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Украинские войска нанесли удар по Горловке - РИА Новости, 18.01.2023
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Украинские войска нанесли удар по Горловке
Украинские войска нанесли удар по Горловке - РИА Новости, 18.01.2023
Украинские войска нанесли удар по Горловке
Украинские войска в 06.00 (совпадает с мск) выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T06:41
2023-01-18T06:41
горловка
украина
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска в 06.00 (совпадает с мск) выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.00 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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горловка
украина
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горловка, украина, донецкая народная республика, сцкк, нато
Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
06:41 18.01.2023
 
Украинские войска нанесли удар по Горловке

ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в ДНР пять снарядов "натовского" калибра

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМестные жительницы убираются у дома, пострадавшего в результате обстрела в Горловке.
Местные жительницы убираются у дома, пострадавшего в результате обстрела в Горловке. - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Местные жительницы убираются у дома, пострадавшего в результате обстрела в Горловке.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска в 06.00 (совпадает с мск) выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.00 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
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Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
ГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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