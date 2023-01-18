https://ria.ru/20230118/grad-1845682262.html
"Грады" поддержали наступление российской пехоты на Сватовском направлении
"Грады" поддержали наступление российской пехоты на Сватовском направлении - РИА Новости, 18.01.2023
"Грады" поддержали наступление российской пехоты на Сватовском направлении
Расчеты РСЗО БМ-21"Град" мотострелкового полка Западной группировки войск ВС РФ поддержали огнем атаку российской пехоты на сватовском направлении в Донбассе,... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:17
2023-01-18T12:17
2023-01-18T21:56
специальная военная операция на украине
донбасс
сватово
кременная
в мире
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СВАТОВО (ЛНР), 18 янв - РИА Новости. Расчеты РСЗО БМ-21"Град" мотострелкового полка Западной группировки войск ВС РФ поддержали огнем атаку российской пехоты на сватовском направлении в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости. "Внезапно пришла внеплановая цель – поддержать атаку пехоты, целью был укрепленный опорный пункт. Цель пришла, за три минуты отработали", - рассказал журналистам командир расчета с позывным "Серый". Он уточнил, что внеплановые цели составляют 50% всех задач расчета на данном участке фронта. "Пятьдесят на пятьдесят цели плановые и неплановые. По-разному реагирует (противник), иногда активно, быстро отвечает контрбатарейная борьба, иногда вообще не реагирует", - рассказал командир расчета. Видео беседы с "Серым" и работы расчетов опубликовано в телеграм-канале РИА Новости. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово и Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке фронта.
https://ria.ru/20230115/kadyrov-1845013655.html
https://ria.ru/20230117/spetsoperatsiya-1845579919.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845681739_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_13420b18631e6c2215a5165e4387939a.jpg
Работа "Градов" на Сватовском направлении
Кадры работы "Градов" на Сватовском направлении. Расчеты РСЗО поддержали атаку российской пехоты.
2023-01-18T12:17
true
PT1M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, сватово, кременная, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Сватово, Кременная, В мире
12:17 18.01.2023 (обновлено: 21:56 18.01.2023)
"Грады" поддержали наступление российской пехоты на Сватовском направлении
Расчеты РСЗО "Град" поддержали наступление российской пехоты на Сватовском направлении
СВАТОВО (ЛНР), 18 янв - РИА Новости. Расчеты РСЗО БМ-21"Град" мотострелкового полка Западной группировки войск ВС РФ поддержали огнем атаку российской пехоты на сватовском направлении в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
"Внезапно пришла внеплановая цель – поддержать атаку пехоты, целью был укрепленный опорный пункт. Цель пришла, за три минуты отработали", - рассказал журналистам командир расчета с позывным "Серый".
Он уточнил, что внеплановые цели составляют 50% всех задач расчета на данном участке фронта.
"Пятьдесят на пятьдесят цели плановые и неплановые. По-разному реагирует (противник), иногда активно, быстро отвечает контрбатарейная борьба, иногда вообще не реагирует", - рассказал командир расчета.
Видео беседы с "Серым" и работы расчетов опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе
обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово
и Кременную
и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке фронта.