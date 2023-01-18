https://ria.ru/20230118/kholoda-1845610714.html

Британцы пожаловались на десятки тысяч смертей от холода

Британцы пожаловались на десятки тысяч смертей от холода - РИА Новости, 18.01.2023

Британцы пожаловались на десятки тысяч смертей от холода

Читатели британского издания The Times пришли в ярость от советов чиновников по выживанию в холода. Свое недовольство они выразили в комментариях к... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T01:21

2023-01-18T01:21

2023-01-18T01:21

великобритания

в мире

отопление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151269/24/1512692497_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_658178616ff115bc7caf1d4af6301a68.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Читатели британского издания The Times пришли в ярость от советов чиновников по выживанию в холода. Свое недовольство они выразили в комментариях к соответствующей статье.Ранее представитель Национальной службы здравоохранения Великобритании доктор Агостиньу де Соуза заявил, что "если у вас имеется хроническое заболевание и вам больше 65 лет, важно прогреть жилище минимум до 18 градусов". Главный метеоролог Джейсон Келли, в свою очередь, отметил, что "если вам не под силу отапливать все комнаты, попытайтесь обогреть хотя бы гостиную в течение дня и спальню перед сном. Несколько тонких слоев одежды согреют вас лучше, чем один толстый"."Обогревайте дома зимой. Носите побольше одежды. Тоже мне воспитатели выискались. Люди прекрасно это знают — им нужны не слова, а реальная помощь в оплате счетов и покупки одежды", - отметил John Spencer."Счета за электроэнергию выросли с 1500 фунтов в год до 4000, и мне уже приходится тратить свои сбережения. Повезло, что они у меня есть, — у многих нет. Но только представьте себе, каково это, если человек со слабым здоровьем и без сбережений не может обогреть себе хотя бы одну комнату?" – задалась вопросом Linda Evans."Раньше даже группе риска (пожилым людям – Прим. ред.) было по карману обогревать свои дома. В этом году по ряду причин — нет", - подчеркнул Richard Ward."У нас отопление на жидком топливе, поэтому счет удвоился. Днем у нас где-то 14 градусов. А когда мы ложимся спать, то температура падает до 13 градусов. До энергетического кризиса было примерно на два градуса выше", - пожаловался Mr K Miller.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Управление финансового надзора Великобритании ранее сообщало, что около 32 миллионов жителей Великобритании (60% взрослого населения) испытывают трудности с оплатой счетов на фоне высокой инфляции и рекордного роста стоимости жизни.Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 3,5% с 3%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября составила 10,7%.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221215/krizis-1839001904.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, в мире, отопление