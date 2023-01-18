https://ria.ru/20230118/grad-1845682262.html

"Грады" поддержали наступление российской пехоты на Сватовском направлении

"Грады" поддержали наступление российской пехоты на Сватовском направлении - РИА Новости, 18.01.2023

"Грады" поддержали наступление российской пехоты на Сватовском направлении

Расчеты РСЗО БМ-21"Град" мотострелкового полка Западной группировки войск ВС РФ поддержали огнем атаку российской пехоты на сватовском направлении в Донбассе,... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T12:17

2023-01-18T12:17

2023-01-18T21:56

специальная военная операция на украине

донбасс

сватово

кременная

в мире

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СВАТОВО (ЛНР), 18 янв - РИА Новости. Расчеты РСЗО БМ-21"Град" мотострелкового полка Западной группировки войск ВС РФ поддержали огнем атаку российской пехоты на сватовском направлении в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости. "Внезапно пришла внеплановая цель – поддержать атаку пехоты, целью был укрепленный опорный пункт. Цель пришла, за три минуты отработали", - рассказал журналистам командир расчета с позывным "Серый". Он уточнил, что внеплановые цели составляют 50% всех задач расчета на данном участке фронта. "Пятьдесят на пятьдесят цели плановые и неплановые. По-разному реагирует (противник), иногда активно, быстро отвечает контрбатарейная борьба, иногда вообще не реагирует", - рассказал командир расчета. Видео беседы с "Серым" и работы расчетов опубликовано в телеграм-канале РИА Новости. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово и Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке фронта.

https://ria.ru/20230115/kadyrov-1845013655.html

https://ria.ru/20230117/spetsoperatsiya-1845579919.html

донбасс

сватово

кременная

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2023

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа "Градов" на Сватовском направлении Кадры работы "Градов" на Сватовском направлении. Расчеты РСЗО поддержали атаку российской пехоты. 2023-01-18T12:17 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донбасс, сватово, кременная, в мире