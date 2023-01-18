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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 18.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/gorlovka-1845670976.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 18.01.2023
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина
Женщина пострадала при обстреле украинскими войсками Калининского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:46
2023-01-18T11:46
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
калининский район
донецкая народная республика
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле украинскими войсками Калининского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела укронацистами поселка Румянцево Калининского района Горловки по улице Андреева, 30 ранения получила женщина", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в среду утром неоднократно обстреливали Горловку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230118/gorlovka-1845645905.html
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горловка
калининский район
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иван приходько, горловка, калининский район, донецкая народная республика, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Стирол, Происшествия
11:46 18.01.2023
 
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина

Мэр Горловки Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела Никитовского района Горловки
Последствия обстрела Никитовского района Горловки - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела Никитовского района Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле украинскими войсками Калининского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела укронацистами поселка Румянцево Калининского района Горловки по улице Андреева, 30 ранения получила женщина", - написал он в своем Telegram-канале.
Украинские боевики подвергли обстрелу кладбище № 1 в Центрально-Городском районе Горловки - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в среду утром неоднократно обстреливали Горловку.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеИван ПриходькоГорловкаКалининский районДонецкая Народная РеспубликаСтиролПроисшествия
 
 
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