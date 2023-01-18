Россия планирует контакты с властями Ирака, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия планирует контакты с властями Ирака на высоком уровне
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия планирует контакты с властями Ирака на высоком уровне, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы не оставляем наших усилий и по палестинскому вопросу, и по Сирии, и по ливийскому урегулированию, и по Ираку. Сейчас планируем контакты с иракскими коллегами на высоком уровне", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.
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В конце октября депутаты парламента Ирака 27 октября большинством голосов проголосовали за вынесение вотума доверия кабинету министров, предложенному новым премьером Мухаммадом ас-Судани. Президент страны Абдуллатыф Рашид после этого заявил, что политический кризис в Ираке закончен.
В июле, когда кандидатура нового иракского премьера ас-Судани появилась на политической арене, в Багдаде разгорелись протесты и вооруженные столкновения сторонников шиитского лидера Муктады ас-Садра, недовольных выдвижением этого кандидата от противостоящих ас-Садру сил "Координационной платформы". В итоге Ирак несколько месяцев существовал в условиях бездействующего правительства, а 73 депутата блока ас-Садра отказались от своих мест в парламенте.
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