https://ria.ru/20230118/gorlovka-1845626951.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 18.01.2023

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили еще 10 снарядов "натовского" калибра по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T08:24

2023-01-18T08:24

2023-01-18T08:43

специальная военная операция на украине

безопасность

горловка

донецкая народная республика

сцкк

украина

нато

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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 10 снарядов "натовского" калибра по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07:30 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в телеграм-канале.Ранее сообщалось, что в 6.00 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки 5 снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230117/obstrel-1845577127.html

https://ria.ru/20230117/gorlovka-1845526791.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, горловка, донецкая народная республика, сцкк, украина, нато