https://ria.ru/20230118/gosduma-1845812816.html
Источник сообщил, когда Госдума рассмотрит проект о договорах Совета Европы
Источник сообщил, когда Госдума рассмотрит проект о договорах Совета Европы - РИА Новости, 18.01.2023
Источник сообщил, когда Госдума рассмотрит проект о договорах Совета Европы
Законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы могут рассмотреть в Госдуме в феврале, сообщил источник по итогам... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T18:37
2023-01-18T18:37
2023-01-18T18:40
россия
госдума рф
совет европы
владимир путин
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы могут рассмотреть в Госдуме в феврале, сообщил источник по итогам Совета Думы.Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в РФ, в частности Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ.О том, что Дума может принять соответствующий законопроект "до середины февраля", ранее заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Член комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ранее заявил РИА Новости, что документ будет рассмотрен депутатами в приоритетном порядке.
https://ria.ru/20230117/kosachev-1845590068.html
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россия, госдума рф, совет европы, владимир путин
Россия, Госдума РФ, Совет Европы, Владимир Путин
18:37 18.01.2023 (обновлено: 18:40 18.01.2023)
Источник сообщил, когда Госдума рассмотрит проект о договорах Совета Европы
Госдума может рассмотреть проект о прекращении действия договоров Совета Европы в феврале