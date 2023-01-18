https://ria.ru/20230118/ispaniya-1845641663.html

В Испании туризм восстановился до допандемийных показателей

В Испании туризм восстановился до допандемийных показателей - РИА Новости, 18.01.2023

В Испании туризм восстановился до допандемийных показателей

Турсектор в Испании полностью восстановился в 2022 году, превысив показатели до начала пандемии коронавируса, сообщает туристическая ассоциация Exceltur. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T10:30

2023-01-18T10:30

2023-01-18T10:30

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МАДРИД, 18 янв — РИА Новости. Турсектор в Испании полностью восстановился в 2022 году, превысив показатели до начала пандемии коронавируса, сообщает туристическая ассоциация Exceltur. "Вопреки многочисленным ошибочным прогнозам, сделанным во второй половине года, 2022 год знаменует собой полное восстановление индустрии путешествий в Испании. ВВП туризма достиг 159 миллиардов евро в номинальном выражении, что на 1,4 процента выше, чем в 2019 году", — говорится в отчете. Сообщается, что сфера гостеприимства гарантировала 61 процент экономического роста в королевстве. Однако в 2022 году доля этого сектора в экономике Испании достигла лишь 12,2 процента, в то время как этот показатель в 2019 году составил 12,6 процента. В документе отмечается, что первый квартал прошлого года не был столь прибыльным из-за роста цен на энергоносители, проблем с поставками, а также негативного влияния распространения омикрон-штамма коронавируса. Во второй половине года ситуация улучшилась.Туристическая отрасль традиционно является одной из ключевых в экономике Испании. Так, почти девять миллионов иностранных гостей, посетивших королевство в августе 2022 года, потратили 11,26 миллиарда евро, свидетельствуют данные национального института статистики Испании (INE).

https://ria.ru/20230116/puteshestviya-1844699022.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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