https://ria.ru/20230118/germaniya-1845619106.html

Германия поставит Украине танки при новом министре обороны, считает эксперт

Германия поставит Украине танки при новом министре обороны, считает эксперт - РИА Новости, 18.01.2023

Германия поставит Украине танки при новом министре обороны, считает эксперт

Германия, вероятно, поставит Украине танки при новом министре обороны Борисе Писториусе, но это будут единицы, ясность в этом вопросе появится после встречи... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T06:18

2023-01-18T06:18

2023-01-18T06:18

в мире

владислав белов

олаф шольц

кристина ламбрехт

германия

украина

нато

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Германия, вероятно, поставит Украине танки при новом министре обороны Борисе Писториусе, но это будут единицы, ясность в этом вопросе появится после встречи НАТО на авиабазе "Рамштайн", считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц назначит новым министром обороны страны 62-летнего Бориса Писториуса, который в ближайший четверг сменит ушедшую в отставку Кристину Ламбрехт. "Политика (в отношении украинского кризиса) не изменится, потому что она определяется не Писториусом, а коалицией, а он – человек, близкий к Шольцу, поэтому можно его, наверное, мерить по Шольцу – сдержанная позиция, которая меняется, к сожалению, в пользу поставок", – сказал Белов РИА Новости. Эксперт считает, что Берлин, вероятно, даст разрешение третьим странам на поставки танков Leopard. "За третьими странами, не исключено, последует решение о поставках Германии. Наверное, это будут какие-то единицы, но это имеет принципиальное значение для ситуации в условиях прокси-войны", – сказал эксперт. По его словам, важно дождаться встречи стран НАТО на авиабазе в Рамштайне, которая пройдет 20 января и куда Писториус, с большой долей вероятности, приедет уже в должности министра обороны Германии. На встрече в Рамштайне, добавил эксперт, и станет ясна позиция Германии по танкам. Комментируя дальнейшую политику Германии в отношении кризиса, Белов добавил: "Есть определенные, но небольшие надежды, что СДПГ (Социал-демократическая партия Германии – ред.) примет некую оппозиционную бумагу в отношении Украины, где во главу угла ставится направление мирного урегулирования на Украине, а не поставки тяжелых вооружений и победа над Россией". При этом эксперт отметил, что серьезного ужесточения в политике Берлина не будет, как если бы министром обороны стала председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, ратующая за еще большее расширение военных поставок Украине.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844937498.html

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844986652.html

https://ria.ru/20230113/germaniya-1844751916.html

германия

украина

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в мире, владислав белов, олаф шольц, кристина ламбрехт, германия, украина, нато