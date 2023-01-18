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Эксперт рассказал, какие иномарки перестанут продавать в 2023 году - РИА Новости, 18.01.2023
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Эксперт рассказал, какие иномарки перестанут продавать в 2023 году
Эксперт рассказал, какие иномарки перестанут продавать в 2023 году - РИА Новости, 18.01.2023
Эксперт рассказал, какие иномарки перестанут продавать в 2023 году
В 2023 году массовые модели автомобилей европейского производства будут постепенно исчезать с российского рынка и, соответственно, с дорог, такой прогноз дал в... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T02:10
2023-01-18T02:10
авто
олег амиров
mercedes
audi a8
bmw (автомобиль)
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В 2023 году массовые модели автомобилей европейского производства будут постепенно исчезать с российского рынка и, соответственно, с дорог, такой прогноз дал в интервью радио Sputnik президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров.Механизмы параллельного импорта позволяют ввозить в Россию автомобили, изготовленные в Европе, даже в условиях санкций, отметил он. Однако возникающие при этом логистические сложности ведут к увеличению стоимости машин, добавил эксперт. В массовом сегменте рынка рост цен может привести к резкому падению спроса, сказал Амиров.Падение спроса на "недорогую" продукцию европейских автопроизводителей, в свою очередь, приведет к тому, что ее постепенно перестанут продавать в России, полагает эксперт."Европейские и американские автомобили из недорогого ценового сегмента в наступившем году будут потихоньку сходить на нет", – уверен Амиров.Однако европейские автомобили премиум класса будут по-прежнему поставляться в страну в рамках параллельного импорта, хотя и в меньшем объеме, чем раньше, прогнозирует эксперт. Подорожание не станет помехой для покупателей, которые "не считают денег", пояснил он."Автомобили Mercedes, Audi, BMW, Porsche и другие премиальные европейские марки продолжат привозить в Россию, их будут покупать, и мы будем видеть их на дорогах", – такое мнение высказал Олег Амиров в интервью радио Sputnik.
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авто, олег амиров, mercedes, audi a8, bmw (автомобиль), россия
Авто, Олег Амиров, Mercedes, Audi A8, BMW (автомобиль), Россия
02:10 18.01.2023
 
Эксперт рассказал, какие иномарки перестанут продавать в 2023 году

Глава Союза автоэкспертов Амиров предрек снижение доли машин европейского производства

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкПосетительница в автосалоне
Посетительница в автосалоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В 2023 году массовые модели автомобилей европейского производства будут постепенно исчезать с российского рынка и, соответственно, с дорог, такой прогноз дал в интервью радио Sputnik президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров.
Механизмы параллельного импорта позволяют ввозить в Россию автомобили, изготовленные в Европе, даже в условиях санкций, отметил он. Однако возникающие при этом логистические сложности ведут к увеличению стоимости машин, добавил эксперт. В массовом сегменте рынка рост цен может привести к резкому падению спроса, сказал Амиров.
"Массовые автомобили европейского производства в 2023 году в России перестанут покупать. Люди будут покупать аналогичные по уровню машины китайского производства, но за меньшие деньги и в более "жирной" комплектации", – считает он.
Падение спроса на "недорогую" продукцию европейских автопроизводителей, в свою очередь, приведет к тому, что ее постепенно перестанут продавать в России, полагает эксперт.
"Европейские и американские автомобили из недорогого ценового сегмента в наступившем году будут потихоньку сходить на нет", – уверен Амиров.
Однако европейские автомобили премиум класса будут по-прежнему поставляться в страну в рамках параллельного импорта, хотя и в меньшем объеме, чем раньше, прогнозирует эксперт. Подорожание не станет помехой для покупателей, которые "не считают денег", пояснил он.
"Автомобили Mercedes, Audi, BMW, Porsche и другие премиальные европейские марки продолжат привозить в Россию, их будут покупать, и мы будем видеть их на дорогах", – такое мнение высказал Олег Амиров в интервью радио Sputnik.
Автомобили в официальном дилерском центре Chery ТЦ Кунцево - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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СМИ: в России иномарок осталось на месяц продаж
 
АвтоОлег АмировMercedesAudi A8BMW (автомобиль)Россия
 
 
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