https://ria.ru/20230118/kino-1845771478.html
Объявлены номинанты на анимационную премию "Энни"
Объявлены номинанты на анимационную премию "Энни" - РИА Новости, 18.01.2023
Объявлены номинанты на анимационную премию "Энни"
Объявлены номинанты на анимационную премию "Энни". Полный список претендентов на престижную награду опубликован на сайте мероприятия. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T17:08
2023-01-18T17:08
2023-01-18T17:08
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гильермо дель торо гомес
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Объявлены номинанты на анимационную премию "Энни". Полный список претендентов на престижную награду опубликован на сайте мероприятия. По количество номинаций лидирует "Пиноккио Гильермо дель Торо". Лента представлена в девяти категориях. На втором месте – "Марсель, ракушка в ботинках". Он упоминается восемь раз. За звание лучшего полнометражного мультфильма борются "Я краснею", "Пиноккио Гильермо дель Торо", "Кот в сапогах: Последнее желание", "Морской монстр" и "Уэнделл и Уайлд". Лауреатов назовут 25 февраля.
https://ria.ru/20230117/kino-1845436221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, гильермо дель торо гомес
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Гильермо дель Торо Гомес
Объявлены номинанты на анимационную премию "Энни"
"Пиноккио Гильермо дель Торо" лидирует по количеству номинаций на премию "Энни"