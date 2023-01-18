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Объявлены номинанты на анимационную премию "Энни" - РИА Новости, 18.01.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230118/kino-1845771478.html
Объявлены номинанты на анимационную премию "Энни"
Объявлены номинанты на анимационную премию "Энни" - РИА Новости, 18.01.2023
Объявлены номинанты на анимационную премию "Энни"
Объявлены номинанты на анимационную премию "Энни". Полный список претендентов на престижную награду опубликован на сайте мероприятия. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T17:08
2023-01-18T17:08
культура
новости культуры
кино и сериалы
гильермо дель торо гомес
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Объявлены номинанты на анимационную премию "Энни". Полный список претендентов на престижную награду опубликован на сайте мероприятия. По количество номинаций лидирует "Пиноккио Гильермо дель Торо". Лента представлена в девяти категориях. На втором месте – "Марсель, ракушка в ботинках". Он упоминается восемь раз. За звание лучшего полнометражного мультфильма борются "Я краснею", "Пиноккио Гильермо дель Торо", "Кот в сапогах: Последнее желание", "Морской монстр" и "Уэнделл и Уайлд". Лауреатов назовут 25 февраля.
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Елена Громова
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новости культуры, кино и сериалы, гильермо дель торо гомес
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Гильермо дель Торо Гомес
17:08 18.01.2023
 
Объявлены номинанты на анимационную премию "Энни"

"Пиноккио Гильермо дель Торо" лидирует по количеству номинаций на премию "Энни"

© NetflixКадр анимационного фильма "Пиноккио" Гильермо дель Торо
Кадр анимационного фильма Пиноккио Гильермо дель Торо
© Netflix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Объявлены номинанты на анимационную премию "Энни". Полный список претендентов на престижную награду опубликован на сайте мероприятия.
По количество номинаций лидирует "Пиноккио Гильермо дель Торо". Лента представлена в девяти категориях. На втором месте – "Марсель, ракушка в ботинках". Он упоминается восемь раз.
За звание лучшего полнометражного мультфильма борются "Я краснею", "Пиноккио Гильермо дель Торо", "Кот в сапогах: Последнее желание", "Морской монстр" и "Уэнделл и Уайлд".
Лауреатов назовут 25 февраля.
Главный приз 43-го Московского международного кинофестиваля Серебряный святой Георгий - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 13:35Культура
Московский кинофестиваль в этом году пройдет в апреле
 
КультураНовости культурыКино и сериалыГильермо дель Торо Гомес
 
 
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