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"Грады" поддержали наступление российской пехоты на Сватовском направлении - РИА Новости, 18.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/grad-1845682262.html
"Грады" поддержали наступление российской пехоты на Сватовском направлении
"Грады" поддержали наступление российской пехоты на Сватовском направлении - РИА Новости, 18.01.2023
"Грады" поддержали наступление российской пехоты на Сватовском направлении
Расчеты РСЗО БМ-21"Град" мотострелкового полка Западной группировки войск ВС РФ поддержали огнем атаку российской пехоты на сватовском направлении в Донбассе,... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:17
2023-01-18T21:56
специальная военная операция на украине
донбасс
сватово
кременная
в мире
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СВАТОВО (ЛНР), 18 янв - РИА Новости. Расчеты РСЗО БМ-21"Град" мотострелкового полка Западной группировки войск ВС РФ поддержали огнем атаку российской пехоты на сватовском направлении в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости. "Внезапно пришла внеплановая цель – поддержать атаку пехоты, целью был укрепленный опорный пункт. Цель пришла, за три минуты отработали", - рассказал журналистам командир расчета с позывным "Серый". Он уточнил, что внеплановые цели составляют 50% всех задач расчета на данном участке фронта. "Пятьдесят на пятьдесят цели плановые и неплановые. По-разному реагирует (противник), иногда активно, быстро отвечает контрбатарейная борьба, иногда вообще не реагирует", - рассказал командир расчета. Видео беседы с "Серым" и работы расчетов опубликовано в телеграм-канале РИА Новости. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово и Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке фронта.
https://ria.ru/20230115/kadyrov-1845013655.html
https://ria.ru/20230117/spetsoperatsiya-1845579919.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работа "Градов" на Сватовском направлении
Кадры работы "Градов" на Сватовском направлении. Расчеты РСЗО поддержали атаку российской пехоты.
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донбасс, сватово, кременная, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Сватово, Кременная, В мире
12:17 18.01.2023 (обновлено: 21:56 18.01.2023)
 
"Грады" поддержали наступление российской пехоты на Сватовском направлении

Расчеты РСЗО "Град" поддержали наступление российской пехоты на Сватовском направлении

Читать ria.ru в
СВАТОВО (ЛНР), 18 янв - РИА Новости. Расчеты РСЗО БМ-21"Град" мотострелкового полка Западной группировки войск ВС РФ поддержали огнем атаку российской пехоты на сватовском направлении в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
"Внезапно пришла внеплановая цель – поддержать атаку пехоты, целью был укрепленный опорный пункт. Цель пришла, за три минуты отработали", - рассказал журналистам командир расчета с позывным "Серый".
Он уточнил, что внеплановые цели составляют 50% всех задач расчета на данном участке фронта.
"Пятьдесят на пятьдесят цели плановые и неплановые. По-разному реагирует (противник), иногда активно, быстро отвечает контрбатарейная борьба, иногда вообще не реагирует", - рассказал командир расчета.
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Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово и Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке фронта.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассСватовоКременнаяВ мире
 
 
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