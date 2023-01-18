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Германия поставит Украине танки при новом министре обороны, считает эксперт - РИА Новости, 18.01.2023
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Германия поставит Украине танки при новом министре обороны, считает эксперт
Германия поставит Украине танки при новом министре обороны, считает эксперт - РИА Новости, 18.01.2023
Германия поставит Украине танки при новом министре обороны, считает эксперт
Германия, вероятно, поставит Украине танки при новом министре обороны Борисе Писториусе, но это будут единицы, ясность в этом вопросе появится после встречи... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T06:18
2023-01-18T06:18
в мире
владислав белов
олаф шольц
кристина ламбрехт
германия
украина
нато
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Германия, вероятно, поставит Украине танки при новом министре обороны Борисе Писториусе, но это будут единицы, ясность в этом вопросе появится после встречи НАТО на авиабазе "Рамштайн", считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц назначит новым министром обороны страны 62-летнего Бориса Писториуса, который в ближайший четверг сменит ушедшую в отставку Кристину Ламбрехт. "Политика (в отношении украинского кризиса) не изменится, потому что она определяется не Писториусом, а коалицией, а он – человек, близкий к Шольцу, поэтому можно его, наверное, мерить по Шольцу – сдержанная позиция, которая меняется, к сожалению, в пользу поставок", – сказал Белов РИА Новости. Эксперт считает, что Берлин, вероятно, даст разрешение третьим странам на поставки танков Leopard. "За третьими странами, не исключено, последует решение о поставках Германии. Наверное, это будут какие-то единицы, но это имеет принципиальное значение для ситуации в условиях прокси-войны", – сказал эксперт. По его словам, важно дождаться встречи стран НАТО на авиабазе в Рамштайне, которая пройдет 20 января и куда Писториус, с большой долей вероятности, приедет уже в должности министра обороны Германии. На встрече в Рамштайне, добавил эксперт, и станет ясна позиция Германии по танкам. Комментируя дальнейшую политику Германии в отношении кризиса, Белов добавил: "Есть определенные, но небольшие надежды, что СДПГ (Социал-демократическая партия Германии – ред.) примет некую оппозиционную бумагу в отношении Украины, где во главу угла ставится направление мирного урегулирования на Украине, а не поставки тяжелых вооружений и победа над Россией". При этом эксперт отметил, что серьезного ужесточения в политике Берлина не будет, как если бы министром обороны стала председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, ратующая за еще большее расширение военных поставок Украине.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844937498.html
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в мире, владислав белов, олаф шольц, кристина ламбрехт, германия, украина, нато
В мире, Владислав Белов, Олаф Шольц, Кристина Ламбрехт, Германия, Украина, НАТО
06:18 18.01.2023
 
Германия поставит Украине танки при новом министре обороны, считает эксперт

Эксперт Белов: ФРГ поставит Украине танки при новом министре обороны Писториусе

© AP Photo / Michael SohnНемецкий танк Leopard-2
Немецкий танк Leopard-2 - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Немецкий танк Leopard-2. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Германия, вероятно, поставит Украине танки при новом министре обороны Борисе Писториусе, но это будут единицы, ясность в этом вопросе появится после встречи НАТО на авиабазе "Рамштайн", считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц назначит новым министром обороны страны 62-летнего Бориса Писториуса, который в ближайший четверг сменит ушедшую в отставку Кристину Ламбрехт.
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"Политика (в отношении украинского кризиса) не изменится, потому что она определяется не Писториусом, а коалицией, а он – человек, близкий к Шольцу, поэтому можно его, наверное, мерить по Шольцу – сдержанная позиция, которая меняется, к сожалению, в пользу поставок", – сказал Белов РИА Новости.
Эксперт считает, что Берлин, вероятно, даст разрешение третьим странам на поставки танков Leopard.
"За третьими странами, не исключено, последует решение о поставках Германии. Наверное, это будут какие-то единицы, но это имеет принципиальное значение для ситуации в условиях прокси-войны", – сказал эксперт.
По его словам, важно дождаться встречи стран НАТО на авиабазе в Рамштайне, которая пройдет 20 января и куда Писториус, с большой долей вероятности, приедет уже в должности министра обороны Германии. На встрече в Рамштайне, добавил эксперт, и станет ясна позиция Германии по танкам.
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Комментируя дальнейшую политику Германии в отношении кризиса, Белов добавил: "Есть определенные, но небольшие надежды, что СДПГ (Социал-демократическая партия Германии – ред.) примет некую оппозиционную бумагу в отношении Украины, где во главу угла ставится направление мирного урегулирования на Украине, а не поставки тяжелых вооружений и победа над Россией".
При этом эксперт отметил, что серьезного ужесточения в политике Берлина не будет, как если бы министром обороны стала председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, ратующая за еще большее расширение военных поставок Украине.
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В миреВладислав БеловОлаф ШольцКристина ЛамбрехтГерманияУкраинаНАТО
 
 
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