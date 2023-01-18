https://ria.ru/20230118/kit-1845639840.html

Погибшего в Японии восьмиметрового кита препарируют в научных целях

Погибшего в Японии восьмиметрового кита препарируют в научных целях - РИА Новости, 18.01.2023

Погибшего в Японии восьмиметрового кита препарируют в научных целях

Восьмиметрового кита, который на прошлой неделе заплыл в устье реки в городской черте Осаки в Японии и там погиб через два дня, будут препарировать в научных... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T09:53

2023-01-18T09:53

2023-01-18T09:53

япония

осака (город)

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ТОКИО, 18 янв – РИА Новости. Восьмиметрового кита, который на прошлой неделе заплыл в устье реки в городской черте Осаки в Японии и там погиб через два дня, будут препарировать в научных целях, сообщило агентство Киодо. Кита отгрузили на судно для проведения научных исследований, затем останки будут утоплены в море. На прошлой неделе в устье реки Ёдогава в городской черте Осаки был обнаружен 8-метровый кит – явление крайне редкое. Предположительно, он погнался за добычей и заблудился. Жители дали киту имя Ёдо-тян – уменьшительно-ласкательное от названия реки. Однако через несколько дней он перестал подавать признаки жизни, прибывшие на место специалисты убедились в том, что он издох. После этого вопрос о том, что делать с китовой тушей и кто должен за нее отвечать, рассматривался администрацией города.

https://ria.ru/20230104/vidy-1841489216.html

япония

осака (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, осака (город), в мире