатые киты - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Горбатые киты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 янв – РИА Новости. Восьмиметрового кита, который на прошлой неделе заплыл в устье реки в городской черте Осаки в Японии и там погиб через два дня, будут препарировать в научных целях, сообщило агентство Киодо.
Кита отгрузили на судно для проведения научных исследований, затем останки будут утоплены в море.
На прошлой неделе в устье реки Ёдогава в городской черте Осаки был обнаружен 8-метровый кит – явление крайне редкое. Предположительно, он погнался за добычей и заблудился. Жители дали киту имя Ёдо-тян – уменьшительно-ласкательное от названия реки. Однако через несколько дней он перестал подавать признаки жизни, прибывшие на место специалисты убедились в том, что он издох. После этого вопрос о том, что делать с китовой тушей и кто должен за нее отвечать, рассматривался администрацией города.
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