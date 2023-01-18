https://ria.ru/20230118/inflyatsiya-1845756570.html

Путин заявил о замедлении инфляции

Путин заявил о замедлении инфляции - РИА Новости, 18.01.2023

Путин заявил о замедлении инфляции

Инфляция в России имеет тенденцию к замедлению, однако и слишком сильно ее снижать нельзя - это может привести к сбоям в экономике, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T15:48

2023-01-18T15:48

2023-01-18T15:48

экономика

владимир путин

россия

концерн пво "алмаз-антей"

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Инфляция в России имеет тенденцию к замедлению, однако и слишком сильно ее снижать нельзя - это может привести к сбоям в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. "Тенденция к снижению. Мы думаем, что в районе первого квартала будет где-то около 5%, а потом даже есть тенденция к дальнейшему снижению", - сказал Путин в ходе встречи с рабочими "Обуховского завода", входящего в концерн "Алмаз-Антей". Он отметил, что по итогам прошлого года инфляция составила меньше 12%. "Здесь есть, выражаясь простым языком, свои засады. Если уж совсем инфляцию опустить, то в экономике могут быть определенные сбои. Центральный банк исходит из того, что она будет где-то в районе 5-7%", - добавил президент. ЦБ в своем среднесрочном прогнозе ожидает инфляцию в 2023 году на уровне 5-7%. По итогам 2022 года инфляция в России, по данным Росстата, составила 11,94%. Путин подчеркнул, что при этом индексация МРОТ и других составляющих, влияющих на уровень реальных доходов граждан, должна быть выше, чем инфляция.

https://ria.ru/20230117/inflyatsiya-1845502353.html

https://ria.ru/20230111/putin-1844141623.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, концерн пво "алмаз-антей", центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат)