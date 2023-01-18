https://ria.ru/20230118/gorlovka-1845645905.html
Украинские войска обстреляли кладбище в Горловке
Украинские войска обстреляли кладбище в Горловке - РИА Новости, 18.01.2023
Украинские войска обстреляли кладбище в Горловке
Украинские войска обстреляли кладбище в Центрально-городском районе Горловки, сотрудники не пострадали, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T10:22
2023-01-18T10:22
2023-01-18T12:14
специальная военная операция на украине
происшествия
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли кладбище в Центрально-городском районе Горловки, сотрудники не пострадали, сообщил мэр города Иван Приходько. "Украинские боевики подвергли обстрелу кладбище №1 (центральное кладбище) в Центрально-городском районе Горловки. Сотрудники, осуществляющие работы во время обстрела, чудом не пострадали", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в среду утром неоднократно обстреливали Горловку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230118/gorlovka-1845641515.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
10:22 18.01.2023 (обновлено: 12:14 18.01.2023)
Украинские войска обстреляли кладбище в Горловке
Мэр Горловки Приходько сообщил, что ВСУ обстреляли кладбище в Центрально-городском районе