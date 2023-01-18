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Источник сообщил, когда Госдума рассмотрит проект о договорах Совета Европы - РИА Новости, 18.01.2023
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Источник сообщил, когда Госдума рассмотрит проект о договорах Совета Европы
Источник сообщил, когда Госдума рассмотрит проект о договорах Совета Европы - РИА Новости, 18.01.2023
Источник сообщил, когда Госдума рассмотрит проект о договорах Совета Европы
Законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы могут рассмотреть в Госдуме в феврале, сообщил источник по итогам... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T18:37
2023-01-18T18:40
россия
госдума рф
совет европы
владимир путин
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы могут рассмотреть в Госдуме в феврале, сообщил источник по итогам Совета Думы.Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в РФ, в частности Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ.О том, что Дума может принять соответствующий законопроект "до середины февраля", ранее заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Член комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ранее заявил РИА Новости, что документ будет рассмотрен депутатами в приоритетном порядке.
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россия, госдума рф, совет европы, владимир путин
Россия, Госдума РФ, Совет Европы, Владимир Путин
18:37 18.01.2023 (обновлено: 18:40 18.01.2023)
 
Источник сообщил, когда Госдума рассмотрит проект о договорах Совета Европы

Госдума может рассмотреть проект о прекращении действия договоров Совета Европы в феврале

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы России
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы могут рассмотреть в Госдуме в феврале, сообщил источник по итогам Совета Думы.
"Совет Думы включил в программу работы на февраль внесенный президентом законопроект о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы", - сообщил источник в Думе по итогам Совета.
Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в РФ, в частности Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ.
О том, что Дума может принять соответствующий законопроект "до середины февраля", ранее заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Член комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ранее заявил РИА Новости, что документ будет рассмотрен депутатами в приоритетном порядке.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 20:42
Косачев прокомментировал прекращение действия договоров Совета Европы
 
РоссияГосдума РФСовет ЕвропыВладимир Путин
 
 
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