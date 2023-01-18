https://ria.ru/20230118/gosduma-1845812816.html

Источник сообщил, когда Госдума рассмотрит проект о договорах Совета Европы

Источник сообщил, когда Госдума рассмотрит проект о договорах Совета Европы - РИА Новости, 18.01.2023

Источник сообщил, когда Госдума рассмотрит проект о договорах Совета Европы

Законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы могут рассмотреть в Госдуме в феврале, сообщил источник по итогам... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T18:37

2023-01-18T18:37

2023-01-18T18:40

россия

госдума рф

совет европы

владимир путин

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы могут рассмотреть в Госдуме в феврале, сообщил источник по итогам Совета Думы.Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в РФ, в частности Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ.О том, что Дума может принять соответствующий законопроект "до середины февраля", ранее заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Член комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ранее заявил РИА Новости, что документ будет рассмотрен депутатами в приоритетном порядке.

https://ria.ru/20230117/kosachev-1845590068.html

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россия, госдума рф, совет европы, владимир путин