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Украинские войска обстреляли кладбище в Горловке - РИА Новости, 18.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/gorlovka-1845645905.html
Украинские войска обстреляли кладбище в Горловке
Украинские войска обстреляли кладбище в Горловке - РИА Новости, 18.01.2023
Украинские войска обстреляли кладбище в Горловке
Украинские войска обстреляли кладбище в Центрально-городском районе Горловки, сотрудники не пострадали, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T10:22
2023-01-18T12:14
специальная военная операция на украине
происшествия
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли кладбище в Центрально-городском районе Горловки, сотрудники не пострадали, сообщил мэр города Иван Приходько. "Украинские боевики подвергли обстрелу кладбище №1 (центральное кладбище) в Центрально-городском районе Горловки. Сотрудники, осуществляющие работы во время обстрела, чудом не пострадали", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в среду утром неоднократно обстреливали Горловку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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происшествия, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
10:22 18.01.2023 (обновлено: 12:14 18.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли кладбище в Горловке

Мэр Горловки Приходько сообщил, что ВСУ обстреляли кладбище в Центрально-городском районе

© Фото : Приходько РИК/TelegramУкраинские боевики подвергли обстрелу кладбище № 1 в Центрально-Городском районе Горловки
Украинские боевики подвергли обстрелу кладбище № 1 в Центрально-Городском районе Горловки - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Украинские боевики подвергли обстрелу кладбище № 1 в Центрально-Городском районе Горловки
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли кладбище в Центрально-городском районе Горловки, сотрудники не пострадали, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Украинские боевики подвергли обстрелу кладбище №1 (центральное кладбище) в Центрально-городском районе Горловки. Сотрудники, осуществляющие работы во время обстрела, чудом не пострадали", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в среду утром неоднократно обстреливали Горловку.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Местные жительницы убираются у дома, пострадавшего в результате ночного обстрела в Горловке. - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 10:02Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияИван ПриходькоГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСтирол
 
 
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