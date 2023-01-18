https://ria.ru/20230118/gorlovka-1845670976.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 18.01.2023

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина

Женщина пострадала при обстреле украинскими войсками Калининского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:46

2023-01-18T11:46

2023-01-18T11:46

специальная военная операция на украине

иван приходько

горловка

калининский район

донецкая народная республика

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле украинскими войсками Калининского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела укронацистами поселка Румянцево Калининского района Горловки по улице Андреева, 30 ранения получила женщина", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в среду утром неоднократно обстреливали Горловку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230118/gorlovka-1845645905.html

https://ria.ru/20230118/donbass-1845657535.html

горловка

калининский район

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

иван приходько, горловка, калининский район, донецкая народная республика, стирол, происшествия