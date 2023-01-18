https://ria.ru/20230118/irak-1845691999.html

Россия планирует контакты с властями Ирака, заявил Лавров

Россия планирует контакты с властями Ирака, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2023

Россия планирует контакты с властями Ирака, заявил Лавров

Россия планирует контакты с властями Ирака на высоком уровне, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T12:42

2023-01-18T12:42

2023-01-18T12:42

в мире

сергей лавров

абдуллатыф рашид

муктада ас-садр

сирия

россия

ирак

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия планирует контакты с властями Ирака на высоком уровне, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы не оставляем наших усилий и по палестинскому вопросу, и по Сирии, и по ливийскому урегулированию, и по Ираку. Сейчас планируем контакты с иракскими коллегами на высоком уровне", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году. В конце октября депутаты парламента Ирака 27 октября большинством голосов проголосовали за вынесение вотума доверия кабинету министров, предложенному новым премьером Мухаммадом ас-Судани. Президент страны Абдуллатыф Рашид после этого заявил, что политический кризис в Ираке закончен. В июле, когда кандидатура нового иракского премьера ас-Судани появилась на политической арене, в Багдаде разгорелись протесты и вооруженные столкновения сторонников шиитского лидера Муктады ас-Садра, недовольных выдвижением этого кандидата от противостоящих ас-Садру сил "Координационной платформы". В итоге Ирак несколько месяцев существовал в условиях бездействующего правительства, а 73 депутата блока ас-Садра отказались от своих мест в парламенте.

https://ria.ru/20221212/vtorzhenie-1838185919.html

https://ria.ru/20221208/irak-1837122057.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, абдуллатыф рашид, муктада ас-садр, сирия, россия, ирак