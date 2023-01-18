https://ria.ru/20230118/gretsiya-1845629567.html

Греческий эксперт назвал премьера Мицотакиса королем газа без газа

Греческий эксперт назвал премьера Мицотакиса королем газа без газа - РИА Новости, 18.01.2023

Греческий эксперт назвал премьера Мицотакиса королем газа без газа

Заявления греческого премьера Кириакоса Мицотакиса о том, что Греция может вместо России поставлять природный газ на Украину, не имеют под собой почвы, они... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T08:51

2023-01-18T08:51

2023-01-18T08:51

димитрис веланис

кириакос мицотакис

алексис ципрас

греция

государственный департамент сша

россия

украина

в мире

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АФИНЫ, 18 янв - РИА Новости. Заявления греческого премьера Кириакоса Мицотакиса о том, что Греция может вместо России поставлять природный газ на Украину, не имеют под собой почвы, они предназначены для внутреннего потребления, а Мицотакис "стал королем газа, не имея газа", заявил РИА Новости бывший советник премьер-министра Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис. Веланис был советником премьера Алексиса Ципраса с 2015 по 2019 годы. В течение многих лет он занимается и вопросам энергетики. Мицотакис 14 января на пресс-конференции в Александруполисе сказал, что Греция становится воротами для поставок природного газа, который покрывает не только потребности страны, но и потребности Балкан и Восточной Европы. Мицотакису, по его словам, "трудно представить", что после завершения кризиса Украина будет получать газ из России, и считает, что Греция может вместо России стать поставщиком. "Я ожидаю момент, когда Мицотакис будет упрашивать Москву, чтобы через (президента Турции Тайипа) Эрдогана получать дешевый российский газ. Он хочет поставлять то, чего у него нет, или что дороже", - сказал Веланис. Он напомнил про задержки с проектом строительства терминала СПГ в Александруполисе, который планировали строить с 2013 года. Сроки начала строительства постоянно сдвигались, сейчас компания оператор говорит, что терминал заработает в конце 2023 – начале 2024 года. По его словам, он не знает, на каких расчетах премьер делает заявления. "Конечно, после (кризиса - ред.)... будет мир жить и развиваться. Но есть и другая позиция – что... российский газ пойдет на Украину и на развитие Украины, и не будет Мицотакис поставлять на Украину, а Россия будет поставлять на мирную Украину, не на ту, что воюет сегодня. Таков мой прогноз. Надо быть реалистами и говорить об энергетической поддержке Украины, потому что она всегда жила на дешевом и очень большом количестве российского газа. Мицотакис не в силах, он очень маленький для того, чтобы энергетически помочь развитию Украины", - сказал Веланис. "Это мы еще не услышали, что он еще и в Россию будет поставлять газ. Это как некоторые перепутали направления газа в Европе", - сказал Веланис. Ранее бывшая официальный представитель Госдепартамента США и пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, известная своими оговорками, заявила, что, "как вы все знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию".

https://ria.ru/20230114/gaz-1844817184.html

https://ria.ru/20221210/gaz-1837662641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

димитрис веланис, кириакос мицотакис, алексис ципрас, греция, государственный департамент сша, россия, украина, в мире