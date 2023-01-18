https://ria.ru/20230118/kino-1845771478.html

Объявлены номинанты на анимационную премию "Энни"

Объявлены номинанты на анимационную премию "Энни" - РИА Новости, 18.01.2023

Объявлены номинанты на анимационную премию "Энни"

Объявлены номинанты на анимационную премию "Энни". Полный список претендентов на престижную награду опубликован на сайте мероприятия. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T17:08

2023-01-18T17:08

2023-01-18T17:08

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гильермо дель торо гомес

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Объявлены номинанты на анимационную премию "Энни". Полный список претендентов на престижную награду опубликован на сайте мероприятия. По количество номинаций лидирует "Пиноккио Гильермо дель Торо". Лента представлена в девяти категориях. На втором месте – "Марсель, ракушка в ботинках". Он упоминается восемь раз. За звание лучшего полнометражного мультфильма борются "Я краснею", "Пиноккио Гильермо дель Торо", "Кот в сапогах: Последнее желание", "Морской монстр" и "Уэнделл и Уайлд". Лауреатов назовут 25 февраля.

https://ria.ru/20230117/kino-1845436221.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, гильермо дель торо гомес