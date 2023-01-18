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Посольство в Эстонии прекратит прием заявлений о выходе из гражданства - РИА Новости, 18.01.2023
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Посольство в Эстонии прекратит прием заявлений о выходе из гражданства
Посольство в Эстонии прекратит прием заявлений о выходе из гражданства - РИА Новости, 18.01.2023
Посольство в Эстонии прекратит прием заявлений о выходе из гражданства
Посольство РФ в Эстонии сообщило в среду о прекращении приема заявлений о выходе из российского гражданства. РИА Новости, 18.01.2023
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 янв - РИА Новости. Посольство РФ в Эстонии сообщило в среду о прекращении приема заявлений о выходе из российского гражданства. Указывается, что прием по всем остальным консульским вопросам ведется только через систему электронной записи.
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в мире, россия, эстония
В мире, Россия, Эстония
22:28 18.01.2023 (обновлено: 22:30 18.01.2023)
 
Посольство в Эстонии прекратит прием заявлений о выходе из гражданства

Посольство России в Эстонии прекратит прием заявлений о выходе из гражданства

© Фото : Посольство России в Эстонии в FacebookЗдание посольства России в Эстонии
Здание посольства России в Эстонии - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Фото : Посольство России в Эстонии в Facebook
Здание посольства России в Эстонии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 янв - РИА Новости. Посольство РФ в Эстонии сообщило в среду о прекращении приема заявлений о выходе из российского гражданства.
"Прием заявлений о выходе из гражданства РФ временно прекращен", - говорится в сообщении на сайте посольства.
Указывается, что прием по всем остальным консульским вопросам ведется только через систему электронной записи.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 17:14
Запад использует Эстонию для обкатки антироссийских инициатив, заявил посол
 
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