https://ria.ru/20230118/gorlovka-1845641515.html
Украинские войска снова обстреляли Горловку
Украинские войска снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 18.01.2023
Украинские войска снова обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили по Центрально-городскому району Горловки 10 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T10:02
2023-01-18T10:02
2023-01-18T10:02
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843358240_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_c093ec033ee9f3c47c525646d4d406b5.jpg
ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Центрально-городскому району Горловки 10 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230118/donbass-1845635345.html
https://ria.ru/20230117/obstrel-1845577127.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843358240_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_56911af218182594afc63ba8f69a9357.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол, НАТО
Украинские войска снова обстреляли Горловку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Горловке десять снарядов