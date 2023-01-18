https://ria.ru/20230118/gorlovka-1845645905.html

Украинские войска обстреляли кладбище в Горловке

Украинские войска обстреляли кладбище в Горловке - РИА Новости, 18.01.2023

Украинские войска обстреляли кладбище в Горловке

Украинские войска обстреляли кладбище в Центрально-городском районе Горловки, сотрудники не пострадали, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T10:22

2023-01-18T10:22

2023-01-18T12:14

специальная военная операция на украине

происшествия

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли кладбище в Центрально-городском районе Горловки, сотрудники не пострадали, сообщил мэр города Иван Приходько. "Украинские боевики подвергли обстрелу кладбище №1 (центральное кладбище) в Центрально-городском районе Горловки. Сотрудники, осуществляющие работы во время обстрела, чудом не пострадали", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в среду утром неоднократно обстреливали Горловку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230118/gorlovka-1845641515.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол