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Британцы пожаловались на десятки тысяч смертей от холода - РИА Новости, 18.01.2023
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Британцы пожаловались на десятки тысяч смертей от холода
Британцы пожаловались на десятки тысяч смертей от холода - РИА Новости, 18.01.2023
Британцы пожаловались на десятки тысяч смертей от холода
Читатели британского издания The Times пришли в ярость от советов чиновников по выживанию в холода. Свое недовольство они выразили в комментариях к... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T01:21
2023-01-18T01:21
великобритания
в мире
отопление
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Читатели британского издания The Times пришли в ярость от советов чиновников по выживанию в холода. Свое недовольство они выразили в комментариях к соответствующей статье.Ранее представитель Национальной службы здравоохранения Великобритании доктор Агостиньу де Соуза заявил, что "если у вас имеется хроническое заболевание и вам больше 65 лет, важно прогреть жилище минимум до 18 градусов". Главный метеоролог Джейсон Келли, в свою очередь, отметил, что "если вам не под силу отапливать все комнаты, попытайтесь обогреть хотя бы гостиную в течение дня и спальню перед сном. Несколько тонких слоев одежды согреют вас лучше, чем один толстый"."Обогревайте дома зимой. Носите побольше одежды. Тоже мне воспитатели выискались. Люди прекрасно это знают — им нужны не слова, а реальная помощь в оплате счетов и покупки одежды", - отметил John Spencer."Счета за электроэнергию выросли с 1500 фунтов в год до 4000, и мне уже приходится тратить свои сбережения. Повезло, что они у меня есть, — у многих нет. Но только представьте себе, каково это, если человек со слабым здоровьем и без сбережений не может обогреть себе хотя бы одну комнату?" – задалась вопросом Linda Evans."Раньше даже группе риска (пожилым людям – Прим. ред.) было по карману обогревать свои дома. В этом году по ряду причин — нет", - подчеркнул Richard Ward."У нас отопление на жидком топливе, поэтому счет удвоился. Днем у нас где-то 14 градусов. А когда мы ложимся спать, то температура падает до 13 градусов. До энергетического кризиса было примерно на два градуса выше", - пожаловался Mr K Miller.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Управление финансового надзора Великобритании ранее сообщало, что около 32 миллионов жителей Великобритании (60% взрослого населения) испытывают трудности с оплатой счетов на фоне высокой инфляции и рекордного роста стоимости жизни.Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 3,5% с 3%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября составила 10,7%.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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великобритания, в мире, отопление
Великобритания, В мире, Отопление
01:21 18.01.2023
 
Британцы пожаловались на десятки тысяч смертей от холода

Читатели The Times раскритиковали советы британских чиновников по выживанию в холода

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМорозы
Морозы - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Морозы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Читатели британского издания The Times пришли в ярость от советов чиновников по выживанию в холода. Свое недовольство они выразили в комментариях к соответствующей статье.
Ранее представитель Национальной службы здравоохранения Великобритании доктор Агостиньу де Соуза заявил, что "если у вас имеется хроническое заболевание и вам больше 65 лет, важно прогреть жилище минимум до 18 градусов". Главный метеоролог Джейсон Келли, в свою очередь, отметил, что "если вам не под силу отапливать все комнаты, попытайтесь обогреть хотя бы гостиную в течение дня и спальню перед сном. Несколько тонких слоев одежды согреют вас лучше, чем один толстый".
"В обычную зиму преждевременно умирает 65 000 пожилых британцев. В этом году из-за гриппа и холодных домов ожидается 85 000. Кто-то лишится бабушки и дедушки…" – подвел неутешительный итог Peter Taylor.
"Обогревайте дома зимой. Носите побольше одежды. Тоже мне воспитатели выискались. Люди прекрасно это знают — им нужны не слова, а реальная помощь в оплате счетов и покупки одежды", - отметил John Spencer.
"Счета за электроэнергию выросли с 1500 фунтов в год до 4000, и мне уже приходится тратить свои сбережения. Повезло, что они у меня есть, — у многих нет. Но только представьте себе, каково это, если человек со слабым здоровьем и без сбережений не может обогреть себе хотя бы одну комнату?" – задалась вопросом Linda Evans.
"Раньше даже группе риска (пожилым людям – Прим. ред.) было по карману обогревать свои дома. В этом году по ряду причин — нет", - подчеркнул Richard Ward.
"У нас отопление на жидком топливе, поэтому счет удвоился. Днем у нас где-то 14 градусов. А когда мы ложимся спать, то температура падает до 13 градусов. До энергетического кризиса было примерно на два градуса выше", - пожаловался Mr K Miller.
Лондон - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря 2022, 19:57
Почти две трети британцев начали экономить газ и свет из-за кризиса
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Управление финансового надзора Великобритании ранее сообщало, что около 32 миллионов жителей Великобритании (60% взрослого населения) испытывают трудности с оплатой счетов на фоне высокой инфляции и рекордного роста стоимости жизни.
Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 3,5% с 3%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября составила 10,7%.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ВеликобританияВ миреОтопление
 
 
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