https://ria.ru/20230118/gretsiya-1845629567.html
Греческий эксперт назвал премьера Мицотакиса королем газа без газа
Греческий эксперт назвал премьера Мицотакиса королем газа без газа - РИА Новости, 18.01.2023
Греческий эксперт назвал премьера Мицотакиса королем газа без газа
Заявления греческого премьера Кириакоса Мицотакиса о том, что Греция может вместо России поставлять природный газ на Украину, не имеют под собой почвы, они... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T08:51
2023-01-18T08:51
2023-01-18T08:51
димитрис веланис
кириакос мицотакис
алексис ципрас
греция
государственный департамент сша
россия
украина
в мире
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АФИНЫ, 18 янв - РИА Новости. Заявления греческого премьера Кириакоса Мицотакиса о том, что Греция может вместо России поставлять природный газ на Украину, не имеют под собой почвы, они предназначены для внутреннего потребления, а Мицотакис "стал королем газа, не имея газа", заявил РИА Новости бывший советник премьер-министра Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис. Веланис был советником премьера Алексиса Ципраса с 2015 по 2019 годы. В течение многих лет он занимается и вопросам энергетики. Мицотакис 14 января на пресс-конференции в Александруполисе сказал, что Греция становится воротами для поставок природного газа, который покрывает не только потребности страны, но и потребности Балкан и Восточной Европы. Мицотакису, по его словам, "трудно представить", что после завершения кризиса Украина будет получать газ из России, и считает, что Греция может вместо России стать поставщиком. "Я ожидаю момент, когда Мицотакис будет упрашивать Москву, чтобы через (президента Турции Тайипа) Эрдогана получать дешевый российский газ. Он хочет поставлять то, чего у него нет, или что дороже", - сказал Веланис. Он напомнил про задержки с проектом строительства терминала СПГ в Александруполисе, который планировали строить с 2013 года. Сроки начала строительства постоянно сдвигались, сейчас компания оператор говорит, что терминал заработает в конце 2023 – начале 2024 года. По его словам, он не знает, на каких расчетах премьер делает заявления. "Конечно, после (кризиса - ред.)... будет мир жить и развиваться. Но есть и другая позиция – что... российский газ пойдет на Украину и на развитие Украины, и не будет Мицотакис поставлять на Украину, а Россия будет поставлять на мирную Украину, не на ту, что воюет сегодня. Таков мой прогноз. Надо быть реалистами и говорить об энергетической поддержке Украины, потому что она всегда жила на дешевом и очень большом количестве российского газа. Мицотакис не в силах, он очень маленький для того, чтобы энергетически помочь развитию Украины", - сказал Веланис. "Это мы еще не услышали, что он еще и в Россию будет поставлять газ. Это как некоторые перепутали направления газа в Европе", - сказал Веланис. Ранее бывшая официальный представитель Госдепартамента США и пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, известная своими оговорками, заявила, что, "как вы все знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию".
https://ria.ru/20230114/gaz-1844817184.html
https://ria.ru/20221210/gaz-1837662641.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
димитрис веланис, кириакос мицотакис, алексис ципрас, греция, государственный департамент сша, россия, украина, в мире
Димитрис Веланис, Кириакос Мицотакис, Алексис Ципрас, Греция, Государственный департамент США, Россия, Украина, В мире
Греческий эксперт назвал премьера Мицотакиса королем газа без газа
Греческий эксперт Димитрис Веланис назвал премьера Мицотакиса королем газа без газа
АФИНЫ, 18 янв - РИА Новости. Заявления греческого премьера Кириакоса Мицотакиса о том, что Греция может вместо России поставлять природный газ на Украину, не имеют под собой почвы, они предназначены для внутреннего потребления, а Мицотакис "стал королем газа, не имея газа", заявил РИА Новости бывший советник премьер-министра Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис.
Веланис был советником премьера Алексиса Ципраса
с 2015 по 2019 годы. В течение многих лет он занимается и вопросам энергетики.
Мицотакис 14 января на пресс-конференции в Александруполисе сказал, что Греция становится воротами для поставок природного газа, который покрывает не только потребности страны, но и потребности Балкан и Восточной Европы. Мицотакису, по его словам, "трудно представить", что после завершения кризиса Украина будет получать газ из России, и считает, что Греция может вместо России стать поставщиком.
"Мицотакис стал королем газа, не имея газа, как обычно бывает. Если он имеет в виду поставки американского СПГ через Грецию, то это вопрос долгий и старый, и очень дорогой. Вопросом становится и сможет ли Украина покупать этот СПГ, который в разы будет дороже, чем российский газ, который поступает в Турцию. А другого выхода (на газ) у него нет. Какие-то газопроводы, трубопроводы, которые они чертили на бумагах через Средиземное море, через Египет, Израиль, - это сказки для маленьких ребят. Они никогда такой газ не получат. Это все история для внутреннего потребления и для того, чтобы показывать безумной Европе, что он тоже включился в эту безумную энергетическую игру, которая не имеет почвы под ногами, действительности", - сказал Веланис, комментируя заявление премьера.
"Я ожидаю момент, когда Мицотакис будет упрашивать Москву
, чтобы через (президента Турции Тайипа) Эрдогана получать дешевый российский газ. Он хочет поставлять то, чего у него нет, или что дороже", - сказал Веланис.
Он напомнил про задержки с проектом строительства терминала СПГ в Александруполисе, который планировали строить с 2013 года. Сроки начала строительства постоянно сдвигались, сейчас компания оператор говорит, что терминал заработает в конце 2023 – начале 2024 года.
"Где терминал в Александруполисе, который они должны были построить? Где миллионы тонн сжиженного газа? И он (Мицотакис) не знает, по какой цене этот газ поступит в Европу через месяц-два. И почему он молчит про российский газ, который в 50 километрах от Александруполиса? Прямо на границах российский газ дешевый. Причем газ дешевый и мирный, он тянет к миру и сотрудничеству. Почему он молчит и поворачивается спиной? Эти игры не в пользу Греции", - сказал Веланис.
По его словам, он не знает, на каких расчетах премьер делает заявления.
"Конечно, после (кризиса - ред.)... будет мир жить и развиваться. Но есть и другая позиция – что... российский газ пойдет на Украину и на развитие Украины, и не будет Мицотакис поставлять на Украину, а Россия будет поставлять на мирную Украину, не на ту, что воюет сегодня. Таков мой прогноз. Надо быть реалистами и говорить об энергетической поддержке Украины, потому что она всегда жила на дешевом и очень большом количестве российского газа. Мицотакис не в силах, он очень маленький для того, чтобы энергетически помочь развитию Украины", - сказал Веланис.
"Это мы еще не услышали, что он еще и в Россию будет поставлять газ. Это как некоторые перепутали направления газа в Европе", - сказал Веланис.
Ранее бывшая официальный представитель Госдепартамента США
и пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки
, известная своими оговорками, заявила, что, "как вы все знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы
через Украину в Россию".