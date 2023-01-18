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Путин заявил о замедлении инфляции - РИА Новости, 18.01.2023
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Путин заявил о замедлении инфляции
Путин заявил о замедлении инфляции - РИА Новости, 18.01.2023
Путин заявил о замедлении инфляции
Инфляция в России имеет тенденцию к замедлению, однако и слишком сильно ее снижать нельзя - это может привести к сбоям в экономике, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:48
2023-01-18T15:48
экономика
владимир путин
россия
концерн пво "алмаз-антей"
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Инфляция в России имеет тенденцию к замедлению, однако и слишком сильно ее снижать нельзя - это может привести к сбоям в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. "Тенденция к снижению. Мы думаем, что в районе первого квартала будет где-то около 5%, а потом даже есть тенденция к дальнейшему снижению", - сказал Путин в ходе встречи с рабочими "Обуховского завода", входящего в концерн "Алмаз-Антей". Он отметил, что по итогам прошлого года инфляция составила меньше 12%. "Здесь есть, выражаясь простым языком, свои засады. Если уж совсем инфляцию опустить, то в экономике могут быть определенные сбои. Центральный банк исходит из того, что она будет где-то в районе 5-7%", - добавил президент. ЦБ в своем среднесрочном прогнозе ожидает инфляцию в 2023 году на уровне 5-7%. По итогам 2022 года инфляция в России, по данным Росстата, составила 11,94%. Путин подчеркнул, что при этом индексация МРОТ и других составляющих, влияющих на уровень реальных доходов граждан, должна быть выше, чем инфляция.
https://ria.ru/20230117/inflyatsiya-1845502353.html
https://ria.ru/20230111/putin-1844141623.html
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экономика, владимир путин, россия, концерн пво "алмаз-антей", центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Владимир Путин, Россия, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
15:48 18.01.2023
 
Путин заявил о замедлении инфляции

Путин заявил, что слишком низкая инфляция приведет к сбоям в экономике

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Инфляция в России имеет тенденцию к замедлению, однако и слишком сильно ее снижать нельзя - это может привести к сбоям в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Тенденция к снижению. Мы думаем, что в районе первого квартала будет где-то около 5%, а потом даже есть тенденция к дальнейшему снижению", - сказал Путин в ходе встречи с рабочими "Обуховского завода", входящего в концерн "Алмаз-Антей".
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 15:18
Инфляция в России может опуститься ниже четырех процентов, заявил Путин
Он отметил, что по итогам прошлого года инфляция составила меньше 12%. "Здесь есть, выражаясь простым языком, свои засады. Если уж совсем инфляцию опустить, то в экономике могут быть определенные сбои. Центральный банк исходит из того, что она будет где-то в районе 5-7%", - добавил президент.
ЦБ в своем среднесрочном прогнозе ожидает инфляцию в 2023 году на уровне 5-7%. По итогам 2022 года инфляция в России, по данным Росстата, составила 11,94%.
Путин подчеркнул, что при этом индексация МРОТ и других составляющих, влияющих на уровень реальных доходов граждан, должна быть выше, чем инфляция.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 15:02
Россия оказалась готова к вызовам, которые ей предрекали, заявил Путин
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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