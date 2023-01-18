https://ria.ru/20230118/gorlovka-1845626951.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 18.01.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили еще 10 снарядов "натовского" калибра по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T08:24
2023-01-18T08:24
2023-01-18T08:43
специальная военная операция на украине
безопасность
горловка
донецкая народная республика
сцкк
украина
нато
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 10 снарядов "натовского" калибра по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07:30 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в телеграм-канале.Ранее сообщалось, что в 6.00 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки 5 снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230117/obstrel-1845577127.html
https://ria.ru/20230117/gorlovka-1845526791.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, горловка, донецкая народная республика, сцкк, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, НАТО
08:24 18.01.2023 (обновлено: 08:43 18.01.2023)
Украинские войска обстреляли Горловку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Горловке десять снарядов