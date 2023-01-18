https://ria.ru/20230118/gorlovka-1845670976.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 18.01.2023
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина
Женщина пострадала при обстреле украинскими войсками Калининского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:46
2023-01-18T11:46
2023-01-18T11:46
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
калининский район
донецкая народная республика
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле украинскими войсками Калининского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела укронацистами поселка Румянцево Калининского района Горловки по улице Андреева, 30 ранения получила женщина", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в среду утром неоднократно обстреливали Горловку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230118/gorlovka-1845645905.html
https://ria.ru/20230118/donbass-1845657535.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван приходько, горловка, калининский район, донецкая народная республика, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Стирол, Происшествия
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина
Мэр Горловки Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина