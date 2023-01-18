https://ria.ru/20230118/inflyatsiya-1845819719.html

В России замедлилась годовая инфляция

В России замедлилась годовая инфляция - РИА Новости, 18.01.2023

В России замедлилась годовая инфляция

Инфляция в России в годовом выражении на 16 января замедлилась до 11,57% с 11,65% на 9 января, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T19:13

2023-01-18T19:13

2023-01-18T19:13

экономика

максим решетников

цены на нефть

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении на 16 января замедлилась до 11,57% с 11,65% на 9 января, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "На неделе с 10 по 16 января 2023 года (7 дней) инфляция замедлилась до 0,15% после роста на 0,24% за период с 1 по 9 января (9 дней). Среднесуточный рост цен также замедлился до 0,021% после роста на 0,027%. В годовом выражении инфляция продолжила снижаться (до 11,57% год к году)", - говорится в обзоре. Как следует из документа, темпы продовольственной инфляции на отчетной неделе замедлились до 0,22% с 0,57% неделей ранее, в основном за счет замедления роста цен на плодоовощную продукцию и околонулевого роста цен на остальные продукты питания. "В сегменте услуг цены снизились (минус 0,08%) за счет дефляции в туристических услугах и замедления роста цен на регулируемые услуги. В секторе непродовольственных товаров рост цен возобновился (0,18%) за счет повышения цен на электро- и бытовые приборы", - добавили в министерстве. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в текущем году составит 5,5%. При этом, как говорил на прошлой неделе глава министерства Максим Решетников, в конце первого квартала инфляция существенно снизится год к году. Это будет связано с тем, что из базы уйдет пик роста цен весной 2022 года. Решетников также не исключил, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в 4%.

https://ria.ru/20230113/inflyatsiya-1844731064.html

https://ria.ru/20230118/mrot-1845758906.html

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экономика, максим решетников, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)