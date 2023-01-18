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Россия планирует контакты с властями Ирака, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2023
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Россия планирует контакты с властями Ирака, заявил Лавров
Россия планирует контакты с властями Ирака, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2023
Россия планирует контакты с властями Ирака, заявил Лавров
Россия планирует контакты с властями Ирака на высоком уровне, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:42
2023-01-18T12:42
в мире
сергей лавров
абдуллатыф рашид
муктада ас-садр
сирия
россия
ирак
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия планирует контакты с властями Ирака на высоком уровне, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы не оставляем наших усилий и по палестинскому вопросу, и по Сирии, и по ливийскому урегулированию, и по Ираку. Сейчас планируем контакты с иракскими коллегами на высоком уровне", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году. В конце октября депутаты парламента Ирака 27 октября большинством голосов проголосовали за вынесение вотума доверия кабинету министров, предложенному новым премьером Мухаммадом ас-Судани. Президент страны Абдуллатыф Рашид после этого заявил, что политический кризис в Ираке закончен. В июле, когда кандидатура нового иракского премьера ас-Судани появилась на политической арене, в Багдаде разгорелись протесты и вооруженные столкновения сторонников шиитского лидера Муктады ас-Садра, недовольных выдвижением этого кандидата от противостоящих ас-Садру сил "Координационной платформы". В итоге Ирак несколько месяцев существовал в условиях бездействующего правительства, а 73 депутата блока ас-Садра отказались от своих мест в парламенте.
https://ria.ru/20221212/vtorzhenie-1838185919.html
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сирия
россия
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в мире, сергей лавров, абдуллатыф рашид, муктада ас-садр, сирия, россия, ирак
В мире, Сергей Лавров, Абдуллатыф Рашид, Муктада ас-Садр, Сирия, Россия, Ирак
12:42 18.01.2023
 
Россия планирует контакты с властями Ирака, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия планирует контакты с властями Ирака на высоком уровне

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия планирует контакты с властями Ирака на высоком уровне, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы не оставляем наших усилий и по палестинскому вопросу, и по Сирии, и по ливийскому урегулированию, и по Ираку. Сейчас планируем контакты с иракскими коллегами на высоком уровне", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.
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В конце октября депутаты парламента Ирака 27 октября большинством голосов проголосовали за вынесение вотума доверия кабинету министров, предложенному новым премьером Мухаммадом ас-Судани. Президент страны Абдуллатыф Рашид после этого заявил, что политический кризис в Ираке закончен.
В июле, когда кандидатура нового иракского премьера ас-Судани появилась на политической арене, в Багдаде разгорелись протесты и вооруженные столкновения сторонников шиитского лидера Муктады ас-Садра, недовольных выдвижением этого кандидата от противостоящих ас-Садру сил "Координационной платформы". В итоге Ирак несколько месяцев существовал в условиях бездействующего правительства, а 73 депутата блока ас-Садра отказались от своих мест в парламенте.
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В миреСергей ЛавровАбдуллатыф РашидМуктада ас-СадрСирияРоссияИрак
 
 
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