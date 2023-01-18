https://ria.ru/20230118/germaniya-1845538411.html

Берлин готовится к войне. Почему в Германии уволили министра обороны

Берлин готовится к войне. Почему в Германии уволили министра обороны - РИА Новости, 18.01.2023

Берлин готовится к войне. Почему в Германии уволили министра обороны

В ФРГ отправили в отставку одного из самых скандальных членов правительства — главу Минобороны Кристину Ламбрехт. Она ушла за несколько дней до принятия... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T08:00

2023-01-18T08:00

2023-01-18T08:01

кристина ламбрехт

олаф шольц

владислав белов

германия

украина

берлин (город)

нато

der spiegel

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Михаил Катков. В ФРГ отправили в отставку одного из самых скандальных членов правительства — главу Минобороны Кристину Ламбрехт. Она ушла за несколько дней до принятия Берлином решения об отправке киевскому режиму танков. Что теперь изменится в немецкой политике — в материале РИА Новости.Салют вместо танковЛамбрехт — это креатура Олафа Шольца. Однако ее постоянно критиковали за недостаточную помощь Украине. Очень неудачно она выступила с новогодним поздравлением. На фоне салюта заявила, что в центре Европы идет война, но благодаря этому ей удалось встретиться со многими интересными людьми.Ламбрехт сама подала в отставку. По ее словам, СМИ слишком часто ее обсуждали — и это мешало нормально работать.Журнал Der Spiegel отметил, что в бундесвере все радостно выдохнули: "Наконец-то!" По данным январского опроса немецкого Института изучения общественного мнения (INSA), 64 процента немцев хотели, чтобы Ламбрехт уволили. Только девять процентов оценивали ее положительно.Ламбрехт раньше руководила Министерством юстиции и защиты прав потребителей, а также ведомством по делам семьи. Причем собиралась уйти из политики, но в СДПГ попросили помочь укомплектовать кабинет министров.Шольц заверил, что замену подберут быстро. В Bild обратили внимание: в день отставки Ламбрехт канцлер сфотографировался на пивоварне с полной кружкой. "Девиз: пиво вместо бундесвера", — иронизировали журналисты. Судя по немецким СМИ, именно так можно охарактеризовать всю деятельность Ламбрехт в Минобороны.Не все идет по плануБундесверу не хватает личного состава, обмундирования, техники, запчастей, вооружения, боеприпасов, утверждают СМИ. И даже то, что есть, зачастую либо сломано, либо устарело. Год назад правительство Шольца выделило на военные нужды 100 миллиардов евро, но проблемы так и не решили."После Второй мировой войны Германия превратилась в геополитического карлика. Немцы не привыкли платить за оборону. Они отказались от службы в армии по призыву, а в 2010-е ликвидировали многие военные базы", — объясняет директор ИНИОН РАН Алексей Кузнецов.Ламбрехт все это олицетворяла. Она сразу призналась, что не разбирается в воинских званиях, но не переживает из-за этого, так как всегда может обратиться к подчиненному "господин" или "госпожа". Спустя пару недель после вступления в должность взяла отпуск и уехала на лыжный курорт.Ламбрехт, конечно, всячески демонстрировала солидарность с Украиной. Отправила ВСУ пять тысяч касок. Однако это не оценили ни в Киеве, ни в других странах НАТО, уже вовсю снабжавших киевский режим вооружением и боеприпасами.В мае 2022-го Ламбрехт вместе с несовершеннолетним сыном посетила на вертолете военную базу, а затем на нем же отправилась отдыхать на остров Зюльт. Формально ничего противозаконного, но общественность возмутилась."Ее не следовало назначать министром обороны. У Ламбрехт не было ни нужного опыта, ни интереса к бундесверу, ни, следовательно, способности сопереживать судьбам вверенных ей 183 тысяч солдат", — указывает издание Redaktionsnetzwerk Deutschland.Новые временаПо информации Der Spiegel, Ламбрехт сменит 62-летний Борис Писториус — тоже из СДПГ. В 2019-м он конкурировал с Шольцем за лидерство в партии, проиграл, но сохранил с ним дружеские отношения. С 2006-го по 2013-й был мэром Оснабрюка, потом возглавлял Министерство внутренних дел и спорта федеральной земли Нижняя Саксония. Один из самых популярных членов регионального правительства.В Берлине до конца недели должны официально разрешить третьим странам поставлять Украине немецкие танки Leopard 2, сообщают СМИ. Ожидается, что это произойдет 20 января на базе Рамштайн — во время встречи западных союзников Киева. Президент Польши Анджей Дуда уже пообещал Зеленскому роту "Леопардов". Готовность последовать примеру Варшавы выразили власти Финляндии и Дании.Руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов считает отставку министра обороны ФРГ символичным рубежом на пути бундесвера к большой войне. Даже если Берлин, разрешив отправлять в Киев немецкие танки третьим странам, сам останется в стороне, это будет лишь формальностью, которую со временем легко преодолеют."Ястребы" дожмут Шольца и нового министра обороны. Танки Leopard переведут боевые действия в другое качество. Сейчас у Берлина мало таких машин и боеприпасов к ним, потому что до 2022-го там ориентировались на действия малых мобильных подразделений за рубежом, к примеру, в Афганистане и Мали. Но теперь речь идет о полноценном перевооружении бундесвера и реформе управления армией", — полагает эксперт.В 2023-м поставки киевскому режиму, скорее всего, ограничатся несколькими десятками машин. С увеличением финансирования немецкого ВПК их станет намного больше. В Германии есть все необходимое для массового производства.

https://ria.ru/20221103/evrosoyuz-1828731332.html

https://ria.ru/20220709/ukraina-1801191443.html

https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html

германия

украина

берлин (город)

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кристина ламбрехт, олаф шольц, владислав белов, германия, украина, берлин (город), нато, der spiegel, политика