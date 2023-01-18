https://ria.ru/20230118/grazhdanstvo-1845848596.html

Посольство в Эстонии прекратит прием заявлений о выходе из гражданства

Посольство в Эстонии прекратит прием заявлений о выходе из гражданства - РИА Новости, 18.01.2023

Посольство в Эстонии прекратит прием заявлений о выходе из гражданства

Посольство РФ в Эстонии сообщило в среду о прекращении приема заявлений о выходе из российского гражданства. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T22:28

2023-01-18T22:28

2023-01-18T22:30

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 янв - РИА Новости. Посольство РФ в Эстонии сообщило в среду о прекращении приема заявлений о выходе из российского гражданства. Указывается, что прием по всем остальным консульским вопросам ведется только через систему электронной записи.

https://ria.ru/20230113/estoniya-1844695831.html

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